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Бойцы ВСУ боятся ходить в военной форме по улицам. Об этом сообщил командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua».
По словам комбрига, украинцы с опаской относятся людям в военной форме. В связи с этим, военные вынуждены ходить по городам в гражданской одежде, прежде всего из-за страха жителей перед сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).
Ранее в этот день полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что десятая часть личного состава ВСУ дезертировала с фронта.
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Анастасия Чинкова