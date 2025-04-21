Подписан новый закон о срочной службе

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Президент России Владимир Путин подписал закон о действительности решения комиссии о призыве на срочную службу в течение года. Соответствующий документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.
Как ранее объяснял замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, если решение призывной комиссии не было исполнено в текущий призыв, то оно будет оставаться действительным в течение года, что позволит отправить срочника в армию во время следующего призыва без повторной комиссии.
Вместе с тем, согласно документу, от срочной службы будут освобождены некоторые категории граждан, которые не находятся в запасе. Речь идет, в том числе, о тех, кто отслужил в воинских подразделениях ДНР И ЛНР, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.
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Вместе с тем, согласно документу, от срочной службы будут освобождены некоторые категории граждан, которые не находятся в запасе. Речь идет, в том числе, о тех, кто отслужил в воинских подразделениях ДНР И ЛНР, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.
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Данил Пономарев