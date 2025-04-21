Подписан новый закон о срочной службе

В народном календаре 22 апреля известен как день Вадима-ключника или Вадим — отомкни родники. К этой поре обычно просыпались замерзшие зимой родники. Православные верующие почитают архимандрита преподобномученика Вадима Персидского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».