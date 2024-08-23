Shot: террористы заявили, что собрали в ИК-19 СВУ, и угрожают его взорвать

Фото: istock/Oleksiy Samsonov
Террористы заявили, что собрали в ИК-19 в Волгоградской области СВУ, и угрожают его взорвать. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее поступила информация о захвате заложников в колонии №19 в Волгоградской области. В результате инцидента погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Было возбуждено уголовное дело. Четыре сотрудника УФСИН госпитализированы с травмами.
Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР.
В сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников: Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.
До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
Сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата
Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР.
В сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников: Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.
До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
Сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата
Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
Дарья Осипова