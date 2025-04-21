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Подписан новый закон о срочной службе

Путин подписал закон о призыве на срочную службу в течение года
Фото: istockphoto/scaliger

Фото: istockphoto/scaliger

Президент России Владимир Путин подписал закон о действительности решения комиссии о призыве на срочную службу в течение года. Соответствующий документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.
Как ранее объяснял замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, если решение призывной комиссии не было исполнено в текущий призыв, то оно будет оставаться действительным в течение года, что позволит отправить срочника в армию во время следующего призыва без повторной комиссии.

Вместе с тем, согласно документу, от срочной службы будут освобождены некоторые категории граждан, которые не находятся в запасе. Речь идет, в том числе, о тех, кто отслужил в воинских подразделениях ДНР И ЛНР, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

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«Наивный прогноз»: Россиянам назвали главную проблему рынка недвижимости
Риэлтор Апрелев: проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах
21 апреля 2025, 18:50

Фото: iStock/LENblR

В 2027-м Россия может столкнуться с дефицитом жилья. В течение двух-трех лет ввод многоквартирных домов рискует снизиться на треть.
Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» заявил, что почти в два раза снижается объем спроса, а застройщики не готовы вкладывать деньги в приобретение новых площадок.

«В основном денежные средства стараются в проектном финансировании направлять на завершение готовых объектов, где у них объемы продаж ниже плановых показателей, они притормаживают сдачу объектов в эксплуатацию. А про дефицит жилья к 2027 — наивный прогноз, потому что спрос не останавливается и не возрастает в одночасье. Это очень, скажем так, гибкая модель поведения на рынке», — сказал эксперт.

По его словам, прогноз дефицита жилья на данный момент несправедлив и напоминает «наивную эпопею попытки убедить законодателя в том, что сейчас будет все плохо», попытку изменить какие-то тренды и получить поддержку, вернуться к нерыночной модели субсидирования.

«Мы не понимаем, что будет с ипотекой через два года. Очень даже может быть, что мы вернемся к обычной рыночной истории несколько раньше. Это переформатирует спрос, и проекты подтянутся. Также сегодня правительство вкладывает очень большие деньги в проекты комплексного развития территорий. Цель этих проектов — подготовить большое количество новых площадок и земельных участков для застройки как многоэтажным многоквартирным жильем, так и индивидуальным», — объяснил специалист.

Апрелев отметил, что проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах, однако из-за гибкой рыночной модели все может меняться в зависимости от спроса.

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В Московской области определили свыше 740 мест проведения субботников
21 апреля 2025, 18:28

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье 26 апреля состоится ежегодный Всероссийский субботник. На уборку дворов общественных пространства выйдут тысячи жителей. В регионе определили более 740 мест проведения субботников, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Субботники в Подмосковье стали ежегодной традицией. В этом году мы вместе с муниципалитетами подготовили 741 место проведения уборки и 624 локации выдачи инвентаря. Для удобства жителей все точки нанесли на интерактивную карту. Рассчитываем на плодотворную работу на благо области», – сказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в Минчистоты, в рамках субботника планируются уборка участков от мусора и старой листвы; посадка деревьев и кустарников; восстановление цветников и прогребание газонов.

Места проведения субботников и точки выдачи инвентаря можно найти на интерактивной карте.

Во всех локациях можно будет получить грабли, тачки, мётлы, лопаты, мешки и перчатки. Проведение субботников будет сопровождаться культурно-развлекательной программой.

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#минчистоты
#городская среда
#уборка
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День Вадима-ключника 22 апреля: зачем рано вставать и почему не стоит подметать полы, народные приметы
21 апреля 2025, 17:46

Фото: iStock/ArtTim

В народном календаре 22 апреля известен как день Вадима-ключника или Вадим — отомкни родники. К этой поре обычно просыпались замерзшие зимой родники. Православные верующие почитают архимандрита преподобномученика Вадима Персидского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Dmitry Potashkin

В IV веке, в городе Вифлапате, расположенном на территории Персии, появился на свет святой Вадим, происходивший из знатной и богатой семьи. С ранних лет он был воспитан в духе христианских традиций, и, достигнув зрелости, щедро раздал часть своего имущества, удалившись в пустыню, где на собственные средства основал монастырь. Для уединённых молитв он восходил на гору и однажды удостоился увидеть славу Божию.

