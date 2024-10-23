Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Фадюхина раскрыла связь здоровья сердца и ног

Врач Фадюхина раскрыла связь здоровья сердца и ног

23 октября 2024, 21:38
Фото: iStock/Choreograph

Фото: iStock/Choreograph

Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина заявила о том, что здоровые мышцы ног помогают качать кровь в сердце, что способствует здоровью последнего.
«Главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. Мышцы голени называют «второе сердце». Они, как чехлом, покрыты специальной оболочкой — фасцией. При движении происходит поочередное напряжение и расслабление самих мышц и их оболочки. Когда мышцы и фасция расслаблены, кровь заполняет вены, а при их сокращении кровь под давлением проталкивается в более глубокие вены и выше к сердцу», — пояснила в беседе с NEWS.ru Фадюхина.

По её словам, чем активнее человек двигается, тем лучше работают мышцы и, соответственно, циркулирует кровь.



Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина заявила, что плохое качество воздуха, а также слабый иммунитет могут способствовать заражению пневмонией.

Читайте также:

Врач Сайфулина озвучила опасные риски для заражения пневмонией

Иммунолог Болибок заявил об опасном последствии потребления дубайского шоколада

Реабилитацию после заболеваний прошли уже 85 тыс. жителей Подмосковья
#качество
#кровь
#сердце
#врач
#иммунитет
#здоровье
Иммунолог Болибок заявил об опасном последствии потребления дубайского шоколада
Иммунолог Болибок: Дубайский шоколад может спровоцировать отёк Квинке
23 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/Ildar Imashev

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что отёк Квинке может случится из-за дубайского шоколада.
Он пояснил, что причиной тому могут быть специи и ингредиенты, используемые в сладостях.

«Отёк Квинке вполне может быть, так как в этих восточных сладостях намешано очень много всяких специй. И если вы эти специи употребляете, а у нас организм не особо на это рассчитан, вы раздражаете оболочку желудка и кишечника, там увеличивается проницаемость. И из желудка идёт бактериальная обсемененность в кровь, в лимфу, и потом возникает реакция», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Болибок.

А врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил об опасности аллергических реакций, которые могут начаться у любого человека в любом возрасте.

«Тема острой аллергии по-прежнему одна из самых таинственных и непредсказуемых. У нас есть некое количество острых тяжёлых состояний, которые мы не ожидаем от того или иного больного и которые имеют острую аллергическую природу. Каждый из нас теоретически после первого контакта с аллергеном может получить состояние аллергической настороженности. К сожалению, отследить это нереально, только если не подвергнуться всестороннему обследованию у аллерголога», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Болибок.

Ранее гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что богатый витаминами рис может в редких случаях стать причиной аллергической реакции.

Читайте также:

Астма и конъюнктивит: симптомы аллергии на собак, осложнения и методы лечения

«Обострения заболеваний»: Врач рассказала, как прививки от гриппа влияют на организм

Врач Кашух заявила о риске аллергии на рис
#врач
#симптомы
#здоровье
#аллергия
#продукты
#шоколад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Сайфулина озвучила опасные риски для заражения пневмонией
Врач Сайфулина: Плохой воздух может стать риском для заражения пневмонией
23 октября 2024, 18:28

Фото: iStock/Staras

Врач-педиатр Марьям Сайфулина заявила, что плохое качество воздуха, а также слабый иммунитет могут способствовать заражению пневмонией.
«Наиболее распространенный способ передачи пневмонии — воздушно-капельный. Основные факторы риска включают ослабленный иммунитет и плохое качество воздуха. В результате инфекция может сначала вызвать воспаление бронхов, а затем перейти на легкие, что и приводит к пневмонии», — отметила в беседе с «Известиями» врач.

Кроме этого, человек может заболеть пневмонией после ОРВИ, опять же, по причине, в том числе, ослабленного иммунитета.

А в Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. академика Л. С. Барбараш приобрели высокотехнологичный компьютерный томограф, с помощью которого можно будет, в том числе, проводить исследования лёгких.

«Специалисты получают высокоточные трёхмерные изображения тканей человеческого организма. Врачи могут просматривать снимки в 2D, 3D и 4D-режимах, а также сопоставлять изображения, сделанные в разное время, чтобы оценить динамику состояния пациента», — приводит «Сiбдепо» сообщение Минздрава региона.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщал, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.

Читайте также:

«Люди чахнут»: Врач рассказал про симптомы скрытой микоплазменной пневмонии

Инфекционист Кандоба рассказала, как понять, что у ребёнка коклюш

Специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребёнка
#врачи
#инфекция
#орви
#человек
#специалисты
#симптомы
#иммунитет
#терапевт
#люди
#пневмония
#заболевания
#здравоохранение
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Елена Малышева обратилась к Госдуме с требованием добавлять в соль йод
23 октября 2024, 18:04

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась к Государственной Думе в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она потребовала добавлять в соль йод, чтобы избежать дефицита йода в организме россиян.
По ее словам, у многих жителей России есть дефицит йода в организме, что вызывает проблемы в развитии у детей, а также пагубно влияет на работу щитовидной железы. А у женщин дефицит йода может вызывть выкидыши.

Малышева рассказала, что в 1930-х эта проблема решалась с помощью добавления йода в соль. Позже так делать перестали, и дефицит возник снова.

Она предложила вернуть данную практику.
«Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально», — обратилась к ГД Малышева.

Читайте также:

«Накопление заболеваний»: Врач раскрыла, чем опасен дефицит йода в организме

Эндокринолог Павлова: Сбалансированное питание сохранит здоровье щитовидки

Подмосковные врачи рассказали, как сохранить йод в организме ребенка
#врачи
#здоровье
#питание
#дефицит
#соль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
10,5 тыс. жителей Подмосковья узнали о здоровье родственника в больнице по номеру 122
10,5 тыс. жителей узнали о здоровье родственника в больнице по номеру 122
23 октября 2024, 16:01

Фото: iStock / scyther5

Уже более 10,5 тыс. жителей Подмосковья узнали о состоянии родственников в больницах региона по номеру 122.
Такой статистикой поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Для уточнения состояния родственника не обязательно ехать в больницу. Можно просто оставить заявку и сэкономить время. После звонка с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Всего с начала года по номеру 122 информацию о состоянии родственника узнали свыше 10,5 тыс. человек», – рассказал Сапанюк.
Как уточнили в министерстве, получить такую информацию можно о пациентах старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Если заявка оформлена до 11 часов, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если она оставлена после 11:00 или в выходной либо праздничный день, данные удастся получить до 20:00 следующего рабочего дня.

Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Реабилитацию после заболеваний
Читайте также:

Кардиолог Ройтберг познакомился с работой Детского центра им. Рошаля

В Орехово-Зуеве врачи восстановили лицо мужчины после аварии

Реабилитацию после заболеваний прошли уже 85 тыс. жителей Подмосковья
#здравоохранение
#минздрав мо
#телефоны
#больницы
#сапанюк алексей
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кардиолог Ройтберг познакомился с работой Детского центра им. Рошаля
23 октября 2024, 14:11

Фото: пресс-служба ДКЦ/ Екатерина Агеева

Заслуженный врач России, кардиолог, основатель и президент группы компаний клиник АО «Медицина» Григорий Ройтберг познакомился с работой Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ДКЦ.
«Мы показали Григорию Ефимовичу отделения телемедицины, кардиохирургии, реанимации и интенсивной терапии, операционные залы. Также гостю рассказали об уже проведенных операциях и маленьких пациентах, которые сейчас лечатся в стационаре. Также мы познакомили его с коллективом центра, продемонстрировали зоны комфортного пребывания родителей с детьми», – рассказала главврач ДКЦ им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Григорий Ройтенберг – основоположник научной школы по метаболическому синдрому. Он стоял у истоков внедрения в медицину коронароангиографии и эхокардиографии.
«Я рад, что в Подмосковье появился такой большой центр, которым можно гордиться. Центр фантастически оснащён, и он точно в надежных руках», – поделился Ройтберг.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве врачи восстановили лицо мужчины после аварии

В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента

Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль
#минздрав мо
#дкц
#красногорск
#дети
#врачи
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орехово-Зуеве врачи восстановили лицо мужчины после аварии
23 октября 2024, 13:16

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Врачи из Орехово-Зуево восстановили лицо мужчины после ДТП, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В местную больницу поступил 28-летний пациент, который пострадал в автомобильной аварии. После обследования у него обнаружили множественные переломы лицевых костей и черепа, а также внутричерепное кровоизлияние и повреждение мозгового вещества.

«В критическом состоянии пациент был экстренно направлен в операционную. Чтобы мозг не пострадал еще сильнее из-за гематомы и отека, была проведена декомпрессионная краниотомия. Это нейрохирургическая операция, с помощью которой был обеспечен доступ к головному мозгу и снято внутричерепное давление. Затем в ходе операции были устранены гематома и проникающие костные отломки черепа. Для продолжения снижения давления дефект черепа не был устранен сразу, место извлечения отломков и гематомы временно прикрыто кожным лоскутом. Следующим этапом закрепили лицевые кости в анатомически правильном положении, восстановили орбиты глаз, надбровные и лобные участки», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.
Сейчас мужчина выписан для амбулаторного наблюдения хирурга. Ему предстоит операция по восстановлению целостности черепа с использованием специальной пластины. Хирургическое вмешательство будет проведено в той же больнице.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента

Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль

В Подмосковье впервые прооперировали пациента с фибромиксомой ребра
#операция
#пациент
#врач
#аварии
#мужчина
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Реабилитацию после заболеваний прошли уже 85 тыс. жителей Подмосковья
23 октября 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже 85 тыс. жителей Московской области, которые перенесли различные заболевания, прошли реабилитацию в подмосковных медицинских организациях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Пройти реабилитацию могут пациенты после заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, патологий центральной нервной системы, органов дыхания, а также после полученных травм.
«Реабилитация – заключительный и один из ключевых этапов на пути к восстановлению пациента. В Подмосковье для взрослых работают 33 круглосуточных, 11 дневных и 17 поликлинических отделений реабилитации. С начала года реабилитацию после перенесённых заболеваний прошли 85 тыс. человек», – заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направить на неё может лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания.

Читайте также:

В Раменском пациентка родила четвёртого ребёнка после рака груди

В МОНИКИ обсудили проблемы внедрения системы менеджмента качества в больницах Подмосковья

Съезд терапевтов Подмосковья соберёт в МОНИКИ почти 3 тыс. медиков
#здравоохранение
#минздрав мо
#реабилитация
#медицина
#министр
#сапанюк алексей
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском пациентка родила четвёртого ребёнка после рака груди
23 октября 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы помогли женщине стать матерью в четвёртый раз после рака груди. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой обратилась 41-летняя женщина, перенёсшая онкологической заболевание. Она прошла восемь курсов химиотерапии, удаление и пластику молочной железы. Пациентка мечтала родить четвёртого ребенка, но боялась, последствий болезни.
«Пациентка имела высокие риски осложнений во время родов и после них. С самого начала беременности её постоянно наблюдала мультидисциплинарная бригада врачей в составе акушера-гинеколога, онколога и сосудистого хирурга. Благодаря регулярному контролю анализов беременность протекала хорошо. Естественные роды прошли успешно. На свет появился здоровый мальчик весом 3760 г и ростом 53 см», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов.
Сейчас мама с малышом уже выписаны домой.

Читайте также:

В МОНИКИ обсудили проблемы внедрения системы менеджмента качества в больницах Подмосковья

Съезд терапевтов Подмосковья соберёт в МОНИКИ почти 3 тыс. медиков

Детский центр им. Рошаля с начала работы принял более 15 тыс. пациентов
#здравоохранение
#минздрав мо
#раменский городской округ
#больница
#врачи
#беременность
#роды
#ребёнок
#подмосковье
#московская область
#онкология
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МОНИКИ обсудили проблемы внедрения системы менеджмента качества в больницах Подмосковья
23 октября 2024, 09:16

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В МОНИКИ имени Владимирского состоялась первая региональная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы системы менеджмента качества: от теории к практике», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники мероприятия, представляющие медицинские учреждения, обсуждали проблемы внедрения системы менеджмента качества (СМК) в сфере здравоохранения. Были затронуты такие аспекты, как процессный подход к внедрению СМК, роль корпоративной культуры в этом процессе, пациентоориентированность и ресурсосберегающие технологии для управления качеством.

Специалисты МОНИКИ имени Владимирского поделились своим опытом внедрения системы менеджмента качества в Консультативно-диагностическом центре МОНИКИ имени Владимирского, а также представили инновации в области СМК и безопасности медицинской деятельности.

«Системный подход позволяет контролировать и улучшать важные показатели для оказания безопасной, квалифицированной медицинской помощи. Основная цель этого мероприятия – обсудить с профессиональным сообществом все сложности внедрения системы менеджмента качества, с которыми могут столкнуться руководители и поделиться успешными наработками, которые в дальнейшем смогут использовать наши коллеги в своей практике», — рассказал директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.
Читайте также:

Съезд терапевтов Подмосковья соберёт в МОНИКИ почти 3 тыс. медиков

Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»

В МОНИКИ им. Владимирского состоялся мастер-класс по офтальмологии «Смотри!»
#моники
#мероприятия
#специалисты
#медицина
#врачи
#здоровье
#конференция
Следите за нашими новостями
в удобном формате