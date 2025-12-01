Киев рассчитывает на один млрд евро от Европы для закупок американского оружия
Украина планирует получить от европейских стран около одного миллиарда евро до конца 2025 года для финансирования закупок вооружения США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла страны при НАТО Алену Гетманчук.
По словам Гетманчук, Киев крайне заинтересован в дополнительных взносах союзников, чтобы поддерживать поставки вооружения. Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) предполагает, что американское оружие закупается европейскими странами, а не предоставляется напрямую США.
Посол отметила, что новые средства позволят Украине своевременно получать необходимую технику для оборонных нужд. Программа PURL была создана США и НАТО для координации закупок и обеспечения бесперебойного снабжения.
