Украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей

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Несколько гражданок Украины бежали из Дании на родину, опасаясь, что датские спецслужбы отберут у них детей. Об этом сообщает телерадиокомпания DR, ссылаясь на некоммерческую организацию Bevar Ukraine («Сохрани Украину»).
Представители организации подчеркнули, что им известно о шести женщинах, которые бежали из Дании на Украину, опасаясь, что их дети будут воспитаны вне семьи.
Отмечается, что одной из главных причин бегства украинок стали трудности, которые у них возникли в общении с датскими властями. Соцслужбы для этой цели использовали онлайн-переводчик.
Член правления Bevar Ukraine Андрей Кузьмин отметил, что матери принимают решение покинуть страну, если видят риск того, что их детей могут забрать, но не понимают, почему так происходит.
В частности, одна из женщин, покинувших Данию, заявила, что лучше быть с детьми в Киеве, чем в Копенгагене без них.
Случаи использования переводчика Google в общении между беженками из Украины и сотрудниками соцслужб были зафиксированы в трёх коммунах Дании. Такие методы общения затрудняют понимание, поэтому министры социальных дел и цифровизации страны проведут совещание, где обсудят эту проблему.
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Отмечается, что одной из главных причин бегства украинок стали трудности, которые у них возникли в общении с датскими властями. Соцслужбы для этой цели использовали онлайн-переводчик.
Член правления Bevar Ukraine Андрей Кузьмин отметил, что матери принимают решение покинуть страну, если видят риск того, что их детей могут забрать, но не понимают, почему так происходит.
В частности, одна из женщин, покинувших Данию, заявила, что лучше быть с детьми в Киеве, чем в Копенгагене без них.
Случаи использования переводчика Google в общении между беженками из Украины и сотрудниками соцслужб были зафиксированы в трёх коммунах Дании. Такие методы общения затрудняют понимание, поэтому министры социальных дел и цифровизации страны проведут совещание, где обсудят эту проблему.
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Анастасия Чинкова