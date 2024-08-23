Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи

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В состав группы, занимающейся расследованием дела о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее квалифицированные специалисты волгоградского управления Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК.
Ранее появилась информация, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Было возбуждено уголовное дело. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН.
До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.
В исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курирует руководитель регионального следственного управлениям», — указано в сообщении.
До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.
В исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова