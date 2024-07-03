Удушающая духота: Сомнолог рассказал, как бороться с бессонницей в аномальную жару

Работа сотрудников ГАИ – это гарантия безопасности на дорогах, ответственность за жизнь и здоровье людей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении работников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником.