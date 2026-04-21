Достижения.рф

Суд арестовал девушку, устроившую смертельное ДТП в центре Москвы

Фото: Телеграм/moscowcourts

В Москве арестовали девушку, устроившую смертельное ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.



По данным телеканала «Москва 24», 29-летней Анне Владимировой предъявили обвинение по статье 264 УК: «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц». Таганский районный суд отправил ее под стражу на два месяца.

Напомним, авария произошла на Садово-Черногрязской улице. Водитель Mercedes на огромной скорости вылетела на тротуар, сбила человека на электровелосипеде, а затем протаранила пять автомобилей. В результате погибли два человека — велосипедист и пассажирка одной из машин, — еще двое пострадали.

Фигурантка находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали на месте. Ранее она работала в Россотрудничестве, писал телеканал РЕН ТВ.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0