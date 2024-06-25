В Кении во время протестов погибли восемь человек, пострадала сестра Обамы

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Сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама пострадала от применения правоохранителями слезоточивого газа во время разгона протестов в столице Кении Найроби. Об этом информирует CNN.
По словам пострадавшей, против людей использовали слезоточивый газ. Аума Обама отметила, что в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.
Обама пояснила, что решила присоединиться к протестам молодых людей, которые отстаивают свои права. В настоящее время количество погибших составляет восемь человек.
Напомним, в Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.
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Обама пояснила, что решила присоединиться к протестам молодых людей, которые отстаивают свои права. В настоящее время количество погибших составляет восемь человек.
Напомним, в Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.
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Екатерина Коршунова