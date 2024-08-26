УФСИН по Волгоградской области: заключённых ИК-19 не поощряли самогоном

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УФСИН по Волгоградской области отвергает информацию о том, что в исправительной колонии № 19, где в минувшую пятницу захватили заложников, заключённых «поощряли» самогоном и средствами мобильной связи.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба ведомства. В заявлении говорится, что распространяемая в сети информация о том, что сотрудники исправительного учреждения поощряли заключённых самогоном и телефонами, является фейковой.
В минувшую пятницу, 23 августа, в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области четверо осуждённых захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых заключённых. Четверо сотрудников ИК-19 скончались, также есть пострадавшие, они госпитализированы.
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Александр Бойцов