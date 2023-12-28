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Украина может стать страной с самой низкой рождаемостью в мире

El Pais: Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире
28 декабря 2023, 18:19
Фото: iStock/Alona Siniehina

Фото: iStock/Alona Siniehina

Украина в текущем году может стать страной, в которой зафиксирована самая низкая рождаемость в мире. Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на отчет Объединенного исследовательского центра, агентства Европейской комиссии.

Согласно сообщению, в 2023 году на одну женщину приходится всего 0,7 рожденных ребенка. Тогда как нормальный показатель воспроизводства населения считается два ребенка на одну женщину. Таким образом, на шесть взрослых людей приходится всего два ребенка. А это в три раза меньше показателя.

При этом уточняется, что Украина и до начала российской специальной операции находилась в самом низу списка по количеству рождаемости. Тогда на одну женщину приходилось 1,2 ребенка. При этом в текущем году страна может занять самое последнее место.

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#врач
#украина
#запрет
#операции
#рождаемость
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Юрист Ситдикова заявила о возможности разблокировки сайта Киркорова
28 декабря 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/Galeanu Mihai

Юрист Виктория Ситдикова заявила, что сайт российского певца Филиппа Киркорова может быть разблокирован помощью нового провайдера, который согласится транслировать публикуемую на веб-странице информацию.
При этом, она отметила, что провайдер может даже проверять информацию сайта на предмет чего-либо запрещённого.

«Для того, чтобы восстановить доступ к сайту и снова дублировать какую-то на нем информацию, нужно будет перезаключать договор с другим провайдером, который согласится транслировать то, что он публикует на своем сайте. Либо провайдер, с которым сейчас заключен договор, предъявит к нему какие-то определенные требования для устранения спорных моментов на его сайте. Всё это происходит по согласованию с гражданином, чтобы сайт в дальнейшем функционировал без какой-либо лишней информации», — пояснила в беседе с NEWS.ru юрист.

Она напомнила, что заблокировал сайт именно провайдер.

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#артист
#скандал
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В России снизилось число просрочек по ипотеке
28 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

В пресс-службе Центробанка РФ сообщили о снижении числа просрочек по ипотеке за десять месяцев 2023 года.
«Под действием макропруденциальных мер постепенно сокращается доля ипотеки с LTV 80 . Но в абсолютном выражении объёмы выдач такой ипотеки остаются высокими. Ипотека с небольшим первоначальным взносом характеризуется повышенным уровнем риска. Для сокращения выдач рискованной ипотеки Банк РФ с 1 марта 2024 года дополнительно повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — добавили в беседе с Газета.ру в пресс-службе регулятора.

Там также добавили, что в будущем может ожидаться снижение количества выдач рискованной ипотеки.

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#банк
#ипотека
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#снижение
#цб
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На Украине вынесли приговор запорожцу за отказ воевать за ВСУ из-за отца в России
ТСН: запорожца приговорили к трем годам тюрьмы за отказ воевать за ВСУ
28 декабря 2023, 17:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Тернопольский суд вынес приговор жителю Запорожской области за его отказ принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Уточняется, что мужчина осужден к трем годам лишения свободы. В мае текущего года запорожец прошел медицинскую комиссию при военкомате, по результатам которой, его признали годным к прохождению военной службы. Однако после получения повестки, мужчина в комиссариат не явился.

Свой отказ от прохождения службы в рядах ВСУ попадающий под призыв объяснил тем, что в России проживает его отец, и он переживает за его безопасность.

На суде мужчина подтвердил, что знал о том, что годен к прохождению службы, и не являлся по повестке умышленно.

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#украина
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#всу
#сво
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Психолог Гришина раскрыла, как не прогадать с подарком подростку
Психолог Гришина рекомендовала ориентироваться на желания подростка
28 декабря 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании Ирина Гришина рекомендовала при выборе новогоднего подарка подростку ориентироваться, в первую очередь, на пожелания самого человека.
«Часто бывает так, что родителю кажется, что он знает лучше, что нужно его ребёнку. Но, думая так, родитель продолжает относиться к нему именно как к ребенку, а не подростку. Когда дети маленькие, их легко обрадовать, и подарок от взрослого часто может быть лучше того, что ребенок пожелает себе сам. Но если так поступить с подростком, он воспримет это как игнорирование его собственного мнения», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Гришина.

Кроме этого, совместно с подростком можно определить сам бюджет его подарка.

По словам специалиста, нематериальный подарок может запомниться подростку намного больше материального.

