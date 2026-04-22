Уголовные дела в РТ заведут на родителей, чьи дети пострадали в ДТП на питбайках

22 апреля 2026, 13:24

В Госавтоинспекции Татарстана предложили возбуждать уголовные дела против родителей несовершеннолетних, пострадавших в ДТП на мототранспорте.





Как сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» врио начальника управления ГАИ МВД по республике Айрат Самигуллин, в 2025 году произошла 41 авария с участием детей на мототехнике. Он уточнил, что один ребенок погиб, еще 40 получили травмы.



Спикер подчеркнул, что родители часто путают питбайки и эндуро с мотоциклами, хотя это спортивный инвентарь, не предназначенный для выезда на дороги общего пользования. Пока взрослых привлекают лишь к административной ответственности.



В текущем году одного родителя уже оштрафовали за ребенка, попавшего в аварию на мототранспорте.



