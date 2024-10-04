«Продал родную дочь за гроши»: как Незлобин, покинувший Россию после начала СВО, зарабатывает в США

Звезда Comedy Woman, актриса и ведущая Екатерина Варнава больше не выступает в престижном театре-кабаре Crave в центре Москвы и не появляется на федеральных каналах. Оказалось, что на ее карьере в комедийном жанре поставил крест брак с режиссером Александром Молочниковым. О том, как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».