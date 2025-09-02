«Говорил много бредовых вещей»: арестованный блогер Арсен Маркарян заявил, что совершал ошибки из-за психических расстройств

02 сентября 2025, 19:16

Блогер Маркарян объяснил свои поступки депрессией и вспышками агрессии

Арсен Маркарян (Фото: Instagram* @arsenmarkaryan)

Блогер Арсен Маркарян признался, что страдал психическими расстройствами, которые влияли на его поведение. Об этом он написал в своем телеграм-канале.





Маркарян заявил, что долгое время самостоятельно боролся с депрессией, вспышками агрессии, тревогой и паническими атаками. Этим состоянием он объяснил свои некорректные высказывания и ошибки в прошлом. Блогер отметил, что только недавно обратился за профессиональной помощью.



По его словам, из-за проблем со здоровьем и общего недомогания он произносил «много странных и бредовых вещей», часть из которых уже выпала из памяти. Маркарян отметил, что поднимал вопросы, в которых не до конца разбирался, «с очень умным видом».

«Сейчас, находясь в адекватном состоянии я твердо заявляю, что не согласен с выступлениями того периода моей деятельности», — добавил Арсен.