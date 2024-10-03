Российские учёные выявили новые чудодейственные свойства виноградной кожуры

Информирование жителей о проводящейся в Московской области прививочной кампании против гриппа проводит робот Светлана, приглашение пройти вакцинацию получили от неё уже почти 215 тысяч человек, звонки поступают с номера +7-498-602-31-35, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.