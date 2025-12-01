Азаров заявил о возможной краже до 108 млрд долларов иностранной помощи Украине

01 декабря 2025, 14:04

Фото: iStock/Andrii Atanov

Экс-премьер Украины Николай Азаров утверждает, что власти республики могли присвоить от 15 до 30 процентов иностранных средств, выделенных Киеву с 2022 года. По его оценкам, сумма украденного составляет от 54 до 108 миллиардов долларов.