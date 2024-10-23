Врач Фадюхина раскрыла связь здоровья сердца и ног

«Системный подход позволяет контролировать и улучшать важные показатели для оказания безопасной, квалифицированной медицинской помощи. Основная цель этого мероприятия – обсудить с профессиональным сообществом все сложности внедрения системы менеджмента качества, с которыми могут столкнуться руководители и поделиться успешными наработками, которые в дальнейшем смогут использовать наши коллеги в своей практике», — рассказал директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.