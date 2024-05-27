Радио1
Главная / Новости / Политика/ Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето

Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето

Парламент Грузии 27 мая примет меры для преодоления президентского вето
27 мая 2024, 01:51
Фото: iStock/EvaL

Фото: iStock/EvaL

Парламент Грузии планирует в понедельник, 27 мая, начать процедуру, чтобы преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах, сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что соответствующе заседание запланировано на 8:00 по московскому времени. Вето сначала будет изучено комитетом по юридическим вопросам. В случае одобрения преодоления делегаты проголосуют во вторник, 28 мая.

Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иностранных агентах.



Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.

Читайте также:

Евродепутат обвинил США в лицемерии

Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»

Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени
#сша
#грузия
#законопроект
#президент
#иностранный агент
#сотрудничество
В Израиле заявили о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу
27 мая 2024, 02:49

Фото: iStock/Stadtratte

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС на Западном берегу в результате авиаудара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии», – сказано в сообщении.

Уточняется, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западном берегу.

Ранее Международный суд ООН призвал Израиль прекратить операацию в Рафахе, поскольку ситуация в Газе ухудшилась с тех пор, как он в последний раз призвал Тель-Авив предпринять шаги для смягчения гуманитарного кризиса.

Кроме того, ранее в ЕС заявили, что Израиль должен обеспечить безопасность мирных жителей в городе Рафах. По его мнению, операция Армии обороны Израиля усугубит серьезный гуманитарный кризис.

Читайте также:

В ЕС признали расплывчатость формулировок санкций против российских СМИ

Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето

На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо
#хамас
#сектор газа
#цахал
#израиль
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нынешний президент Литвы переизбран на новый срок
Нынешний президент Литвы Науседа одержал победу во втором туре выборов с 74,43%
27 мая 2024, 02:23

Фото: iStock/NejauPhoto

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа был переизбран на новый срок во втором туре выборов, набрав 74,43 процента голосов, передает Главная избирательная комиссия (ГИК) страны.
Соперником нынешнего главы государства была премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она набрала 24,06 процента голосов.

По информации ГИК, за Науседу проголосовали 36,59% избирателей. При этом президент победил во всех 60 округах Литвы.

Ранее агентство Bloomberg писало, что бывшие страны социалистического блока, присоединившиеся к Европейскому Союзу после распада Советского Союза, в ближайшем будущем превзойдут по уровню жизни южноевропейские государства.

Таким образом, Словения, Польша и Литва могут стать лидерами Европейского Союза к 2029 году. Когда они присоединились к организации в 2004 году, разрыв в уровне жизни был почти в 2 раза.

Читайте также:

Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов

Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа

Президент Литвы Науседа признал усталость Запада от украинского конфликта
#литва
#президент
#выборы
#голосование
#евросоюз
#словения
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС признали расплывчатость формулировок санкций против российских СМИ
27 мая 2024, 01:58

Фото: iStock/designer491

Формулировки новых санкций Европейского Союза в отношении российских СМИ расплывчата, что позволяет каждому государству-члену интерпретировать их по-своему, сообщают «Известия» со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).
Отмечается, что 17 мая ЕС ввел санкции в отношении «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты». В ЕК заявили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».

«Под ним следует понимать передачу, распространение или рассылку любого типа контента в самом широком смысле (длинные видеоролики, короткие видеофрагменты, новости, радио и так далее) среди аудитории в ЕС независимо от средств передачи, распространения или рассылки», – объяснил представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Подчеркивается, что журналисты подсанкционных изданий могут оставаться в Европейском Союзе и осуществлять деятельность: снимать фото и видео, брать интервью и получать комментарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий санкции в отношении российских СМИ на 10 лет. В санкционный список попали такие телеканалы, как ТНТ, ОТР, Первый канал, «НТВ-Плюс», «Звезда» и РЕН ТВ. Также были продлены санкции против газеты «Московский комсомолец» и МИЦ »Известия».

Читайте также:

США пригрозили санкциями работающим в России европейским банкам

Госдеп отказался комментировать новые санкции в отношении российских СМИ

Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
#сим
#санкции
#владимир зеленский
#указ
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евродепутат обвинил США в лицемерии
Евродепутат Жувен: украинский конфликт – выгодный для США бизнес
27 мая 2024, 01:45

Фото: iStock/rarrarorro

Евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью «Известиям» обвинил США в лицемерии.
По его словам, конфликт на Украине для США стал «очень выгодным бизнесом, чего не скажешь о Европейском Союзе». Он подчеркнул, что все усилия Запада должны быть направлены на поиск мирных решений.

«Меня пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также некоторые наши действия на Украине. В частности, наличие там инструкторов, в отношении которых не всегда понятно, что отличает их от солдат, участвующих в военных операциях», – сказал он.

Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Европа, включая Францию, будет втянута в постепенную эскалацию, которая может привести к наихудшим последствиям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский Союз за его участие в конфликте на Украине. Политик сказал, что не видит большей безответственности, чем европейская, и что он будет вовлечен в конфликт, не рассчитав, чего это будет стоить.

Читайте также:

На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо

Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием

Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»
#европа
#франция
#украина
#сша
#виктор орбан
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо
Соскин: Зеленский причастен к покушению на Фицо
27 мая 2024, 01:39

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло из-за позиции Владимира Зеленского, заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы. Олег Соскин.
Он также подчеркнул, что покушение на Роберта Фицо было совершено из-за отказа политика предоставить Киеву военную помощь. Соскин заявил, что официальная позиция Киева привела к покушению.

