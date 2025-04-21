Путин подписал закон, ратифицирующий договор о сотрудничестве с Ираном

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Соответствующий документ есть на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор был подписан 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Согласно документу, Россия и Иран будут углублять и расширять отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, а таже координировать действия на региональном и глобальном уровнях.
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Согласно документу, Россия и Иран будут углублять и расширять отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, а таже координировать действия на региональном и глобальном уровнях.
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Анастасия Чубина