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«Действует банда»: Трех кенгурят украли из российских зоопарков за три дня

Трех кенгуру украли из российских зоопарков за три дня
01 октября 2024, 13:27
Фото: istockphoto/CraigRJD

Фото: istockphoto/CraigRJD

Из российских зоопарков за неделю украли трех молодых кенгуру. Кражи зверей произошли в 500 километрах друг от друга. Об этом сообщает 1 октября канал Mash.


Первого детеныша кенгуру крали 28 сентября в зоопарке Ярославля. Кроша, так зовут малыша, не мог сбежать сам — его украли, уверены сотрудники зверинца. Также в зоопарке обратили внимание на подозрительное совпадение — в день кражи кенгуру там из-за технического сбоя не работали камеры. Сотрудники уже написали заявление в полицию.

Еще двух животных украли в Калуге. 30 сентября два шестимесячных кенгуренка пропали из зоопарка «Воробьи». Там также обратились в полицию. По данным журналистов, правоохранительные органы рассматривают кражи австралийских животных в одной связке. Не исключается, что кенгурят могли похитить для частного зоопарка. Работники зоопарка полагают, что действует некая банда.

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#зоопарк
#полиция
В Подмосковье мигранты захватили две квартиры пенсионерки
01 октября 2024, 13:17

Фото: iStock/vichinterlang

В Подольске мигранты незаконно заняли сразу две квартиры пенсионерки. Об этом сообщает «360».
По данным издания, пожилая женщина купила две квартиры в доме на Школьной улице в посёлке Быково несколько лет назад. Спустя какое-то время здание признали ветхим, и она переехала.

Недавно женщина решила проверить, в каком состоянии находятся ее квартиры. В последний раз она была там в августе 2023 года. Приехав, она обнаружила, что замки входной двери взломаны, а в квартирах проживают выходцы из ближнего зарубежья. Они пояснили, что их заселила некая женщина, представившаяся собственницей жилья.

Пострадавшая пенсионерка обратилась в управляющую компанию, а также в полицию с просьбой в решении вопроса.

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#квартиры
#пенсионерка
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#иностранцы
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На 61-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, есть погибшие
01 октября 2024, 12:16

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Массовое ДТП на 61-м километре МКАД произошло на северо-западе столицы. Как уточнили в ГАИ, один человек погиб, а еще один пострадал.
«Водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на стоящий в 4-й полосе после мелкого ДТП автомобиль такси «Киа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Известно, что состояние пострадавшего тяжелое, он госпитализирован. Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что на МКАД ограничили движение в связи со столкновением трех машин. На месте провели работу представители оперативных служб города. Движение осуществлялось только по одной полосе из пяти.

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Видео задержания россиянок в Севастополе, которые работали на украинскую разведку, показала ФСБ

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#мир
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#новости
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#смерть
#мкад
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Видео задержания россиянок в Севастополе, которые работали на украинскую разведку, показала ФСБ
ФСБ показала видео задержания двух россиянок за передачу ВСУ данных о ВС РФ
01 октября 2024, 11:32

Фото: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания двух россиянок за передачу ВСУ данных о военных объектах ВС РФ в Севастополе. Об этом сообщает 1 октября ЦОС ФСБ России.
Двух женщина задержали в Севастополе. По версии следствия, россиянки передавали Украинской разведке информацию о военных объектах Вооруженных сил РФ.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.



По данным ФСБ, женщины выполняли задания военной разведки Украины с 2023 года. По решению суда обеих на время следствия заключили под стражу. По инкриминируемой статье россиянкам грозит от трех до восьми лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.

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Из горящей многоэтажки в Подмосковье спасли пятерых взрослых и ребёнка

Житель Рузы вырастил в своём парнике 56 кустов конопли
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#уголовное дело
#фсб
#ук
#сотрудничество
#женщины
#рф
#севастополь
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Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево
01 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Sitikka

Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Борт авиакомпании «Россия» Boeing 737, совершавший рейс из Москвы в Калининград, произвел аварийную посадку», — рассказал собеседник.

Отмечается, что причиной инцидента стало срабатывание датчика неисправности шасси. Он добавил, что самолет приземлился в штатном режиме в запланированное время в 10:20.

Ранее сообщалось, что представитель ВВС США генерал Грегори Грийо пожаловался на российского пилота истребителя Су-35С. Его резкий манёвр напугал американских лётчиков в небе над акваторией океана вблизи Аляски.

