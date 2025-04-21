«Удар по карману граждан»: Путин раскритиковал запоздалую индексацию тарифов ЖКХ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ, назвав ее неоправданным ударом по карманам граждан. Об этом он заявил на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.
По словам российского лидера, если задержать индексацию коммунальных тарифов , то уже через год-два провести ее без федеральных субсидий становится практически невозможно.
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«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — подчеркнул президент.Ранее стало известно, что Путин утвердил решение о действительности заключения призывной комиссии в течение года. Теперь, если срочник не попал в армию в текущий призыв, он может быть призван в течение года без повторного прохождения комиссии.
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