В те суровые времена персидский царь Сапор начал преследование христиан. Святого Вадима вместе с семью его учениками схватили и заключили в темницу, подвергая ежедневным истязаниям, пытаясь заставить их отречься от Христа и поклоняться солнцу и огню. Однако святой Вадим и его последователи стойко сохраняли верность христианской вере.

Четыре месяца исповедники провели в заточении, и святой Вадим оставался духовным наставником для христиан, живущих в Персии. Один из приближённых царя Сапора, Нирсан, также исповедовал христианство и был заключён в темницу. Однако не выдержав испытания, он отрёкся от Христа, пообещав выполнить любое требование царя.

Сапор потребовал, чтобы Нирсан собственноручно лишил жизни святого Вадима, обещая ему прощение и награду. Нирсан не смог преодолеть страх перед новыми мучениями и согласился стать предателем. Когда святого Вадима привели к нему, Нирсан взял меч и направился к нему, но, терзаемый совестью, он задрожал и словно оцепенел. Святой Вадим сказал ему, что он отрёкся не только от Бога, но и от его слуг, предостерегая о горькой судьбе на Страшном суде. Преподобномученик стойко переносил удары, пока Нирсану наконец не удалось отрубить ему голову.

После смерти царя Сапора семь учеников преподобномученика Вадима вышли на свободу из темницы. Нирсан, терзаемый угрызениями совести, покончил с собой, бросившись на меч. Так завершилась жизнь святого Вадима, архимандрита, чья преданность вере и стойкость стали примером для многих христиан.

Приметы дня


  • Осина обильно цветёт, и на ней много листовых почек — к урожаю ячменя.
  • Ветер, иней или туман в этот день — к урожайному лету.
  • Холодное утро и тёплый день — к резким температурным скачкам в мае.
  • Если берёза выделяет много сока, значит, лето обещает быть дождливым.
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Что можно делать 22 апреля


Фото: iStock/justinkendra

В этот день люди стремились посетить ближайший водоём, чтобы совершить омовение и набрать воды для дома. По поверьям, такая вода могла защитить от недугов и неприятностей.

На Вадимов день стоит встать с восходом солнца: ранний подъем принесет удачу.

Сбор цветков мать-и-мачехи в этот день будет особенно удачным. Наши предки считали, что чай из собранных на Вадима-ключника растений обладает особой целительной силой.

Что нельзя делать в этот день


22 апреля лучше воздержаться от стрижки и других процедур с волосами, поскольку это может привести к несчастьям в жизни.

После наступления темноты не стоит одалживать что-либо, поскольку вернуть одолженное будет затруднительно.

На Вадима не мели пол в доме, чтобы не вымести благополучие и достаток.

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«Предатель России»: Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, исполнившего гимн Израиля
Глава ФПБК Бородин обрушился с критикой на Урганта, спевшего гимн Израиля
21 апреля 2025, 17:35

Виталий Бородин (Фото: Телеграм, @vnborodinpolitik)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, который переделал песню Олега Газманова «Москва» в своеобразный гимн Израиля. В своём телеграм-канале Бородин посочувствовал шоумену и назвал его предателем России.
Своё видение песни «Москва» Ургант представил во время празднования 47-летия в Израиле.
«Этот поступок говорит многое. Вывод однозначен — Ургант показал себя как типичный представитель Запада и предатель России. Такой выбор вызывает только сожаление и разочарование», — написал Бородин.
Ранее выступление Урганта негативно оценила актриса и телеведущая Яна Поплавская.

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Депутат Фаррахов призвал родителей не покупать детям квадроциклы
21 апреля 2025, 17:03

Фото: iStock/GKV

Родители не должны покупать детям квадроциклы. Об этом заявил депутат нижней палаты от Татарстана Айрат Фаррахов.
20 апреля в Пестречинском районе РТ в результате ДТП скончался 12-летний пассажир квадроцикла.

«Мы (депутаты Госдумы — ред.) не можем бесконечно ужесточать правила продажи этих средств передвижения, тем более что они нужны в отдельных службах. Но это не должно быть развлечением или средством передвижения для неподготовленных водителей», — сказал Фаррахов в беседе с «Татар-информом».

Он подчеркнул, что именно родители несут главную ответственность, предоставляя детям доступ к опасному транспорту. По словам Фаррахова, квадроцикл при сложной дорожной ситуации не даёт никаких шансов на выживание, и призвал не покупать детям подобного рода игрушки.

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