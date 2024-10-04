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Уехавший из России комик хочет оформить пять гражданств для дочери

Экс-комик Романов, покинувший Россию, хочет оформить пять гражданств для дочери
04 октября 2024, 21:43
Фото: iStock/FTiare

Фото: iStock/FTiare

Покинувший Россию бывший стендап-комик Дмитрий Романов собирается оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.


Он рассказал, что прибыл в Лиссабон, где займётся вопросами гражданств для ребёнка. Романов заявил, что действительно сделает свой дочери пять гражданств, добавив при этом: «Такое хобби у меня».

Ранее, в июне этого года, Романов заявил, что собирается получить гражданство Румынии. Но на этом он останавливаться не намерен, а хочет также получить паспорта множества государств, чтобы таким образом стать «максимально гражданином мира».

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Третьего фигуранта дела Чекалиных отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных
04 октября 2024, 21:41

Фото: суд Москвы

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест третье фигуранта по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Третьим соучастником стал соучредитель фирмы по продаже косметики Роман Вишняк.
«Вишняку Роману Игоревичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 4 октября.

Болегра Лерчек, ее супруга и их подельника обвиняют в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей.

В этот же день под домашний арест посадили Артема Чекалина, а также саму Лерчек. Блогерам вменяют часть 3 статьи 193.1 УК — валютные операции на заграничные счета с использованием подложных документов. Все это в особо крупом размере и организованной группой. Бывшие супруги блогеры, как и их подельник, не признают вину. По инкриминируемой статье Чекалиным грозит от пяти до десяти лет колонии и крупный штраф.

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Собянин сообщил о включении отопления в Москве с понедельника
Собянин: отопление в Москве начнут включать с понедельника, 7 октября
04 октября 2024, 21:28

Фото: iStock/nikkimeel

Отопление в Москве начнут включать с понедельника. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в столице был чудесный тёплый сентябрь. Однако по прогнозам синоптиков, со следующей недели ожидается резкое похолодание, в связи с чем принято решение о включении отопления.

Тепло будет подаваться поэтапно. Сначала батареи включат в социальных объектах и жилых домах. Только после этого отопление включат в остальных зданиях. Полное включение отопления займёт несколько дней.

Согласно прогнозу, представленному сервисом «Яндекс.Погода», в понедельник температура воздуха опустится до 17 градусов днём. Самым холодным днём предстоящей недели станет среда. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 9 градусов.

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Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов
04 октября 2024, 21:11

Фото: iStock/grinvalds

Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Ранее в этот день зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начнут исполнять законные требования Минюста РФ и промаркируют певцов и музыкантов-иноагентов в своих музыкальных библиотеках.

До этого российские музыкальные платформы не озадачивались такими вопросами. В частности «Яндекс.Музыка» регулярно выводила в топы композиции иноагентов. При этом авторы размещённых песен получали проценты с подписки, которую оплачивает пользователь. Это означает, что сервис косвенно мог спонсировать ВСУ, если начислял роялти тем, кто финансово поддерживает Украину.

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В терминалах Сбера произошёл крупный сбой со случаями двойного списания средств
04 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Клиенты российских банков столкнулись с двойным списанием средств с карт из-за сбоя в терминалах Сбера. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что клиенты нескольких российских банков жалуются в соцсетях на ошибочные двойные списания со своих карт. В частности, пострадали клиенты, которые оплачивали покупки в POS-терминалах Сбера по картам платёжной системы Visa. Несмотря на то, что она ушла из России в 2022 году, её карты продолжают обслуживаться в стране по Национальной системе платёжных карт.

В настоящее время проблема уже затронула весь банковский рынок, поскольку у Сбера крупнейшая в России сеть терминалов.

Сейчас российские банки перепроверяют проведённые по своим картам операции и возвращают списанные по ошибке деньги клиентам. При этом данная операция может занять время.

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#операции
#клиенты
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Более 100 руководителей домов ЮНАРМИИ собрал семинар в Подмосковье
04 октября 2024, 20:53

Фото: пресс-службаФото: пресс-служба МИСК МО МИСК МО

В Московской области начал работу Межрегиональный образовательный военно-патриотический семинар для руководителей домов ЮНАРМИИ. Он собрал более 100 специалистов по патриотическому воспитанию более чем из 35 регионов, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Место проведения форума выбирали неслучайно. В этом году подольский Дом ЮНАРМИИ на базе Быковской школы признали лучшим в России.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Юнармия Московской области показывает отличные результаты как дома, так и на федеральном уровне. Недавно наша команда юнкоров из Мытищ МЕДИА-Ю победила в конкурсе «Юнармейский спецкор» Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр. В этом большая заслуга руководителей отрядов. Мы поддерживаем эту работу, проводим военно-патриотические сборы, игры, слёты, организуем для юнармейцев различные обучения, например, Медиашколу и Школу пилотирования БПЛА», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Региональное отделение ЮНАРМИИ насчитывает более 54 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. отрядов. Ребята проводят патриотические акции, навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, отправляют помощь в Донбасс, пишут письма участникам СВО.

