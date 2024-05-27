Уголовное дело арестованного в Приморском крае американца направили в суд

Фото: iStock/Zolnierek
Уголовное дело в отношении американца Гордона Блэка, задержанного в Приморье и обвиненного в краже, направлено в суд, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Гражданин США обвиняется в совершении преступлений, описанных частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса России. Статья 1. Раздел (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), а также пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Блэка во Владивостоке задержали за избиение женщины и кражу у нее 200 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Суд направил американца под стражу на срок до 2 июля.
Ранее в Пентагоне заявили, что старший сержант Гордон Блэк недавно был переведен на военную базу США «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее, и планировал вернуться в Техас, но переехал из Китая в Россию без официального разрешения. У него жена и дети в США.
Читайте также:
В США заявили об ошибках ВСУ
Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето
На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо
Блэка во Владивостоке задержали за избиение женщины и кражу у нее 200 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Суд направил американца под стражу на срок до 2 июля.
Ранее в Пентагоне заявили, что старший сержант Гордон Блэк недавно был переведен на военную базу США «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее, и планировал вернуться в Техас, но переехал из Китая в Россию без официального разрешения. У него жена и дети в США.
Читайте также:
В США заявили об ошибках ВСУ
Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето
На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо
Александр Климов