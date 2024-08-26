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УФСИН по Волгоградской области: заключённых ИК-19 не поощряли самогоном

26 августа 2024, 10:44
Фото: istockphoto/OlFedv

Фото: istockphoto/OlFedv

УФСИН по Волгоградской области отвергает информацию о том, что в исправительной колонии № 19, где в минувшую пятницу захватили заложников, заключённых «поощряли» самогоном и средствами мобильной связи.


Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба ведомства. В заявлении говорится, что распространяемая в сети информация о том, что сотрудники исправительного учреждения поощряли заключённых самогоном и телефонами, является фейковой.

В минувшую пятницу, 23 августа, в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области четверо осуждённых захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых заключённых. Четверо сотрудников ИК-19 скончались, также есть пострадавшие, они госпитализированы.

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#уфсин
В Подмосковье протестировали более 88% тепловых сетей
26 августа 2024, 10:27

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Проверка тепловых сетей перед началом отопительного сезона проводится в Московской области, в настоящее время протестировано уже свыше 88% труб теплотрасс общей протяжённостью более 9 тысяч километров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Гидравлические испытания провели уже на 9348 километрах тепловых сетей в 57 городских округах региона, в результате проверок было обнаружено 1343 утечки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при выявлении утечек назначаются ремонтные работы, после которых проводятся повторные испытания.

«Подготовка к отопительному сезону является задачей первостепенной важности. Проверка надёжности тепловых сетей позволяет нам выявить и оперативно устранить потенциальные проблемы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Подмосковья», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.
На сегодняшний лень проверка теплосетей полностью завершена в 27 округах Подмосковья. В остальных работы продолжаются.

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#антон велиховский
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ФСБ задержала жителя Омска за шпионаж в пользу Украины
26 августа 2024, 10:21

Фото: istockphoto/ronstik

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали в Омске местного жителя. Он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о работе одного из оборонных предприятий, расположенных в регионе.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Омич подозревается в государственной измене. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина осуществлял сбор сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных в Омской области. Собранную информацию он затем передавал украинским спецслужбам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству, наносящей ущерб безопасности России.

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#рф
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На подмосковном портале госуслуг появились новые опции для банков
26 августа 2024, 09:53

Фото: iStock/dusanpetkovic

Новые возможности запустили на портале госуслуг Московской области для банков, которые участвуют в программах субсидирования и предоставляют малому и среднему бизнесу льготные кредиты. Теперь эти банки могут в онлайн-режиме заключать дополнительные соглашения к договору о предоставлении субсидий, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«На портале продолжается оптимизация. Мы оцифровали несколько подуслуг, а также внедрили умный сервис, который по введенному ИНН автоматически заполняет в заявке номер соглашения и дату. Нововведения позволяют получить услугу проще и быстрее, а при оформлении заявления теперь удастся обойтись без ошибок», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что благодаря оптимизации банки — участники программы субсидирования бизнес-деятельности могут в электронном виде заключить допсоглашение к соглашению о выдаче субсидии. Кроме того, запрос о предоставлении плана-графика будет высылаться проактивно.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 26 августа составила 5 баллов
26 августа 2024, 09:38

Фото: iStock/dusanpetkovic

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 26 августа, оценивается на пять баллов из десяти возможных, заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на участках трёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения с проездом отмечены на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Щёлковское, Варшавское, Ленинградское, Калужское, Каширское, Боровское, Носовихинское и Волковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировали один миллион машин, что на 1 процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В балашихинском ЖК «Героев» ввели в эксплуатацию 20-этажный дом
26 августа 2024, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новый двадцатиэтажный жилой корпус ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Героев» на территории городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет 8,9 тыс. квадратных метров. Будущим новосёлам предоставляется большой выбор планировочных решений, кроме того, жилая площадь увеличена благодаря отсутствию коридоров между комнатами ми наличию гардеробных и ниш для шкафов», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в ЖК «Героев» активно создаётся социальная инфраструктура: для малышей уже открыт детский сад на 250 мест. Строится ещё один детский сад, также рассчитанный на 250 воспитанников, и школа на 1320 учеников.

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#жилой дом
#минжилполитики мо
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Симоньян раскрыла зачем Франция задержала Дурова
Симоньян: Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования Telegram
26 августа 2024, 07:15

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования Telegram. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале.
«Что главное в истории с Дуровым? Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — отметила Симоньян.

Помимо этого она порекомендовала всем, кто привык использовать Telegram «для чувствительных разговоров/переписок», удалить все сообщения.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в задержании французскими властями Павла Дурова можно без труда найти американский след. По его словам, Дуров стал угрозой для национальных интересов США в тот момент, когда решился бросить вызов доллару и привлек внимание крупных инвесторов к новой криптовалюте.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Ему вменяют обвинения сразу по нескольким статьям. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#задержание
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#мошенничество
#telegram
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Россиянам рассказали о новых правилах установки камерна дорогах
Депутат Федяев предупредил о новых правилах установки камер на дорогах
26 августа 2024, 06:21

Фото: IStock/wastesoul

Единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», – предупредил он.

Депутат добавил, что решения об установке камер ГИБДД будут принимать власти региона, через который проходит дорога. В этом процессе будут участвовать и владельцы автомагистрали. Все решения должны приниматься по согласованию с ГИБДД, сказал Федяев.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, будет регулировать установку камер на автомагистралях в России с 1 сентября. Ранее нормы установки дорожных камер регулировались актами различных министерств, но новый федеральный закон будет регулировать их с осени 2024 года.

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Тихон Страстной 26 августа: Какие подарки сулят беду и как избежать одиночества
Православные вспоминают святителя Тихона Задонского 26 августа
26 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Maria_Kutinska

В понедельник, 26 августа 2024 года, верующие вспоминают святого Тихона Задонского и блаженного Максима Исповедника. В народе эту дату называли Тихон Страстной или Максимов день. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 26 августа.
Об особенностях празднования Тихона Страстного, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Тихон Страстной: история

Фото: istockphoto/dimid_86

26 августа православные верующие встречают сразу несколько важных церковных событий — Второе обретение мощей Тихона Задонского, Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского, Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, а также трех святынь — Минской, «Страстной» и «Семистрельной» икон Божией Матери. Расскажем чуть подробнее о каждом из святых.

Тихон Задонский

Святитель Тихон Задонский (в миру Тимофей) родился в очень бедной семье в 1724 году. С детства жил в нищете, работал ради куска хлеба и едва избежал службы в армии, поступив в Новгородскую семинарию, где позже стал преподавателем.

После чудесного спасения от смерти и пророческих видений Тихон принял монашество в 1758 году. В 1761 году стал епископом, известным своими проповедями и борьбой с языческими традициями.

Считается, что Святой Тихон обладал даром прозрения и мог творить чудеса, читая мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель предсказал многие события его правления и в частности, предрек, что Россия спасется, а захватчик Наполеон погибнет.

Из-за ухудшения здоровья ушел на покой в Задонский монастырь, где посвятил себя молитве, благотворительности и писательству. Был скромен и милосерден, помогал заключенным и бедным. Умер в 1783 году, его мощи упокоили в склепе Задонского монастыря и признали их нетленными, а в 1861 году Тихон был причислен к лику святых.

Праздник Второго обретения мощей Тихона Задонского связан с событиями прошлого века, когда останки святого попали в руки раскольников, а после были отправлены в музей Орла. Во время боев Великой Отечественной войны верующим удалось спасти мощи из охваченного пламенем города. В 1947 году их выставили в соборе Орла, но при Хрущеве вновь отправили в музей. Лишь в 1988 году святыню вернули церкви. В 1991 году мощи вернулись в Задонский монастырь и с тех пор остаются там.

Блаженный Максим Московский

Святой Максим жил в XV веке, в трудные для России времена, когда народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий. Он утешал бедных словами:
«За побои покайся и поклонись, не плачь, что бит — плачь, что не бит; за терпение Бог даст спасение»
Но не только простых людей поддерживал святой. Он также смело обличал богатых и знатных, говоря им:
«Бог знает всякую неправду; ни ты Его, ни Он тебя не обманет»
Максим скончался 11 ноября 1434 года и был похоронен у церкви Бориса и Глеба. На его могиле стали происходить чудесные исцеления людей. В 1547 году митрополит Макарий повелел праздновать его память, и 13 августа (26 августа) были обретены его нетленные мощи.

Преподобный Максим Исповедник

Преподобный Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе, получил хорошее образование, а после смог стать секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила его, и он оставил государственную службу и ушел в монастырь, где принял постриг и был избран игуменом.

Он активно боролся с ересью монофелитов, которые утверждали, что у Христа только одна природа — божественная. Преподобный проповедовал в разных городах, участвовал в диспутах и соборах, где осуждал язычников. За свои убеждения он был сослан и подвергнут пыткам, во время которых ему отрубили язык и правую руку. Но вскоре Господь сотворил чудо и вернул ему способность говорить и писать.

Преподобный Максим предсказал свою кончину и умер 13 августа (26 августа) 662 года, оставив богатое богословское наследие.

