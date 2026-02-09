Уголовное дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма рассмотрит Мосгорсуд

09 февраля 2026, 17:16

Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Уголовное дело блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, поступило в Московский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.