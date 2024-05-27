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В США заявили об ошибках ВСУ

Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: переброска ВСУ создает слабые места линии обороны
27 мая 2024, 03:20
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон сообщил об ошибках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, украинская армия перебрасывает свои войска с одного участка линии фронта на другой, тем самым создавая слабые места. Он подчеркнул, что у украинской стороны недостаточно резервов, поэтому одновременное размещение войск в любом месте невозможно.

Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что российские войска могут действовать одновременно с нескольких точек по линии фронта.



Ранее Джонсон заявил, что США не могут предоставить Украине достаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО).

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#военные
Минобороны России сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ
Минобороны РФ: расчет РСЗО нанес удар по колонне ВСУ
27 мая 2024, 04:16

Фото: iStock/aapsky

Расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки войск нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что колонна была уничтожен на расстоянии более 30 километров на одном из стратегически важных направлений.

Министерство обороны добавило, что воздушная разведка помогла определить цели. Отмечается, что с высоты удалось заметить систематическое передвижение экстремистских группировок и военной техники.

26 мая стало известно, что российские войска контролируют село Берестовое в Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике было нанесено поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#лнр
#харьковская область
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Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении в ДНР
27 мая 2024, 00:28

Фото: iStock/aapsky

Вооруженные силы (ВС) России добилась «частичного успеха» на покровском направлении, заявил в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявление цитирует издание Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что российские военные пытаются прорвать оборону украинской армии в районе населенного пункта Очертино. Также идут бои в районе Сокола и Уманского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее интенсивные бои ведутся на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.

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На Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС России
Луценко: ВС России растянут фронт и нанесут удар на неожиданном участке осенью
26 мая 2024, 23:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

В ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) Росси будут расширять фронт до осени 2024 года и активно наступать после президентских выборов в США, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой».
По его оценкам, президент России Владимир Путин осознает, что мобилизация не поможет ВСУ. Таким образом, русская армия продолжит продвигаться по линии фронта и готовить мощные наступательные действия.

Луценко заявил, что линия боевого соприкосновения была растянута на харьковском направлении на новые 80 километров. По подсчетам бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».

Ранее Юрий Луценко оценил укомплектованность Вооруженных сил Украины на разных участках фронта.

Он выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский признает, что страна находится в тяжелом положении и требует пополнения армии.

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#харьков
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Генерал ВСУ не смог выругаться на украинском языке и перешел на русский
Генерал Кривонос не смог без русского языка описать провал ВСУ
26 мая 2024, 21:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос не смог подобрать слов на родном языке, чтобы выразить возмущение провалом украинской армии на Харьковском направлении в эфире телеканала «Прямой».
Он отметил, что российские военные были удивлены тем, насколько плохо Украина организовала оборону на этом участке фронта.

«Они не ожидали, что всё будет настолько плохо. На украинском это даже не так звучит, отвратительно хреново», — сказал он по-русски.
Генерал пояснил, что у украинских военных было несколько месяцев для усиления обороны, возведения укреплений и создания плотных минных полей, но ничего из этого не было выполнено.

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США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии, пишут СМИ
Reuters: США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии в июне
26 мая 2024, 20:20

Фото: iStock/rarrarorro

США примут участие в предстоящем в июне «саммите мира» в Швейцарии, передает Рейтер.
«Правительство США будет участвовать в международной мирной конференции в Швейцарии», — передает агентство, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Ранее Владимир Зеленский призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит своим личным присутствием и лидерством.

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В США раскрыли, к чему привела военная помощь для Украины
NYT: западное оружие подвело ВСУ и привело к гибели солдат
26 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Западное вооружение не оправдало ожиданий в зоне спецоперации, сообщает New York Times.
«По словам украинских командиров, некоторые из поставленных западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в статье.
Украинские командиры и киевский военный исследовательский проект указывают, что некоторые американские высокоточные снаряды, отправленные в зону СВО, оказались неэффективными на поле боя из-за помех, создаваемых российскими системами.

Сообщается, что эта проблема заставила украинских военных прекратить использование части переданного вооружения. В статье также упоминается, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что западные снаряды оказали помощь, но лишь на короткий срок.

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Украинские военные боятся носить форму в городах
Майор Алиев: Украинские военные боятся, что их примут за сотрудников военкоматов
26 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные стараются не носить форму в городах, боясь, что их примут за сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине, об этом сообщил майор ВСУ Сергей Алиев в интервью для журналистки Натальи Мосейчук.
«Вы видите, что в Киеве нет военных? Я вижу. Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тцкашника (военкома — ред.)», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Мосейчук.

По его словам, простые украинцы боятся представителей ТЦК.

«За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?», — посетовал майор.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе - там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

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«Просроченный»: Симоньян придумала, как теперь называть Зеленского
26 мая 2024, 19:02

Фото: Официальный сайт Кремля

После утраты президентских полномочий Владимира Зеленского можно называть «просроченный», об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
«В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского: бывший президент Украины, нелегитимный президент, самопровозглашенный или еще как. Предлагаю — просроченный», — написала журналистка.

Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. В апреле на Украине должны были состояться выборы, однако, Зеленский их отменил.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский отменил выборы из-за боязни потерять власть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#маргарита симоньян
#украина
#президент
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Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов Европы
Президент Франции Макрон предупредил о возможной смерти Европы из-за врагов
26 мая 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Европа столкнулась с беспрецедентным числом внутренних и внешних угроз и может прекратить свое существование, если не решит ряд кризисов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции, передает ТАСС.
По словам Макрона, Европа находится в критическом моменте, когда её выживание под вопросом. Во-первых, конфликт на Украине создаёт серьёзные трудности, во-вторых, национализм угрожает европейской демократии, и, в-третьих, Европа должна успешно справиться с декарбонизацией, чтобы экологические меры не повредили экономическому росту и индустриализации.

Недавно Макрон пообещал, что Евросоюз увеличит поддержку Украины, так как от этого зависит будущее и безопасность Европы. Президент Франции подчеркнул, что страна должна вооружаться, чтобы быть готовой к защите.

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