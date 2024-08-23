В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19

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Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19 направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата заложников погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков.
«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — отмечается в сообщении.
Появилась новая информация о ситуации в ИК №19 в Волгоградской области
До этого в исправительной колонии №12 в ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий».
С разливом нефтепродуктов в порту «Кавказ» на Кубани, где накануне в результате атаки со стороны ВСУ потонул паром с топливными цистернами, разбираются специалисты Морпасслужбы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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