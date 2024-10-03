Российские учёные выявили новые чудодейственные свойства виноградной кожуры

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Учёные из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров провели исследование и выяснили, что природное соединение ресвератрол, содержащееся в виноградной кожуре и косточках, помогает бороться с последствиями хронического стресса.
Также это соединение известно как мощный антиоксидант. Ресвератрол содержится и в других продуктах, таких, как ежевика, черника, клюква, арахис и тёмный шоколад.
А до этого врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил боль в ногах в пожилом возрасте артрозом, варикозом и сахарным диабетом.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что для укрепления иммунитета осенью в рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, С и D.
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«Наше исследование подтверждает гипотезу, что между мозгом и печенью существуют молекулярные связи, которые дестабилизируются при стрессе. Это может приводить к поведенческим нарушениям. Ресвератрол позволил уменьшить их благодаря защитному действию в отношении мозга и печени», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных исследований молекулярных механизмов стресса Южно-Уральского государственного университета Вадим Цейликман.
А до этого врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил боль в ногах в пожилом возрасте артрозом, варикозом и сахарным диабетом.
«Стираются» хрящи, и одна кость начинает как бы скрести по другой, что и вызывает боли. Ещё одна причина – диабет. Поражаются нервы ног, и возникает так называемая диабетическая нейропатия, при которой боли плюс онемение – частое явление. Чем старше человек, тем больше у него прогрессирует варикозное расширение вен, если он не следил за собой и не носил компрессионный трикотаж», – ответил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что для укрепления иммунитета осенью в рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, С и D.
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Мелисса Тимофеева