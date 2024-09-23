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«Неблагодарный идиот»: в каком грехе обвинили Галкина* и почему Пугачева на самом деле хочет вернуться в Россию

23 сентября 2024, 15:06
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Комик и телеведущий Максим Галкин* поддерживает не только украинские вооруженные силы, но и армию Израиля, которая наносит удары по гражданским лицам в Газе, на что особое внимание обратил пранкер Сорян, пожелав юмористу и всей его семье непростых времен. Какую судьбу супругу Пугачевой пророчат звезды отечественного шоубиза расскажет редакция «Радио 1».

Галкин* поддержал Израиль


Некоторое время назад Максим Галкин* публично сообщил о том, что инвестировал собственные сбережения «на победу Израиля». При этом после начала активных боевых действий на Ближнем Востоке стремительно покинул пристанище.



«Мы все стали свидетелями блестящей операции израильских спецслужб. Но до окончательной победы над терроризмом еще далеко. Давайте поддержим ЦАХАЛ. Мы верим в наших солдат! Израиль победит!» – написал тогда Галкин* в своих социальных сетях.

На пост в поддержку Израиля вскоре обратил внимание пранкер Сорян.
«Очень надеюсь, что в скором времени всю семью Галкина* ожидают очень непростые времена со стороны российских правоохранительных органов. Это не только коснется брата, но и супруги комика. Следующее публичное признание – помощь ВСУ! Поверьте на слово. Галкин* и его семья ненавидят все русское. Они пользуются русскоязычным населением во всех точках мира», – возмутился блогер.

Пользователи Сети поддержали Соряна и отметили, что комику-иноагенту хватает смелости только в социальных сетях, а на деле он «мечется по сторонам».

«Галкин* смелый только у себя в постах, на самом деле, чуть что не так, где-то война и он начинает метаться по сторонам».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Галкин* стремится оспорить статус иноагента


Несмотря на то, что Максим Галкин* неоднократно заявлял о намерении навсегда оборвать связь с Россией, он не оставляет попыток оспорить статус иноагента в суде. По мнению некоторых представителей отечественного шоубиза, это связано с намерением Аллы Пугачевой вернуться на Родину из-за стремительно ухудшающегося здоровья.

«Неблагодарный идиот»


Насчет скандальных заявлений телеведущего и его антироссийской позиции высказалась народная артистка РФ Татьяна Васильева, известная по фильмам Самая обаятельная и привлекательная», «Новый Одеон», «Дамский портной», «Закрытая школа».

«Он просто дурак. Иначе я не могу объяснить его поведение», – сообщила актриса aif.ru.

Она отметила, что в это сложное время артисты показали свое настоящее я. Предатели, как ненужный груз выплыли на поверхность. Галкину*, которому Россия обеспечила популярность, оказался «не помнящим родства».

«Неблагодарность, вот что это. Неблагодарный человек. Просто неблагодарный идиот!» – подчеркнула Васильева.
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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
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#алла пугачёва
Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм
Aftonbladet: Барабанщик группы ABBA Роджер Палм умер на 76-м году жизни
23 сентября 2024, 13:36

Фото: istockphoto/ ToL_U4F

На 76-м году жизни умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм. О смерти участника шведской поп-группы сообщил 23 сентября портал Aftonbladet.
Как выяснилось, Роджера Палма не стало 21 сентября. Барабанщик культовой группы длительное время страдал от болезни Альцгеймера. Именно она и стала причиной смерти.
«Он был теплым и скромным человеком, который всегда заступался за друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя большую пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплыми сердцами», — заявили родственники и друзья артиста.

Роджер Палм родился 31 марта 1949 года в небольшом городке Кирктосьё графства Ямтланд в Швеции. Талантливый музыкант играл на аккордионе с 4 лет, с 12 лет начал играть на гитаре, а после на барабанах. В 1966 году Роджер Палм переехал в Стокгольм. Работал в таких музыкальных группах, как Beatmakers, Moonlighters и Gimmicks, которую сам основал. Был ударником группы ABBA, в составе которой записал Mamma Mia, Take a Chance on Me, Dancing Queen и другие хиты. Палм ушел из жизни в пригороде Стокгольма — Бромме.

