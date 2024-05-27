Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето

Фото: iStock/EvaL
Парламент Грузии планирует в понедельник, 27 мая, начать процедуру, чтобы преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах, сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что соответствующе заседание запланировано на 8:00 по московскому времени. Вето сначала будет изучено комитетом по юридическим вопросам. В случае одобрения преодоления делегаты проголосуют во вторник, 28 мая.
Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иностранных агентах.
Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.
Читайте также:
Евродепутат обвинил США в лицемерии
Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»
Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени
Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иностранных агентах.
Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.
Читайте также:
Евродепутат обвинил США в лицемерии
Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»
Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени
Александр Климов