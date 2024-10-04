Уехавший из России комик хочет оформить пять гражданств для дочери

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Покинувший Россию бывший стендап-комик Дмитрий Романов собирается оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что прибыл в Лиссабон, где займётся вопросами гражданств для ребёнка. Романов заявил, что действительно сделает свой дочери пять гражданств, добавив при этом: «Такое хобби у меня».
Ранее, в июне этого года, Романов заявил, что собирается получить гражданство Румынии. Но на этом он останавливаться не намерен, а хочет также получить паспорта множества государств, чтобы таким образом стать «максимально гражданином мира».
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Анастасия Чинкова