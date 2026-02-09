Уголовное дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма рассмотрит Мосгорсуд
Уголовное дело блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, поступило в Московский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.
Суд зарегистрировал дело сегодня, дата первого заседания пока не назначена. Блогеру вменяют сразу два эпизода преступления.
Как уточняет телеграм-канал «Осторожно Новости», в марте 2025 года Маркарян опубликовал ролик, в котором оскорбил погибшего в 19 лет на войне советского солдата Александра Матросова, а также разместил видео с «оправданием нацистской практики нацизма, связанной с уничтожением групп по национальному признаку».
Маркарян находится под стражей с августа 2025 года. Блогера задержали в том же месяце на Можайском шоссе, обнаружив его в багажнике автомобиля. В начале сентября он опубликовал письмо, в котором попросил прощения «у всех, кого когда-либо мог задеть в текстах или видео» и объяснил свое поведение тяжелым периодом.
