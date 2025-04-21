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Путин подписал закон, ратифицирующий договор о сотрудничестве с Ираном

Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Соответствующий документ есть на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор был подписан 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.

Согласно документу, Россия и Иран будут углублять и расширять отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, а таже координировать действия на региональном и глобальном уровнях.

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#россия
#договор
#сотрудничество
#отношения
#иран
Политолог объяснил, как будут возвращаться в РФ западные бренды
Политолог Орлов: западные бренды хотят вернуться в Россию без лишнего шума
21 апреля 2025, 10:47

Фото: iStock/Sorapop

Западные бренды хотят вернуться в Россию, но без лишнего информационного освещения своего возвращения, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, много брендов остались в РФ, выпуская продукцию под другим брендом, или поставляя ее параллельным импортом.
«Западные компании, в том числе IKEA, для которой Россия была важным рынком, естественно, хотят вернуться. Но большинство будет пытаться сделать это без лишнего шума, попробовав договориться об условиях возвращения с нашими регуляторами тет-а-тет», — отметил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь главный инвестор Universa Investments Марк Шпитцнагель отметил, что мировой рынок может потрясти большой кризис, так как на фондовом рынке США ожидается обвал на 80%. Как передает Pravda.Ru, он назвал текущие распродажи «вытряхиванием людей» и сказал, что это даже не армагеддон, а начало подготовки к лопанию «пузыря».
«Поэтому самое время думать о диверсификации. Инвестор-миллиардер Рэй Далио, например, советует держать в портфеле 10-15% золота — это надежная финансовая гавань. За последний год золото подорожало на 35%, и есть куча способов вложиться: ETF, акции золотодобытчиков, слитки, или даже золотой IRA», — говорится в материале.
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Демократы не упомянули Байдена в своем поздравлении с Пасхой
Fox News: демократы не добавили фото Байдена в свой пост с пасхальным посланием
21 апреля 2025, 04:10

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Демократическая партия США не включила бывшего президента Джо Байдена в праздничный пост, посвящённый Пасхе, на своей официальной странице в соцсети X. Об этом сообщил телеканал Fox News.
В публикации от 20 апреля были размещены фотографии бывших глав государства от демократов — Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Кеннеди, однако изображение Байдена отсутствовало.

Некоторые предположили, что ограничение платформы X на одновременную публикацию не более чем четырёх изображений могло стать технической причиной такого выбора. Но сказать наверняка невозможно.

Позже фотография Байдена с семьёй все же появилась в аккаунте партии в Facebook*.

Ранее издание The Hill со ссылкой на источники указывало, что часть демократов стремится минимизировать публичное присутствие президента, опасаясь негативного влияния на имидж партии.

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Трамп заявил об огромном количестве лидеров стран, желающих отмены пошлин
Трамп: Многие мировые лидеры просят США отменить таможенные пошлины
21 апреля 2025, 04:01

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп заявил о многочисленных обращениях мировых лидеров и представителей бизнеса с просьбами снизить таможенные тарифы.
По словам президента США, администрация готова обсуждать условия, но партнёрам предстоит исправить последствия «десятилетий злоупотреблений».

«Многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились ко мне с просьбой об отмене тарифов. Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — заявил Трамп в своих соцсетях.
2 апреля Трамп объявил о введении 10-процентных импортных пошлин для товаров из 185 стран, которые начали действовать 5 и 9 апреля. Однако 9 апреля он приостановил повышение тарифов для 75 государств на 90 дней, отметив готовность к переговорам.

Отдельно он предложил бизнес-сообществу «строить в Америке», назвав это оптимальным решением.

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Глава Пентагона сливал секретные данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом
NYT: Глава Пентагона Хегсет пересылал планы ударов по Йемену в чат с женой и братом
21 апреля 2025, 03:43

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Пентагона Пит Хегсет распространял секретные данные об операциях против йеменских хуситов через закрытый чат в мессенджере Signal, куда входили его супруга, брат и адвокат.
Согласно расследованию The New York Times, 15 марта министр обнародовал график вылетов истребителей F/A-18 Hornet, участвовавших в атаках, используя для авторизации личный телефон. Информация подтверждается источниками издания.

В чате, помимо родственников, находились около десяти человек из ближайшего окружения Хегсета, включая двух чиновников, ранее отстранённых за причастность к утечкам. Как отмечается, основное обсуждение касалось административных вопросов.

24 марта разразился другой скандал с похожей проблемой: главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат Белого дома, где обсуждались военные операции в Йемене.

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#скандал
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Турецкая парламентская делегация прибыла в Москву
Делегация парламента Турции прибыла в Москву обсудить региональные вопросы
21 апреля 2025, 03:14

Фото: iStock/:Oleksii Liskonih

Делегация из Турции прибыла в Москву для официальных переговоров по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.
Особое внимание планируется уделить региональной безопасности и глобальным вызовам, сообщил Октай через свою страницу в социальной сети Х. Политик выразил уверенность, что диалог в российской столице станет шагом к углублению стратегического взаимодействия двух стран.

«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, для проведения официальных встреч», — написал он.
Октай добавил, что надеется на «плодотворный» диалог.

20 апреля сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, утверждавшего, что нелегальная миграция может привести к утрате исконных ценностей в США.

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#россия
#москва
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