Уходящий 2024 год — самый тёплый в Москве за 245 лет

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Заканчивающийся 2024 год стал самым тёплым в Москве за всю 245-летнюю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, ссылаясь на расположенную при вузе метеорологическую обсерваторию.
Синоптики поделились, что среднегодовая температура воздуха в Москве составила 8,2 градуса. Прошлый температурный рекорд зафиксировали в 2020 году, и тогда температура достигла 8 градусов.
По данным обсерватории, В 2024 году холодными были лишь два месяца — январь и май, а другие 10 оказались намного теплее привычных значений. Подчёркивалось, что самым жарким месяцем стал сентябрь. В то время средняя температура воздуха достигла 17,9 градусов, что на 5,7 градуса больше климатической нормы. Ещё в 2024 году в столице обновили восемь рекордов максимальной температуры для нескольких дат. Ими оказались 29 февраля, период с 31 марта по 3 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября.
По информации пресс-службы МГУ, самое большое температурное значение в Москве было зафиксировано 4 июля и оно достигло 33,1 градуса, а самая низкая точка была отмечена 4 января. Температура воздуха в тот день составила 24,9 градусов.
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По данным обсерватории, В 2024 году холодными были лишь два месяца — январь и май, а другие 10 оказались намного теплее привычных значений. Подчёркивалось, что самым жарким месяцем стал сентябрь. В то время средняя температура воздуха достигла 17,9 градусов, что на 5,7 градуса больше климатической нормы. Ещё в 2024 году в столице обновили восемь рекордов максимальной температуры для нескольких дат. Ими оказались 29 февраля, период с 31 марта по 3 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября.
По информации пресс-службы МГУ, самое большое температурное значение в Москве было зафиксировано 4 июля и оно достигло 33,1 градуса, а самая низкая точка была отмечена 4 января. Температура воздуха в тот день составила 24,9 градусов.
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Ольга Енгалычева