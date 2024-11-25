Уголовное дело возбуждено в отношении блогера-иноагента Варламова*

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В отношении блогера Ильи Варламова* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом-иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура Москвы провела проверку, в результате которой постановила о возбуждении дела.
Ранее в ведомстве отметили, что Варламов* дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса иностранного агента. После этого было принято решение о возбуждении уголовного дела.
В конце сентября сообщалось, что блогеру может грозить до двух лет лишения свободы по делу, которое в итоге в отношении него было открыто.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Ранее в ведомстве отметили, что Варламов* дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса иностранного агента. После этого было принято решение о возбуждении уголовного дела.
В конце сентября сообщалось, что блогеру может грозить до двух лет лишения свободы по делу, которое в итоге в отношении него было открыто.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова