Врач Фадюхина раскрыла связь здоровья сердца и ног

Фото: iStock/Choreograph
Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина заявила о том, что здоровые мышцы ног помогают качать кровь в сердце, что способствует здоровью последнего.
«Главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. Мышцы голени называют «второе сердце». Они, как чехлом, покрыты специальной оболочкой — фасцией. При движении происходит поочередное напряжение и расслабление самих мышц и их оболочки. Когда мышцы и фасция расслаблены, кровь заполняет вены, а при их сокращении кровь под давлением проталкивается в более глубокие вены и выше к сердцу», — пояснила в беседе с NEWS.ru Фадюхина.
По её словам, чем активнее человек двигается, тем лучше работают мышцы и, соответственно, циркулирует кровь.
Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина заявила, что плохое качество воздуха, а также слабый иммунитет могут способствовать заражению пневмонией.
Читайте также:
Врач Сайфулина озвучила опасные риски для заражения пневмонией
Иммунолог Болибок заявил об опасном последствии потребления дубайского шоколада
Реабилитацию после заболеваний прошли уже 85 тыс. жителей Подмосковья
Мелисса Тимофеева