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#музыкант
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«Ни слова правды»: Алсу уличила экс-супруга и его адвоката во лжи и попытке очернить её имя
Певица Алсу резко ответила на сообщения о подаче нового иска к Яну Абрамову
22 сентября 2024, 18:30

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись в конце августа, но страсти по поводу их расставания продолжают кипеть. Так, Алсу заявила, что адвокат Абрамова Александр Добровинский пиарится за ее счет. В материале «Радио 1» расскажем, что на этот раз стало поводом для обвинений.

Иск Алсу в суд Лондона

Александр Добровинский в разговоре с Телеграм-каналом SHOT заявил, что Алсу приняла решение подать иск о разделе имущества в суд Великобритании, чтобы судиться за проданный ею же самой 9 лет назад пентхаус в Лондоне. Якобы недвижимость продали за 8 миллионов фунтов, а текущая стоимость составляет около 15 миллионов фунтов. И, судя по всему, есть какая-то лазейка, которая помогает получить дополнительные средства.

Добровинский заявил, что если представители Алсу планируют инициировать судебное разбирательство в лондонском суде, им нужно «выловить» Яна Абрамова на территории Британии и вручить соответствующие бумаги. Только в таком случае дело сможет быть рассмотрено в суде Лондона.

Алсу имеет двойное гражданство. У певицы с 2022 года есть паспорт Великобритании и теперь, по версии Добровинского, она намерена воспользоваться своим правом судиться в Лондоне.

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Алсу ответила на обвинения

Певица не стала молчать и опровергла заявления Добровинского о подаче иска в Великобритании. Кроме того, ранее адвокат намекал, что Алсу может состоять в отношениях.

«После поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию — стало понятно, что у Алсу своя личная жизнь», — утвреждал адвокат.
Артистка обвинила адвоката своего бывшего супруга в пиаре на её имени и попытках очернить имя. На эмоциях Алсу также прикрепила к публикации массу заголовков информагентств и поставила хештег «врет».

«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мое имя. Другого объяснения у меня нет. Ни слова правды ни в одном из его заявлений нет. Врет», — написала артистка в социальных сетях.
Также Алсу призвала журналистов не распространять непроверенные сведения и уважать свою профессию.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Почему Алсу и Абрамов развелись

Алсу подала на развод в мае 2024 года спустя 18 лет совместной жизни. Официальная причина не разглашалась, но фанаты певицы предполагают, что причиной раздора стала модель Анастасия Решетова, подозреваемая в связи с Абрамовым.

«Существует мнение, что Ян Абрамов действительно изменил с Настей Решетовой», — отмечал журналист Антон Беккужев.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати летом заявила в соцсетях, что не стала бы вступать в отношения с женатым мужчиной. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также заявила, что избранник старше нее на три года. На это Алсу коротко ответила: «Врет».

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», — говорила Лера Кудрявцева.
27 августа Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Алсу и официально развел их с бизнесменом.

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«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
21 сентября 2024, 16:54

Фото: соцсети П.Шаляпина

В сентябре 2021 года от COVID-19 скончалась супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис. Пара была в браке всего около двух месяцев — они узаконили свои отношения 31 июля, но вскоре Дэвис серьезно заболела. После смерти женщины общество разделилось на два лагеря: одни выражали поддержку Шаляпину, в то время как другие утверждали, что ему повезло, так как Дэвис была довольно обеспеченной. В Сети даже начали появляться слухи о том, что артист якобы отравил свою жену ради наследства. Впервые за долгое время Прохор Шаляпин прервал молчание и рассказал, что на самом деле связывало его с состоятельной канадкой. Подробнее об этом расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство и брак Шаляпина с Дэвис


С Татьяной Дэвис Прохор Шаляпин встретился на корпоративном мероприятии в Монако. Миллионерша сразу же привлекла певца своей харизмой, не меньшее впечатление на женщину произвел молодой артист. В январе 2020 года Дэвис решила связаться с ним, предложив отправиться в совместное путешествие, причём в любую точку планеты.

