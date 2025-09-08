В Татарстане женщины чаще всего рожают после 25 лет
В Татарстане женщины чаще всего рожают после 25 лет. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.
Об этом она сказала «Татар-информу» после совета телеведущей Елены Малышевой, которая призвала девушек рожать в возрасте 18-26 лет. По ее словам, этот промежуток является самым благоприятным для материнства.
«Средний возраст рождения первого ребенка значительно отодвинулся. На сегодняшний день первенца наши женщины рожают уже чаще после 25 лет», — сказала Волынец.
Она напомнила, что рождение ребенка должно быть осознанным решением взрослого человека.
«Надо понимать, что и у природы есть свои часы, особенно в отношении женщин, и не забывать про то, что мы живем в материальном мире, в котором нужно не только радоваться жизни, но и обеспечивать эту жизнь», — отметила Волынец.