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Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон сообщил об ошибках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, украинская армия перебрасывает свои войска с одного участка линии фронта на другой, тем самым создавая слабые места. Он подчеркнул, что у украинской стороны недостаточно резервов, поэтому одновременное размещение войск в любом месте невозможно.
Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что российские войска могут действовать одновременно с нескольких точек по линии фронта.
Ранее Джонсон заявил, что США не могут предоставить Украине достаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО).
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Александр Климов