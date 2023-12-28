Украина может стать страной с самой низкой рождаемостью в мире

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Украина в текущем году может стать страной, в которой зафиксирована самая низкая рождаемость в мире. Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на отчет Объединенного исследовательского центра, агентства Европейской комиссии.
При этом уточняется, что Украина и до начала российской специальной операции находилась в самом низу списка по количеству рождаемости. Тогда на одну женщину приходилось 1,2 ребенка. При этом в текущем году страна может занять самое последнее место.
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