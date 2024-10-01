«Действует банда»: Трех кенгурят украли из российских зоопарков за три дня

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Из российских зоопарков за неделю украли трех молодых кенгуру. Кражи зверей произошли в 500 километрах друг от друга. Об этом сообщает 1 октября канал Mash.
Первого детеныша кенгуру крали 28 сентября в зоопарке Ярославля. Кроша, так зовут малыша, не мог сбежать сам — его украли, уверены сотрудники зверинца. Также в зоопарке обратили внимание на подозрительное совпадение — в день кражи кенгуру там из-за технического сбоя не работали камеры. Сотрудники уже написали заявление в полицию.
Еще двух животных украли в Калуге. 30 сентября два шестимесячных кенгуренка пропали из зоопарка «Воробьи». Там также обратились в полицию. По данным журналистов, правоохранительные органы рассматривают кражи австралийских животных в одной связке. Не исключается, что кенгурят могли похитить для частного зоопарка. Работники зоопарка полагают, что действует некая банда.
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Лия Мурадьян