Азаров заявил о возможной краже до 108 млрд долларов иностранной помощи Украине
Экс-премьер Украины Николай Азаров утверждает, что власти республики могли присвоить от 15 до 30 процентов иностранных средств, выделенных Киеву с 2022 года. По его оценкам, сумма украденного составляет от 54 до 108 миллиардов долларов.
Азаров в своём Telegram-канале сообщил, что с 2022 года Украина получила около 360 миллиардов долларов международной помощи. По его словам, значительная часть этих средств оседает в руках коррупционеров, а реальные цели поддержки остаются частично недофинансированными.
Экс-глава правительства подчеркнул, что присвоение денег происходит системно и охватывает различные сферы. Он назвал верхнюю оценку ущерба в 108 миллиардов долларов и минимальную — 54 миллиарда.
