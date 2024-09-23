«Неблагодарный идиот»: в каком грехе обвинили Галкина* и почему Пугачева на самом деле хочет вернуться в Россию

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Комик и телеведущий Максим Галкин* поддерживает не только украинские вооруженные силы, но и армию Израиля, которая наносит удары по гражданским лицам в Газе, на что особое внимание обратил пранкер Сорян, пожелав юмористу и всей его семье непростых времен. Какую судьбу супругу Пугачевой пророчат звезды отечественного шоубиза расскажет редакция «Радио 1».
Галкин* поддержал Израиль
Некоторое время назад Максим Галкин* публично сообщил о том, что инвестировал собственные сбережения «на победу Израиля». При этом после начала активных боевых действий на Ближнем Востоке стремительно покинул пристанище.
«Мы все стали свидетелями блестящей операции израильских спецслужб. Но до окончательной победы над терроризмом еще далеко. Давайте поддержим ЦАХАЛ. Мы верим в наших солдат! Израиль победит!» – написал тогда Галкин* в своих социальных сетях.
На пост в поддержку Израиля вскоре обратил внимание пранкер Сорян.
«Очень надеюсь, что в скором времени всю семью Галкина* ожидают очень непростые времена со стороны российских правоохранительных органов. Это не только коснется брата, но и супруги комика. Следующее публичное признание – помощь ВСУ! Поверьте на слово. Галкин* и его семья ненавидят все русское. Они пользуются русскоязычным населением во всех точках мира», – возмутился блогер.
Пользователи Сети поддержали Соряна и отметили, что комику-иноагенту хватает смелости только в социальных сетях, а на деле он «мечется по сторонам».
«Галкин* смелый только у себя в постах, на самом деле, чуть что не так, где-то война и он начинает метаться по сторонам».
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Галкин* стремится оспорить статус иноагента
Несмотря на то, что Максим Галкин* неоднократно заявлял о намерении навсегда оборвать связь с Россией, он не оставляет попыток оспорить статус иноагента в суде. По мнению некоторых представителей отечественного шоубиза, это связано с намерением Аллы Пугачевой вернуться на Родину из-за стремительно ухудшающегося здоровья.
«Неблагодарный идиот»
Насчет скандальных заявлений телеведущего и его антироссийской позиции высказалась народная артистка РФ Татьяна Васильева, известная по фильмам Самая обаятельная и привлекательная», «Новый Одеон», «Дамский портной», «Закрытая школа».
«Он просто дурак. Иначе я не могу объяснить его поведение», – сообщила актриса aif.ru.
Она отметила, что в это сложное время артисты показали свое настоящее я. Предатели, как ненужный груз выплыли на поверхность. Галкину*, которому Россия обеспечила популярность, оказался «не помнящим родства».
«Неблагодарность, вот что это. Неблагодарный человек. Просто неблагодарный идиот!» – подчеркнула Васильева.Читайте также:
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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
Анастасия Хохлова