В подмосковных лесах за год заблудились около 630 человек

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Почти 630 человек заблудились в лесах Московской области в 2024 году, всех их удалось спасти, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В 2024 году 629 человек не смогли самостоятельно найти дорогу домой из леса. Для того, чтобы выбраться, им потребовалась помощь специалистов. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим близким», – рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Больше всего человек — 69 — в прошедшем году потерялись на территории Клинского лесничества. Второе место по этому показателю заняло Дмитровское лесничество, откуда не сумели найти дорогу домой 62 человека. А замыкает топ-3 антирейтинга Ступинское лесничество, где за год заблудились 49 человек.
В группу риска вошли пожилые люди, дети и подростки, а также люди, отправившиеся на лесную прогулку с разрядившимся телефоном или вообще без средств связи.
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Лев Каштанов