До этого стало известно, что пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#авиакомпании
#калининград
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Мэр Избербаша Исаков задержан по подозрению во взятке, администрацию обыскивают
01 октября 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Ivan P

Мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова взяли по подозрению во взятке на сумму в почти четыре миллиона рублей, передает ТАСС, ссылаясь на представителей Следственного комитета.
«Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении главы города Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — прокомментировали в ведомстве.
Следователи считают, что фигурант получил взятку на сумму в 3,9 миллиона рублей от застройщика, чтобы чиновник превысил свои полномочия, отменив разрешение на постройку дома в городе.

В СК добавили, что скоро в отношении Исакова будет избрана мера пресечения.

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#мир
#россия
#дагестан
#криминал
#взятка
#деньги
#новости
#мэр
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Осужденный на 23 года киллер ореховской ОПГ Леша Солдат пытается выйти по УДО
01 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Осуждённый на 23 года колонии строгого режима киллер ореховской ОПГ 57-летний Алексей Шерстобитов по прозвищу Лёша Солдат пытается выйти на свободу по УДО. Об этом сообщает Shot.
По данным издания Шерстобитов, отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, подал документы на условно-досрочное освобождение. При этом срок его заключения должен закончиться только в 2029 году. Уточняется, что он попал под программу о защите свидетелей. Однако никаких подробностей издание не приводит, но сообщает что под эту программу попадают заключенные, которые готовы сотрудничать со следствием. Благодаря этому Шерстобитов сможет сразу после освобождения сменить ФИО, что даст ему возможность скрываться от врагов.

Леша Солдат в 90-е годы являлся штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Доказано, что он совершил 12 убийств. Перед преступлениями он тщательно маскировался, и оперативники не знали ни его имени, ни внешности. Поймать его удалось лишь в 2006 году, когда он уже отошел от дел, благодаря показаниям других бандитов.

В 2016 году Шерстобитов женился в колонии, однако через четыре года брак распался.

В колонии киллер написал 12 книг, которые были изданы.

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#солдат
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Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание
Глава отравившейся под Красноярском семьи: дома были проблемы с вентиляцией
01 октября 2024, 10:01

Фото: istockphoto/artolympic

Глава отравившейся под Красноярском семьи на втором допросе заявил, что дома имелись проблемы с вентиляцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.

Отец рассказал, что до покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в нем повышенная влажность. Помимо этого, мужчина отметил, что дихлофос покупал сын.

Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что основной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм веществ неизвестного инсектицида.

До этого стало известно, что полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
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#ск
#сын
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Из горящей многоэтажки в Подмосковье спасли пятерых взрослых и ребёнка
01 октября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шестерых человек вывели из горящего многоэтажного дома в деревне Ивакино Можайского округа работники Мособлпожспаса.
«Пожар произошёл днём в понедельник, 30 сентября. О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили жители деревни Ивакино, которые увидели, что из окон одной из квартир на первом этаже многоэтажного дома вырывается огонь и дым. К моменту приезда пожарных квартира горела открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. А в соседних квартирах и подъезде было сильное задымление, из-за чего жильцы верхних этажей не могли покинуть опасную зону», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно приступили к тушению огня и эвакуации людей. С помощью автолестницы они эвакуировали мужчину из квартиры на третьем этаже. А звенья газодымозащитной службы вывели из дома через подъезд четверых взрослых жильцов и одного ребёнка, предварительно надев на них защитные устройства.

Пожар потушили в течение часа, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры, никто из жильцов не пострадал.

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#пожарные
#мособлпожспас
#спасение
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Житель Рузы вырастил в своём парнике 56 кустов конопли
01 октября 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Жителя Рузского округа задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме и на своём участке мужчина выращивал коноплю, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что в своём доме, расположенном рядом с деревней Ильятино Рузского округа, мужчина проращивал семена конопли, для чего использовал специальное оборудование. Взошедшие семена он высаживал в парник, расположенный на приусадебном участке. Выращенные растения мужчина срезал, высушивал, измельчал и расфасовывал в пакеты», — говорится в сообщении.
При обыске в доме и на участке полицейские изъяли 56 кустов конопли, в также шесть стеклянных банок и 69 пакетов с измельчённым растительным веществом. Кроме того, были обнаружены упаковочные материалы и весы. Экспертиза установила, что содержимое пакетов является марихуаной.

Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под домашний арест.

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