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Эксперт по этикету назвала самые неуместные подарки на Новый год

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#подарки
#психолог
#подросток
#новый год
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Мотоклуб «Ночные Волки» пригласил на детскую новогоднюю ёлку
28 декабря 2023, 17:50

Фото: Istockphoto / goodmoments, пресс-служба мотоклуба

С 3 по 18 января 2024 года в байк-центре мотоклуба «Ночные Волки» пройдут детские новогодние ёлки. Перед зрителями вновь оживёт волшебный мир сказки, сообщили в пресс-службе мотоклуба.
«С 2003 года «Ночные Волки» при участии талантливых друзей и единомышленников создаёт неповторимое зимнее представление для детей. Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок – всё это в новогодней сказочной истории от «Ночных Волков», – говорится в сообщении.
Ёлки в байк-центре – красочное действо с оригинальным музыкальным сопровождением, красивыми текстами и стихами в форме русской народной сказки, в которой по сюжету зло бросает вызов миру. Однако добрые силы, объединившись, дают отпор злодеям. Из уст героев дети учатся добру, дружбе, готовности прийти на помощь ближнему, смелости и любви к Родине.



Наряду с живыми актёрами в спектаклях задействовано огромное количество сказочной техники. Технические объекты буквально оживают на площадке: выражают эмоции, разговаривают, взмывают ввысь, дышат, извергают языки пламени.

Каждый год новогодние ёлки в байк-Центре посещают более 10 тыс детей не только из Москвы и Подмосковья, но и из других городов.

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#ёлки
#дети
#новый год
#праздник
#мотоцикл
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Названа причина госпитализации Боярского
Театр: Боярский проходит плановое обследование в больнице, его выпишут сегодня
28 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/sudok1

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование. Об этом РИА Новости сообщили в Театре имени Ленсовета.
По данным источника, уже сегодня артист отправится домой.

Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Врачи решили поместить пациента в стационар. Его состояние оценивалось средней степенью тяжести.

Напомним, это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи. В начале текущего месяца Боярского выписали из Мариинской больницы.

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#врачи
#госпитализация
#больницы
#стационар
#артист
#санкт-петербург
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Экс-глава «Локомотива» Смородская раскрыла, почему «Краснодар» не станет лидером
Экс-глава «Локомотива» Смородская: Команде может не хватить опыта
28 декабря 2023, 17:35

Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о том, что «Краснодар» не сможет стать лидером РПЛ по причине нехватки достаточного опыта.
«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице даёт какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», — пояснила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин выразил уверенность в чемпионстве «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ. Он пояснил, что победу «Зенит» может обеспечить себе благодаря наличию большего числа ресурсов, в то время как «Краснодар», по его мнению, психологически просто не готов к чемпионской гонке.

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#спорт
#президент
#лидерство
#рпл
#краснодар
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Вице-премьер Хуснуллин отметил успехи Подмосковья в жилищном строительстве
28 декабря 2023, 17:34

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Вице-премьер Марат Хуснуллин поблагодарил власти Московской области за высокие показатели в строительстве нового жилья. Он провёл последнее в этом году заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, на котором подвели итоги жилищного строительства.
«Воронежская, Калининградская, Московская области, а также Севастополь и Москва стабильно строят жилье. Отличная работа, спасибо», – сказал зампред правительства России.
По его оценке, этот год завершается успешно, несмотря на санкционное давление и другие сложности.
«Благодаря постоянной поддержке и контролю со стороны президента, оперативной работе и системным решениям правительства, конструктивному взаимодействию с администрацией президента, с Федеральным Собранием, работе с руководителями регионов, строительная отрасль продолжает активный рост, и в этом году нам удалось достигнуть лучших результатов за всю историю страны», – подчеркнул Хуснуллин.
Он напомнил, что плановая цель – до 2030 года строить в стране 0,82 кв м на человека. Однако уже по предварительным итогам этого года некоторые регионы превысят показатель более 2 «квадрата» на человека.
«Это Новосибирская, Калужская области, Чечня, Республика Адыгея, Карачаево-Черкессия и Ленинградская область. Отличную работу показывает Тюменская область. Там самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения, из года в год системно вводят жильё», – добавил Марат Хуснуллин.
А Татарстан в этом году, по его словам, достиг небывалой планки – 3,4 млн кв м.

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#строительство
#жильё
#правительство
#московская область
#подмосковье
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Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке
HS: забастовка в Финляндии остановит работу нескольких крупных заводов
28 декабря 2023, 17:24

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Финляндии состоятся массовые двухдневные забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что забастовки состоятся в следующем году 1 и 2 февраля. В указанных промышленных районах, где пройдут протесты, работают порядка 7 тысяч человек.

Уточняется, что причина недовольств заключается в реформах правительства. Работники выражают протест против ограничений на политические забастовки и намерены выстроить с правительством диалог, способствующий нахождению компромисса.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.

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#финляндия
#завод
#протесты
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