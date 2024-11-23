Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

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Британские астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из космоса. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
По данным ученых, столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана, которая находится в 290 млн световых лет от Земли. Уточняется, что одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 млн километров в час врезалась в четыре других.
В результате столкновения образовался невероятно мощный ударный фронт. Астрономы отметили, что он похож на «звуковой удар реактивного истребителя».
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Екатерина Коршунова