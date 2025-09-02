«Говорил много бредовых вещей»: арестованный блогер Арсен Маркарян заявил, что совершал ошибки из-за психических расстройств
Блогер Арсен Маркарян признался, что страдал психическими расстройствами, которые влияли на его поведение. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Маркарян заявил, что долгое время самостоятельно боролся с депрессией, вспышками агрессии, тревогой и паническими атаками. Этим состоянием он объяснил свои некорректные высказывания и ошибки в прошлом. Блогер отметил, что только недавно обратился за профессиональной помощью.
По его словам, из-за проблем со здоровьем и общего недомогания он произносил «много странных и бредовых вещей», часть из которых уже выпала из памяти. Маркарян отметил, что поднимал вопросы, в которых не до конца разбирался, «с очень умным видом».
«Сейчас, находясь в адекватном состоянии я твердо заявляю, что не согласен с выступлениями того периода моей деятельности», — добавил Арсен.Все изменилось после смерти его отца в 2023-м и тещи год спустя. Блогер подчеркнул, что эти трагические события заставили его переосмыслить жизнь и пройти лечение.
Напомним, Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Сам блогер не считает себя виноватым. Заседание пройдет 3 сентября.
