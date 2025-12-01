Достижения.рф

Уиткофф направился на новую встречу с украинской делегацией во Флориде

Стив Уиткофф (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф снова провёл переговоры с Киевом. По информации источников AFP, встреча проходит во Флориде и касается дальнейшего урегулирования конфликта.



Собеседники агентства уточняют, что Уиткофф общается с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах. Переговоры продолжаются на фоне ожидания дополнительных решений Вашингтона по линии двустороннего диалога.

По словам источников, Уиткофф и Умеров снова за столом и намерены обсудить ещё несколько вопросов, связанных с будущими шагами сторон. О деталях дискуссии пока не сообщается.

