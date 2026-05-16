Уголовное дело против известной актрисы о драке на парковке закрыли

16 мая 2026, 09:36

ТАСС: Уголовное дело против актрисы Артамоновой закрыли

Фото: iStock/Zolnierek

Столичные полицейские и следователи прекратили уголовное преследование актрисы Анны Артамоновой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





В феврале женщина стала участницей конфликта на парковке в Москве. По версии следствия, она действовала в рамках самообороны и защиты своих детей.

«Артамонова правомерно пресекла общественно опасное посягательство при защите своих интересов, причинив нападавшему вред, внешне напоминающий преступление, что было квалифицировано правоохранителями как совершение действий, предусмотренных статьей 37 УК РФ (необходимая оборона)», — говорится в материале.