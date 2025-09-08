08 сентября 2025, 16:36

Фото: iStock/shironosov

В Татарстане женщины чаще всего рожают после 25 лет. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.





Об этом она сказала «Татар-информу» после совета телеведущей Елены Малышевой, которая призвала девушек рожать в возрасте 18-26 лет. По ее словам, этот промежуток является самым благоприятным для материнства.





«Средний возраст рождения первого ребенка значительно отодвинулся. На сегодняшний день первенца наши женщины рожают уже чаще после 25 лет», — сказала Волынец.

«Надо понимать, что и у природы есть свои часы, особенно в отношении женщин, и не забывать про то, что мы живем в материальном мире, в котором нужно не только радоваться жизни, но и обеспечивать эту жизнь», — отметила Волынец.