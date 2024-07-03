Удушающая духота: Сомнолог рассказал, как бороться с бессонницей в аномальную жару

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Жаркие июльские дни дают о себе знать: духота в комнатах и невозможность уснуть вовремя. Людей мучает летняя бессонница и вопрос: как просыпаться на работу, если не спал?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в борьбе с бессонницей помогут три действия.
Он добавил, что в этом вопросе также важны элементы гигиены сна.
Сомнолог, врач-психиатр Владимир Ковальзон в беседе с «Радио 1» добавил, что в знойные жаркие дни нужно не забывать элементарные правила для хорошего сна.
Напоминаем, что оптимальной температурой для хорошего сна считается плюс 18-22 градуса.
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«Нужно кондиционировать воздух, принимать перед сном холодный душ и закрывать шторами пространство, чтобы солнце не шпарило и не нагревало его», — сказал эксперт.
Он добавил, что в этом вопросе также важны элементы гигиены сна.
«Здесь есть элементы гигиены сна: это то, что нас окружает и то, как мы себя ведем. То, что нас окружает, мы можем поменять только условно, снизить воздействие, а то, как мы себя ведем, зависит только от нас. Поэтому если мы будем соблюдать, как минимум, режим и будем просыпаться в одно и то же время вне зависимости от того, насколько мы выспались, то определённую сонливость наступит сама», — объяснил специалист.
Сомнолог, врач-психиатр Владимир Ковальзон в беседе с «Радио 1» добавил, что в знойные жаркие дни нужно не забывать элементарные правила для хорошего сна.
«Нужно стараться не перегреваться и пить больше жидкости», — отметил собеседник.
Напоминаем, что оптимальной температурой для хорошего сна считается плюс 18-22 градуса.
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Анастасия Бондарева