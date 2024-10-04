«Продал родную дочь за гроши»: как Незлобин, покинувший Россию после начала СВО, зарабатывает в США

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин привлек внимание российской публики после скандального выступления в США. Пользователей Сети возмутило то, что артист сказал о своей маленькой дочери. Подробности – в материале «Радио 1».
Незлобин высмеял собственную дочь
В соцсетях стало популярным видео с одного из последних выступлений Незлобина в США, где комик не только произносит откровенные глупости, но и упоминает свою школьницу-дочь. В очередном стендапе Незлобин открыто высмеивает наследницу, утверждая, что после побега в Штаты девочка фактически превратилась в нищенку.
«Переехал сюда с двумя соседями, или как вы их еще называете – жена и дочь. Моя дочь еще маленькая, она ничего не знает о главной причине, почему мы сюда переехали. Она ничего не знает об СВО. Вчера она спросила – в нашей жизни что-то меняется, папочка? Ну, знаете, девчонка чувствует что-то. У них интуиция, они чувствуют бедность. Ну и она меня спросила – мы что, бедные? И я ей ответил – конечно, нет, милая, только ты бедная», – открыто посмеялся над положением дочки комик.
Общественность тут же сочла поведение Незлобина кощунственным. Комментаторы уверены, что подобными высказываниями юморист подает дочери дурной пример, и рано или поздно она его обязательно проучит.
«Серьезно? Унижать дочь перед всеми – это теперь точно тот уровень юмора?», «За гроши дочь родную продал! Ничего святого», «Она вырастит и припомнит ему унижения», – пишут возмущенные подписчики.
Среди зрителей, присутствовавших непосредственно в студии, нашлись те, кто создал петицию с требованием запретить Александру Незлобину выступления в США. Однако пока эта инициатива не собрала достаточное количество подписей.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Как живет Незлобин в США
Свою карьеру Незлобин начал еще во время обучения в университете Екатеринбурга. Там он присоединился к команде КВН и, как говорят его коллеги по сцене, благодаря связям он постепенно вошел в региональную тусовку Comedy Club. Через некоторое время начинающий комик переехал в Москву. Незлобин успел обзавестись в столице просторной недвижимостью и несколькими дорогими автомобилями. Однако после начала СВО на территории Украины он поспешил распродать имущество.
Последние два года Александр Незлобин сдавал роскошные апартаменты на Патриарших Прудах. 75-метровая двухкомнатная квартира долгое время обеспечивала ему возможность жить за границей на вырученные средства. Однако в конечном итоге юморист выставил на продажу и ее. Вероятно, это связано с нехваткой средств на содержание семьи за рубежом. В одном из интервью Незлобин признался, что заработок в США дается ему труднее.
«В России 3 тысячи долларов зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд — тысяча долларов за концерт, — достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы столько зарабатывать, может уйти десять лет», — откровенничал юморист.
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