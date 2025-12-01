Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном
Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров стороны обсудят текущую ситуацию на Украине и условия мирного соглашения.
Как показала прямая трансляция агентства Reuters, Макрон тепло встретил Зеленского: они обнялись, пожали руки и вместе прошли в здание дворца. Встреча проходит в рабочем формате с целью обсуждения ключевых вопросов международной безопасности.
Ранее канцелярия французского президента сообщала, что на переговорах также будут обсуждаться гарантии безопасности в рамках инициативы «коалиция желающих». Ожидается, что лидеры сосредоточатся на путях достижения мирного урегулирования конфликта.
Читайте также: