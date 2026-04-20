В Хабаровском крае пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
В Хабаровском крае в ДТП с пассажирским автобусом пострадала девочка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в Хабаровске в 04:53 по московскому времени. По предварительной информации, водитель автобуса «Реал» 89-го маршрута, двигаясь по улице Монтажной, не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате пострадали пять человек, всех госпитализировали.
Девочка 2009 года рождения получила самые серьёзные травмы — ей выбило зубы. У остальных пассажиров ушибы, они проходят обследование. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения — злоумышленник подошел к прилавку, достал свое «настоящее оружие» и направил его на девушку-фармацевта.
