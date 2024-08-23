Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи

Несколько заключенных исправительной колонии № 19 Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии, известно о нескольких пострадавших. О том, что происходит в ИК в настоящее время и какие требование выдвинули захватчики – в материале «Радио 1».