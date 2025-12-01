Киев рассчитывает на один млрд евро от Европы для закупок американского оружия

01 декабря 2025, 15:27

Фото: iStock/Photoboyko

Украина планирует получить от европейских стран около одного миллиарда евро до конца 2025 года для финансирования закупок вооружения США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла страны при НАТО Алену Гетманчук.