Путин: Россия рассмотрит предложение о моратории на удары по гражданским объектам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать предложение не наносить удары по гражданским объектам.
«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — цитирует слова главы государства ТАСС.Напомним, что 18 апреля истёк 30-дневный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новых указаний от верховного главнокомандующего Путина не было.
Восемнадцатого марта президент США Дональд Трамп предложил Украине и России отказаться на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты. Однако, по информации Минобороны, Киев неоднократно нарушал мораторий.
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Анастасия Чубина