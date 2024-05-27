Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето

В то время как европейские политики считают ядерное оружие сдерживающим фактором, они могут реализовать наихудший сценарий, о котором Запад не думал в начале украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.