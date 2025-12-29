Суд в Москве продлил арест блогеру Арсену Маркаряну до конца февраля
Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.
Судебным постановлением от 29 декабря 2025 года мера пресечения в виде ареста оставлена без изменений. Маркарян будет находиться в СИЗО до 22 февраля 2026 года. Блогеру предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ.
Ранее адвоккат Маркаряна заявил, что он готов сотрудничать со следствием по делу об оскорблении памяти защитников Отечества.
Читайте также: