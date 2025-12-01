Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном

01 декабря 2025, 13:49

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров стороны обсудят текущую ситуацию на Украине и условия мирного соглашения.