Уиткофф направился на новую встречу с украинской делегацией во Флориде
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф снова провёл переговоры с Киевом. По информации источников AFP, встреча проходит во Флориде и касается дальнейшего урегулирования конфликта.
Собеседники агентства уточняют, что Уиткофф общается с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах. Переговоры продолжаются на фоне ожидания дополнительных решений Вашингтона по линии двустороннего диалога.
По словам источников, Уиткофф и Умеров снова за столом и намерены обсудить ещё несколько вопросов, связанных с будущими шагами сторон. О деталях дискуссии пока не сообщается.
Читайте также: