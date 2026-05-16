Восемь поездов придут в Крым с задержкой из-за перекрытия моста

16 мая 2026, 08:59

Восемь пассажирских поездов в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в своем телеграм-канале.





Время приостановки движения по переправе составляет от 30 минут до 3,5 часов. Пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечат питанием и бутилированной водой.



Ранее сообщалось, что на переезде возле станции Бочаты под городом Белово в Кемеровской области грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в электропоезд.



От столкновения первый вагон сошел с рельсов. В результате пострадали водитель и поездная бригада. По словам очевидцев, троих человек госпитализировали.