Её не смущал тот факт, что певец младше на девять лет. Прохор, в свою очередь, всегда испытывал интерес к более зрелым женщинам. Первое свидание прошло в Лос-Анджелесе, после чего они стали неразлучны и путешествовали вместе. Однако настоящая любовь к Татьяне у Прохора возникла не сразу.

«У меня не было любви, лишь симпатия, она мне подошла по характеру», — отмечал артист в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Предложение о свадьбе произошло неожиданно и без романтики. Дэвис позвонила Прохору с идеей женитьбы, ссылаясь на спор с подругой. Прохор, услышав это, удивился, но согласился, отметив с юмором, что терять ему нечего. Их свадьба в 2021 году потрясла всех — торжество обошлось в 15 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Неожиданная болезнь и уход из жизни


Радостное событие омрачила болезнь Татьяны, о которой стало известно всего через три дня после праздника. Она почувствовала недомогание и повышенную температуру. Несмотря на ухудшение состояния, Дэвис не обращала внимания на симптомы и продолжала активно проводить время.

Она продолжала посещать спортзал и салоны красоты. Певец поделился, что пытался убедить супругу обратиться к врачу, но она игнорировала его заботу.
«Я предложил ей купить тесты на COVID, и тест показал наличие вируса. Таня не хотела идти в больницу из-за планов на поездку, поэтому решила обратиться к частному специалисту», — рассказал артист в эфире одной из программ.

Молодожены мечтали провести медовый месяц в Мексике, где Татьяна арендовала виллу у океана. Однако здоровье продолжало ухудшаться и 9 августа Прохор настоял на вызове скорой помощи. Врачи доставили Татьяну в больницу в критическом состоянии.

«Она потратила 11 тысяч долларов на лечение дома, но это не помогло», — отметил артист.

В больнице Татьяну ввели искусственную кому, вскоре она скончалась, так и не придя в себя. Прохор тогда поделился у себя в социальных сетях переживаниями насчет утраты жены: «Мне очень тяжело это писать, но моей Танечки больше нет…».


Обвинения Прохора в убийстве жены


Фото: соцсети П.Шаляпина

После случившегося общество разделилось на две группы: одни выражали поддержку Шаляпину, в то время как другие утверждали, что ему повезло, так как Дэвис была довольно обеспеченной. В Интернете начали появляться слухи о том, что артист якобы отравил свою жену ради наследства. Также возникли версии о фиктивности их брака и изменах Шаляпина.

«Это полная ахинея. Наша история была очень яркой и обсуждаемой, но внезапно завершилась. Нужно было придумать что-то, и придумали», — утверждал Шаляпин в одной из передач на Rutube.

По словам артиста, его не раз приглашали на телевидение, чтобы рассказать о его отношениях с Татьяной. Он не скрывает, что материальное положение Дэвис сыграло свою роль в том, что они встречались, но не настолько, чтобы говорить о каких-либо серьезных намерениях, как убийство.

Шаляпин также утверждает, что ничего от этого брака не получил. Татьяна была владельцем юридической фирмы и подошла к замужеству с серьезностью, подготовив брачный договор, который артист подписал.

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Порнозвезда Катя Самбука вышла замуж за 19-летнего сына сенатора: кто ее обвинил в растлении и как приняли в семье
21 сентября 2024, 14:05

Фото: соцсети Кати Самбуки

19-летний сын сенатора Владислава Тюльпанова официально узаконил свои отношения со звездой эротических шоу Катей Самбукой. О том, как скандально известную девушку приняли в семье политика расскажет редакция «Радио 1».

Катя Самбука вышла замуж


19-летний сын покойного сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова впервые вступил в брак. Его избранницей стала участница эротических шоу Катя Самбука, которую Владислав впервые увидел в подростковом возрасте. Увидев её фотосессию в розовом белье, он решил, что обязательно добьется её внимания. Достигнув 17 лет, Владислав впервые осмелился написать ей.