В греческих прологах 13 августа указывается перенесение его мощей в Константинополь, которое могло быть приурочено к кончине преподобного.

Тихон Страстной: традиции

Фото: istockphoto/Alena_Zolot

На Руси в день Тихона Страстного продолжали готовиться к зиме. Предки завершали полевые работы и заготавливали продукты, веря, что усердие принесет благополучие семье в холодные месяцы. Важно было не лениться, а также заняться большой уборкой всего дома.

Традиционно поминали усопших, посещали кладбища, чтобы привести в порядок могилы. Для защиты от злых духов в этот день раскладывали по дому чертополох, особенно над дверью и под порогом. Считалось, что он отпугивает нечистую силу.

Молились святому Тихону Задонскому и иконе «Страстной» Божией Матери о защите от бедствий, пожаров, болезней и пьянства. По традиции, обходили дом с иконами для защиты семьи. Также собирали полынь и раскладывали по углам дома, окуривали травами помещения для очищения перед зимой.

Предки верили, что на Тихона Страстного нельзя принимать в подарок белые полотенца, так как они могут навлечь тяжелую болезнь.

По другим поверьям, холостым мужчинам и незамужним женщинам нельзя спать в этот день на двух подушках одновременно, чтобы избежать одиночества и проблем в обустройстве личной жизни.

Что можно делать 26 августа

Фото: istockphoto/ipopba

На Тихона Страстного предки старались прощать обиды и сами просили прощения. Они верили, что это принесет мир и покой, а вражда только ухудшит жизнь. Из поколения в поколение передавали мудрость, что прощение врагов помогает обрести душевное равновесие.

В некоторых местах в этот день посещали могилы умерших родственников. Уходя с кладбища, не следовало оборачиваться. Вечером вся семья собиралась за столом, оставляя одно пустое место и набор приборов для усопших.

Также в этот день старались «сдувать» болезни. Люди терли больное место, поднимали руки к небу и дули на ладони, надеясь, что птицы унесут недуг с собой.

Женщины, переживавшие из-за неразделенной любви, проводили обряды отворота. Они приносили ветку ели из леса, привязывали ее платком к яблоне, веря, что хвоя поможет избавиться от безответных чувств.

Что нельзя делать 26 августа

Фото: istockphoto/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Говорили на Максимов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • запрещается есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и пить спиртное — близится к концу Успенский пост;
  • нельзя принимать в дар белое полотенце, чтобы не навлечь болезнь;
  • одинокие мужчины и женщины не спали сразу на двух подушках, чтобы не остаться в одиночестве насовсем;
  • не советовали доедать за детьми, чтобы не забрать их удачу;
  • запрещалось ругаться и сквернословить, иначе ждать беды;
  • не вспоминали о печальном прошлом, чтобы не перетянуть беды в настоящее.

Народные приметы о погоде 26 августа

Фото: istockphoto/Tarja Miettinen

На Руси верили, что погода на Тихона Страстного может многое рассказать о будущих днях:
  • сильный дождь 26 августа — впереди снежная зима;
  • туман окутал лес — осенью будет богатый урожай грибов;
  • безветрие на Тихона Страстного связывали со штормовыми ветрами через три дня;
  • на березах пожелтели листья — скоро заморозки;
  • жаркий и ясный день — зима будет холодной;
  • прохладный и ненастный день — зима будет теплой;
  • активно квакают лягушки — скоро вернется жара и зной;
  • покрытую дымкой луну называли предвестником непогоды;
  • громко ухают совы — погода сменится на противоположную.

Именины 26 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov

Имена для мальчиков или девочек, родившихся 26 августа, можно узнать с помощью именины. Их на Тихона Страстного отмечают:
  • Алексей;
  • Тихон;
  • Василий;
  • Иван;
  • Максим;
  • Николай;
  • Серафим;
  • Ксения;
  • Евдокия.

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«Дурову нечего скрывать»: команда Telegram прокомментировала задержание гендиректора
Команда Telegram: мессенджер соблюдает законы ЕС, в том числе о цифровых услугах
25 августа 2024, 22:58

Фото: istock/Olga Ihnatsyeva

Команда Telegram впервые с момента задержания гендиректора Павла Дурова прокомментировала случившееся. По их словам, мессенджер соблюдает все законы ЕС, в том числе о цифровых услугах, модерация соответствует всем стандартам и постоянно улучшается.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мессенджер есть у почти миллиарда человек по всему миру, которые пользуются им для общения и в качестве источника важной информации.
«Ждем скорейшего разрешения данной ситуации. Телеграм со всеми вами», — заключила команда Telegram.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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