Путин подписал закон, ратифицирующий договор о сотрудничестве с Ираном

Западные бренды хотят вернуться в Россию, но без лишнего информационного освещения своего возвращения, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, много брендов остались в РФ, выпуская продукцию под другим брендом, или поставляя ее параллельным импортом.