Катя, откликнувшись на сообщения молодого петербуржца, согласилась на встречу и у них быстро возникло взаимное влечение. Владислав впервые рассказал о своих отношениях с 32-летней телеведущей осенью прошлого года. Мать и сестра Владислава не одобрили его выбор, что привело к конфликту и необходимости отложить свадьбу. Вдова сенатора мечтала, чтобы ее сын связал свою жизнь с девушкой из политических кругов. Тем не менее, влюбленные официально зарегистрировали свои отношения.

Недовольны отношениями пары оказались и некоторые подписчики известной девушки. Ее даже поспешили обвинить в растлении 17-летнего парня.

«На самом деле, я его не растлевала, потому что у него более богатый сексуальный опыт, чем у меня. Сексуальный опыт – это же не выступления на сцене, а физические контакты. У меня их было гораздо меньше, чем у него. В жизни я не такой человек, как на сцене. Там во мне просыпается какой-то дьявол. Но это было всё раньше. Сейчас всё изменилось», — поделилась артистка с «МК».

Громкого празднования по случаю свадьбы не было и пара ограничилась скромным вечером в одном из московских ресторанов.

Фото: соцсети Кати Самбуки

Катя Самбука: что о ней известно


Катя родилась в Ленинграде и с детства испытывала нехватку родительского внимания, так как отца у нее не было, а матери приходилось много трудиться, чтобы обеспечить семью. Она не получила даже среднее образование и в юности познакомилась с режиссером фильмов для взрослых Бобом Джеком. В возрасте 15 лет Катя вышла замуж за мужчину, который был старше нее на 20 лет. В том же 2007 году она стала матерью и родила дочь Звану.

Однако сама девушка утверждает, что несмотря на профессию супруга, не снималась в порнофильмах. За время совместной жизни с ним Катя выпустила несколько музыкальных треков, участвовала в эротических шоу и была ведущей программ «Модный девайс» и «Богатство курицы». В 2015 году Самбука ушла от Боба, опубликовав жуткие фотографии со следами побоев. Режиссёр не признал своей вины в деле о домашнем насилии.

Затем девушка родила ещё двоих детей от других партнеров. В последнее время о Самбуке вновь начали говорить на фоне её возвращения к музыкальной карьере.


Что известно о муже Самбуки


Владислав Тюльпанов – младший сын Вадима Тюльпанова. Политик был спикером Законодательного собрания в Петербурге до 2017 года. Скончался при загадочных обстоятельствах, поскользнувшись в бане. У политика осталась еще дочь Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.

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У дачи Пугачевой за 125 млн рублей может появиться новый владелец
Mash: на дачу Аллы Пугачевой за 125 млн рублей нашелся покупатель
21 сентября 2024, 10:48

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

На дачу известной российской певицы Аллы Пугачевой, которая расположена в Солнечногорске и продается за 125 млн рублей, нашелся покупатель. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, задаток планируется внести на следующей неделе. Уточняется, что будущий покупатель уже посетил дачу и остался доволен.

Однако окончательная сумма сделки неизвестна – торги еще не закончены. Если сделка все-таки состоится, то звезда российской эстрады, возможно, приедет в Россию, чтобы решить оставшиеся вопросы.

Отмечается, что речь идет о доме, площадью 760 «квадратов» в классическом дворцовом стиле. В нем имеется кинотеатр, бассейн, хамам и лифт.

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Успенская объяснила, почему никогда не разрешила бы Инстасамке петь свои песни

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#дача
#бассейн
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#сделки
#заявление
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Успенская объяснила, почему никогда не разрешила бы Инстасамке петь свои песни
Успенская: Инстасамка петь не умеет
20 сентября 2024, 19:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Любовь Успенская заявила, что среди всех звёзд российского шоу-бизнеса никогда не позволила бы перепевать свои песни Инстасамке.
Она объяснила это неумением девушки петь.

«Это самое последнее, что бы я хотела. Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Успенская.

При этом артистка отметила, что сама по себе она очень любит и ценит, когда молодые артисты перепевают ее песни, и с радостью готова давать им разрешение на это.

Ранее сообщалось, что сбежавший в США внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой.

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«Нафиг ему эта обуза»: почему сбежавший в США внук Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой
20 сентября 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Долгое время Никита Пресняков и Алена Краснова считались одной из самых идеальных пар в публичном пространстве. Музыкант, казалось, смог завоевать сердце одной из самых желанных невест. Алена – модель из обеспеченной семьи, была известна в светских кругах, и многие не сомневались, что их союз станет долгосрочным. О том, почему рухнула семья внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой расскажет редакция «Радио 1».

Внук Пугачевой развелся с женой


Спустя два года после того, как Никита Пресняков уехал из России и поселился в США, стали поступать новости о его разладе с супругой, с которой он вместе более семи лет. Друзья пары начали опасаться, что их худшие предчувствия сбываются.

Первым об этом сообщил музыкальный продюсер и экс-директор одной из компаний Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он подтвердил, что Пресняков действительно подал на развод с Аленой, но причины оказались не такими простыми, как предполагалось.

Слухи о возможном разладе начали появляться еще месяц назад: Никита вернулся в Россию один, а затем уехал в Испанию на отдых без супруги. Алена прилетела в Москву раньше, но отказывалась комментировать возникшие проблемы. В социальных сетях все чаще появлялись ее фотографии и видео с подругами, а вскоре она даже начала заниматься стрип-пластикой, зная, что это вызовет недовольство у Преснякова.

Спустя всего несколько недель ситуация ухудшилась: в профиле Алены Красновой появилась информация о том, что она теперь проживает в Москве и открыта для новых предложений, в то время как Никита Пресняков продолжал активно развивать свою музыкальную карьеру и совершенствовать свои режиссерские навыки за рубежом.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Причины развода Никиты Преснякова с женой


По одной из версий, причиной разрыва стали постоянные трудности музыканта с карьерой и необходимостью переезда. Специальная военная операция заставила Никиту покинуть Россию и начинать все с нуля. Кроме того, финансовое положение семьи заметно ухудшилось, доходы сократились, и Никита все чаще оказывался в ситуации, когда ему приходилось оправдываться и избегать конфликтов.

В интервью «Пятому каналу» продюсер Леонид Дзюник уточнил причины развода, отметив, что Пресняков быстро осознал: семейная идиллия и уютные вечера с женой — это не для него.

По его словам, почувствовав надвигающиеся проблемы, Краснова «быстро приняла решение», что только подтвердило выбор Преснякова.


«Когда Краснова выходила за него замуж, она рассчитывала, что это будет семья Пугачевой, финансовое благополучие. А потом грянула СВО, Пугачева выкинула новый фортель. У Орбакайте ба-бах, и не все в порядке с гастролями. Девочка-то рассчитывала, что все у нее будет в шоколаде, работать надо как-то, рассчитывать что-то. Никита вот и подумал – а нафиг ему эта обуза, у него своих проблем ворох», – заявил Дзюник.

Пресняков опроверг слухи о расставании с Красновой


Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина


Тем временем, сам Никита Пресняков факт разлада с женой-моделью не подтверждает. Более того, по уверениям самого музыканта, в их семье все гладко, а журналисты посягают на спокойствие влюбленных. В личном микроблоге молодого человека появилось официальное обращение, в котором тот эмоционально заявил – слухи о разводе – наглое вранье и обман.

«Мы не расстались, мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично. Непонятно откуда это всегда берется?» — возмутился Пресняков.


Пресняков покинул Россию после начала СВО



Весть о том, что Пресняков бежит из России, облетела всю страну в 2022 году после начала специальной военной операции. В государстве была объявлена частичная мобилизация, а внук Пугачевой, как мужчина призывного возраста, сильно забеспокоился и быстро подсуетился – решение уезжать было принято очень скоро.

