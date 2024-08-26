УФСИН по Волгоградской области: заключённых ИК-19 не поощряли самогоном

В понедельник, 26 августа 2024 года, верующие вспоминают святого Тихона Задонского и блаженного Максима Исповедника. В народе эту дату называли Тихон Страстной или Максимов день. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 26 августа.