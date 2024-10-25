«Угрожающий симптом»: Врач рассказал, о каком опасном заболевании говорят отеки

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С таким явлением, как отёки, сталкиваются практически все. Они появляются из-за излишнего скапливания жидкости в тканевых пространствах, внутренних органах и клетках. Многие люди не обращают на это внимания, однако правильно ли это?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что отеки на руках могут свидетельствовать об угрожающих жизни болезнях.
По его словам, отека на руках могут быть признаками онкологических заболеваний, поэтому стоит незамедлительно отправляться на обследование.
Он подчеркнул, что нельзя исключать врожденные анатомические недостатки человека, в числе которых могут быть и отеки, однако, чтобы точно убедиться в своем здоровье, нужно пройти тщательную диагностику.
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«Отеки на руках могут говорить об отеках в легких. Потому что недостаточность желудочка левого заканчивается недостаточностью желудочка правого, когда уже нет возможности циркулировать крови по малому кругу кровообращения, то есть в легких развиваются сначала хрипы, потом происходит явный застой жидкости. Больной, как говорится, захлебывается на суше», — объяснил эксперт.
По его словам, отека на руках могут быть признаками онкологических заболеваний, поэтому стоит незамедлительно отправляться на обследование.
«Как правило, отеки на руках связаны с тем, что поражены лимфатические сосуды из-за какого-то онкологического заболевания. Это угрожающий симптом, говорящий обычно о поражении лимфатических сосудов в подмышечной области или в области молочной железы. Здесь нужно срочно идти к врачу, который даст направление к онкологу», — сказал врач.
Он подчеркнул, что нельзя исключать врожденные анатомические недостатки человека, в числе которых могут быть и отеки, однако, чтобы точно убедиться в своем здоровье, нужно пройти тщательную диагностику.
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Анастасия Бондарева