Навстречу приключениям внук Пугачевой отправился один, и лишь спустя некоторое решился перевезти в Штаты и супругу. Планировалось, что юноша прощупает почву, изучит местность, а затем, обеспечив жене безопасность, решится с ней воссоединиться.

Вскоре после его отъезда из России в одном из столичных театров, где Пресняков работал гостевым актером, должна была состояться премьера спектакля с его участием, но юноша попрал все нормы морали и сбежал.

«Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — рассказывал тогда в беседе с онлайн-журналом Starhit.ru источник, знакомый с ситуацией.

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#супруги
#интервью
#продюсер
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
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Милонов призвал полечить Кашпировского
19 сентября 2024, 20:01

Фото: РИА Новости/Игорь Костин

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал новые сеансы психотерапевта, экстрасенса Анатолия Кашпировского.
Он пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с подобным одурачиванием людей через сеансы Кашпировского, а самого психотерапевта он призвал полечить.

«Я лично напишу обращение в правоохранительные органы, чтобы они навели порядок: какие-то непонятные люди вводят в заблуждение. Просто надо дедушку полечить. Байден здоровается с призраками, Кашпировский заряжает какие-то вещества. Даже если бы он это делал бесплатно, эта деятельность должна быть прекращена, так как может привести к увечьям, гибели людей», — пояснил в беседе с NEWS.ru Милонов.

Ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский, который уверял, что в годы перестройки излечил 10 миллионов человек, снова начал давать сеансы своей лечебной магии.

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#человек
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Развод из-за СВО, громкие скандалы и связь с НЛО: как сейчас живет певица Катя Лель
20 сентября певица Катя Лель отметит 50-летний юбилей
19 сентября 2024, 17:31

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

20 сентября Катя Лель отмечает юбилей — артистке исполняется 50 лет. В честь этого события редакция «Радио 1» решила вспомнить её творческий путь и рассказать, чем звезда занимается сейчас.

Биография Кати Лель

Детство и юность певицы

Катя Лель родилась в 1974 году в Нальчике. С детства она проявляла интерес к музыке и пению. После окончания школы девушка поступила в музыкальное училище.

Начало карьеры в кино

Первые шаги в карьере Катя Лель сделала в качестве актрисы, снявшись в нескольких фильмах. Дебютом для нее стал фильм «Ландыш серебристый – 2», за ним последовали сериалы «Клуб», «Счастливы вместе», «Тайны института благородных девиц».

Фанаты всегда с интересом наблюдают за участием Лель и других проектах — «Слава богу, ты пришел», «Розыгрыш».

Песни Кати Лель

Первый сольный альбом «Елисейские поля» Катя выпустила в 1998 году. Певица активно гастролировала по России и за рубежом, выступая перед многотысячной аудиторией.

Среди самых известных композиций певицы можно выделить «Мой мармеладный», «Я по тебе скучаю» и «NLO». Эти песни стали настоящими хитами и покорили сердца многих слушателей.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Осенью 2023 года хит «Мой мармеладный» стал настоящим открытием для западных блогеров: англоязычные пользователи создавали короткие видеоролики, двигаясь в ритме песни и подпевая на припеве.

Многие пользователи также прониклись духом российской эпохи начала двухтысячных: для записи видео они надели меховые шапки, шубы и ярко красились. Что самое удивительное, композиция заняла третье место на международной музыкальной платформе Spotify в рейтинге «50 вирусных трендов».

Личная жизнь Кати Лель

Первым мужем певицы был продюсер Александр Волков. Они прожили вместе около восьми лет, но в итоге расстались. Причиной развода стали разногласия в творческих вопросах.

Второй брак с Игорем Кузнецовым казался очень гармоничным, но в 2023 году семья распалась. Уроженец Одессы прожил вместе с супругой и дочкой в Москве больше 18 лет, но спецоперация России на Украине стала для мужчины серьезным ударом, из-за чего он пристрастился к алкоголю. Ряд СМИ писал о том, якобы супруг изменял певице.

Но в результате супруги расстались без ссор и скандалов, им удалось сохранить нормальные взаимоотношения.
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Скандалы с Катей Лель

НЛО

В 2019 году Лель заявила, что видела НЛО. Певица отмечала, что это событие изменило её мировоззрение и заставило задуматься о существовании других цивилизаций. Это заявление вызвало большой резонанс в СМИ. Некоторые журналисты даже обвинили певицу в пиаре на этой теме. Однако сама Катя Лель утверждает, что говорит правду.

Отар Кушанашвили

Весной этого года Катя Лель подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, который сейчас борется со злокачественной опухолью в кишечнике. Певице не понравилось, как Отар отреагировал на ее заявления об инопланетянах, заявив, что якобы она выжила из ума. Теперь артистка хочет отсудить в свою пользу 6,5 миллионов рублей.

Лель заверила, что приняла решение судиться с Отаром задолго до того, как здоровье журналиста ухудшилось. Артистка отметила, что желает оппоненту только здоровья. Отар на все это ответил, что не боится ни онкологии, ни инопланетян.

Лера Кудрявцева

В 2022 году Катя Лель и телеведущая Лера Кудрявцева поссорились в эфире шоу «Суперстар. Возвращение». Кудрявцева раскритиковала певицу за исполнение собственной песни в шоу и неуместное упоминание Нарцисса. На это Лель заявила о неадекватности телеведущей. Между знаменитостями произошла перепалка, которую наблюдали не только участники передачи, но простые зрители.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Скандал Кати Лель и Александра Волкова

Ещё один скандал произошёл в далеком 2006 году: певица обвинила своего бывшего продюсера Александра Волкова в том, что он украл у неё права на песню «Джага-джага». По словам Кати Лель, Волков незаконно присвоил себе авторские права на эту композицию. В результате судебного разбирательства было установлено, что права на песню принадлежат певице.

Инопланетяне и мировоззрение певицы Кати Лель

Мировоззрение Кати Лель отличается от общепринятого. Она верит в существование инопланетных цивилизаций и считает, что они могут быть более развитыми, чем человечество. Эта вера повлияла на её творчество и образ жизни. Певица часто говорит о своих убеждениях в интервью и выступлениях.

Катя Лель считает, что инопланетные цивилизации могут помочь человечеству решить многие проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, войны и бедность. Она надеется, что когда-нибудь люди смогут установить контакт с инопланетянами и наладить с ними сотрудничество.

Певица также считает, что инопланетяне уже посещали Землю в прошлом. Она приводит в пример древние рисунки и легенды, которые, по её мнению, свидетельствуют о контактах людей с пришельцами.

Конечно, взгляды Кати Лель вызывают споры и критику со стороны некоторых людей. Однако певица продолжает верить в то, что она говорит. Лель считает, что каждый человек имеет право на своё мнение и стоит уважать чужие убеждения.

Катя Лель в 2024 году

Катя Лель продолжает заниматься музыкой и выступать перед публикой. Она также активно участвует в благотворительных проектах и помогает нуждающимся. Певица по-прежнему остаётся активной и жизнерадостной.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2023 году артистка выпустила новый альбом под названием «Моя тема». В него вошли как новые композиции, так и уже известные хиты певицы в новых аранжировках. Альбом получил положительные отзывы критиков и слушателей.

Певица продолжает гастролировать по России и за рубежом, выступая перед многотысячной аудиторией. Её концерты всегда проходят с аншлагом, что говорит о популярности Кати Лель среди слушателей.

Кроме того, певица активно ведёт свой блог в социальных сетях, где делится с подписчиками своими мыслями, чувствами и переживаниями. Певица открыта для общения и всегда готова ответить на вопросы своих поклонников.

Лель продолжает участвовать в различных проектах, связанных с изучением космоса и поиском внеземной жизни. Певица считает, что это важная работа, которая может помочь человечеству лучше понять себя и своё место во вселенной.

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