После торжественного открытия участники окунулись в образовательную часть программы. Они обсудили специфику патриотического воспитания детей и молодёжью, узнали, как организовывать масштабные мероприятия, взаимодействовать с органами власти и СМИ.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Семинар – это всегда встреча единомышленников, профессионалов. В прошлом году проводили такую масштабную встречу в Кемеровской области. Увидели, что такой формат очень востребован, люди приезжают из разных уголков России, учатся, обмениваются опытом», – отметил первый заместитель начальника Главного штаба ЮНАРМИИ Виктор Кауров.
После завершения встречи участники семинара побывали в «Музее отечественной военной истории» в деревне Падиково в Истре. Там в декабре 1941 года проходил рубеж обороны Москвы. В ходе ожесточённых сражений бойцы Красной армии остановили неприятеля и отбросили его назад.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В субботу сотрудники домов «ЮНАРМИИ посетят военно-патриотическую игру «Наследники Победы» для активистов военно-патриотических объединений. Мероприятие соберет около 1 тыс. участников из Подмосковья, Центрального федерального округа и новых регионов. Ребята проверят силы на полосе препятствий, в смотре строя и песни, сборке и разборке автомата и других дисциплинах.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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#екатерина швелидзе
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#юнармия
#подмосковье
#московская область
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События на Ближнем Востоке назвали причиной сбоя Telegram
Telegram объяснил сбои нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке
04 октября 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Urupong

Мессенджер Telegram объяснил недавние сбои беспрецедентной нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 4 октября официальный аккаунт Telegram.
«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа», — говорится в сообщении.

Пользователи столкнулись с проблемами в загрузке Telegram 3 октября после полудня. Масштабный сбой мессенджера начали регистрировать около 14:00. Сбой наблюдался в мобильной и десктопной версиях Telegram, а также в браузерной веб-версии. Пользователи жаловались, что не могут получать и отправлять сообщения, а также переключаться между экранами.

Ранее похожие серьезные сбои Telegram фиксировали 10 сентября, а также 21 августа.

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#мессенджеры
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В Московской области завершается подготовка уборочной техники к зиме
04 октября 2024, 20:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье завершается подготовка специальной техники к зиме.
Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. На совещании еженедельного штаба он обсудил с главами муниципалитетов готовность технической базы региона к зимнему периоду.

Особое внимание уделили комплектации мини-погрузчиков навесными роторными установками. Мини-погрузчик – это универсальная машина для зимней уборки территорий, в том числе узких улиц и проездов.
«Бесперебойная работа коммунально-уборочного оборудования и достаточное число сотрудников – главные показатели готовности городских округов к зиме. Сегодня уже 45 округов предоставили сведения о закреплении водителей и механизаторов за спецтехникой», – пояснил зампред.
По словам Мурашова, техническое оснащение напрямую влияет на качество и скорость приведения территорий в порядок. Поэтому специалисты активно работают над комплектацией мини-погрузчиков дополнительным навесным оборудованием. 17 муниципалитетов завершили этот процесс. До начала декабря должен быть готов весь регион.

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#зима
#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
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12 серпуховских юнармейцев получили погоны и награды
04 октября 2024, 19:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Центре гражданско-патриотической работы «Серпухович» состоялась торжественная церемония назначений юнармейцев на должности. Им вручили погоны с внутренними званиями и грамоты в честь 10-летия создания центра, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Церемония прошла под звуки музыки и аплодисментов. 12 юнармейцев, стоя на построении перед родителями и товарищами, взяли на себя ответственность новых должностей. 10 из них были назначены на важные позиции, пять получили грамоты за активное участие в жизни центра», – говорится в сообщении.
Воспитанники вместе с родителями представили презентацию, содержащую информацию о ключевых событиях, в которых участвовали ребята за все годы существования «Серпуховича». В ней отражены яркие моменты и достижения подопечных центра.

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#юнармия
#дети
#награды
#подмосковье
#московская область
#родители
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Блогера Лерчек отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину
04 октября 2024, 19:42

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, по делу о незаконном выводе 215 миллионов рублей за пределы России.
Отмечается, что в здании суда женщина расплакалась, прося не давать ей домашний арест, чтобы она могла обеспечивать детей.

Ранее в этот день сообщалось, что под домашний арест отправили и её бывшего супруга Артёма Чекалина.

Вину они оба не признают.

По данным следствия, Чекалины заключали контракты с иностранными компаниями при продаже своих марафонов. После с использованием положных документов они выводили деньги в зарубежные банки. Так, за полгода они смогли нелегальным путём вывезти из России 215 миллионов рублей.

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#суд
#блогер
#уголовное дело
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