Петербуржец выплатил 2,5 млн рублей за смертельное ДТП по вине его сына
Житель Санкт-Петербурга выплатил 2,5 млн рублей семье погибшего в аварии, виновником которой стал его 25-летний сын. Об этом пишет местный портал «Мойка 78» со ссылкой на городское ГУФССП.
Суд приговорил молодого человека к пяти годам колонии-поселения и постановил взыскать компенсацию морального вреда. Финансовая ответственность легла на его отца.
Трагедия произошла в марте 2022 года. Пьяный парень за рулем BMW наехал на бордюрный камень, после чего столкнулся с попутным Hyundai Solaris. Водитель второй иномарки скончался на месте.
По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в массовой аварии на Садовом кольце в центре Москвы. Женщина на Mercedes врезалась в электровелосипед и такси, а затем еще в несколько транспортных средств.