Бывший советник Кучмы считает, что Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО. В частности, в связи с угрозами еврокомиссара Оливер Вархели в адрес главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.

Напомним, что покушение на премьер-министра Словакии произошло в городе Гандлова в 15 мая во время выездного заседания правительства. Преступление совершил писатель Юрай Цинтула, недовольный политикой словацких властей.

Днем ранее стало известно, что Роберт Фицо пройдет медицинское обследование 27 мая.

Ранее администрация больницы заявляла, что состояние здоровья политика улучшилось. Фицо проходит лечение в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.

Читайте также:

Стало известно нынешнее состояние премьера Словакии Фицо, на которого совершили покушение

«Судьба Фицо»: Еврокомиссар объяснил угрозы премьеру Грузии

Стал известен мотив стрелявшего в Фицо
#киев
#украина
#владимир зеленский
#словакия
#венгрия
#грузия
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием
Орбан: на Украине могут развернуться худшие сценарии
27 мая 2024, 01:26

Фото: сайт Кремля

В то время как европейские политики считают ядерное оружие сдерживающим фактором, они могут реализовать наихудший сценарий, о котором Запад не думал в начале украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.
«Европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце», – отметил политик.

Также отмечая воинственный настрой в Брюсселе, Орбан подчеркнул, что Европейская комиссия постепенно превращается в военный совет, а Европейский парламент стал военным органом.

Премьер-министр Венгрии также прокомментировал предложение ввести обязательную воинскую повинность в Европейском Союзе, назвав «воплощением безумной идей»,

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия пересмотрит свою роль в НАТО, поскольку не хочет участвовать в потенциальной военной операции альянса на Украине.

Читайте также:

Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией

Орбан заявил, что Россия должна вести переговоры не с Украиной, а с США

Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью
#виктор орбан
#ес
#нато
#еврокомиссия
#украина
#ядерное оружие
#премьер-министр
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»
Блинкен: США и ЕС призвали Грузию к отказу от закона об иноагентах
27 мая 2024, 01:19

Фото: iStock/BarashenkovAnton

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Грузию с Днем независимости и призвал власти предпринять необходимые шаги для обеспечения «евро-атлантического будущего», передает РИА Новости.
Политик предупредил, что предстоящие месяцы будут решающими. Отмечается, что США и Европейский Союз требуют от Грузии отказаться от закона об иностранных агентах — Запад угрожает санкциями и прекращением поддержки интеграции.

Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с принятием закона об иностранных агентах.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.

Читайте также:

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента страны Зурабишвили в измене родине

США ограничат выдачу виз ответственным за принятие закона об иноагентах в Грузии

США могут ввести санкции против политиков Грузии, разрабатывавших закон об иноагентах
#сша
#евросоюз
#грузия
#законопроект
#иностранный агент
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский посетит Испанию
Премьер-министр Санчес примет Зеленского в Испании 27 мая
27 мая 2024, 00:21

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает издание Baron's со ссылкой на испанское правительство.
Украинский лидер будет принят премьер-министром Педро Санчесом в полдень по местному времени (13.00 по московскому времени), после чего политики проведут пресс-конференцию.

Ранее Зеленский записал видео из Харькова, адресованное лидеру США Джо Байдену и президенту Китая Си Цзиньпину. Политик призвал лидеров вышеперечисленных государств поддержать «саммит мира» по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Читайте также:

В Киеве рассказали о холодном душе для Зеленского от Байдена

В словах Путина о готовности России к переговорам заметили скрытый сигнал

В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине
#испания
#премьер-министр
#владимир зеленский
#харьков
#джозеф байден
#си цзиньпин
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени
Президент Эстонии Карис: необходимо поставить РФ на колени
26 мая 2024, 23:55

Фото: iStock/Racide

Главная задача коллективного Запада и Эстонии – остановить российскую военную машину, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финского издания YLE.
По его словам, серьезных изменений в Российской Федерации в ближайшее время не произойдет.

«Как сосед России, вы должны готовиться к худшему», – заявил эстонский лидер. .

Карис предположил, что США и Европе придется смириться со многими «российскими лидерами», прежде чем международные отношения изменятся. Но он отметил, что сейчас важной миссией Запада является продолжение санкционного давления, чтобы простые россияне нуждались в переменах.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и Путина на колени», – сказал Алар Карис.

Он подчеркнул, что только после этого могут начаться серьезные переговоры по урегулированию кризиса на Украине.

В то же время, когда зашел пошла речь об отправке войск НАТО на Украину, на вопрос о том, отправит ли Таллин свой военный контингент в зону конфликта, президент Эстонии ответил уклончиво.

«Это не мое решение, это даже не решение правительства. Вопрос о размещении войск будет решаться парламентом. Но украинцам не нужны западные войска, им нужно вооружение, прежде всего противовоздушная оборона», – заключает Карис.

Ранее президент Эстонии пообещал, что не будет закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин пытается поддерживать контакты с Москвой.

Читайте также:

Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО

Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на реке Нарва

Эстония объявила РПЦ «институтом оправдания агрессии»
#европа
#президент
#украина
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф