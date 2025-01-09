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Украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей

Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Несколько гражданок Украины бежали из Дании на родину, опасаясь, что датские спецслужбы отберут у них детей. Об этом сообщает телерадиокомпания DR, ссылаясь на некоммерческую организацию Bevar Ukraine («Сохрани Украину»).
Представители организации подчеркнули, что им известно о шести женщинах, которые бежали из Дании на Украину, опасаясь, что их дети будут воспитаны вне семьи.

Отмечается, что одной из главных причин бегства украинок стали трудности, которые у них возникли в общении с датскими властями. Соцслужбы для этой цели использовали онлайн-переводчик.



Член правления Bevar Ukraine Андрей Кузьмин отметил, что матери принимают решение покинуть страну, если видят риск того, что их детей могут забрать, но не понимают, почему так происходит.

В частности, одна из женщин, покинувших Данию, заявила, что лучше быть с детьми в Киеве, чем в Копенгагене без них.

Случаи использования переводчика Google в общении между беженками из Украины и сотрудниками соцслужб были зафиксированы в трёх коммунах Дании. Такие методы общения затрудняют понимание, поэтому министры социальных дел и цифровизации страны проведут совещание, где обсудят эту проблему.

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Серьёзных нарушений в работе электросетей Подмосковья в праздничные дни не было
09 января 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Значительных перебоев в электроснабжении потребителей Подмосковья в период новогодних праздников не зафиксировано. Оборудование энергосетевых компаний работало штатно, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025-го сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» работали в режиме повышенной готовности. На дежурстве находились 657 бригад из 3 тыс. 223 работников. Для оперативного проведения необходимых работ энергетики подготовили 2 тыс. 867 единиц спецтехники, в том числе 279 передвижных дизельных электростанций», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Перед новогодними каникулами энергетики проверили электросети, дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. Эта подготовка позволила быстро устранить локальные нарушения работы электросетей в период праздников.
«2 января на время восстановительных работ на кабельных линиях в городе Пушкино энергетики организовали подачу электричества по резервной схеме для трёх котельных, больницы, двух насосных станций и части жилого сектора на ул. 50 лет Комсомола, Озёрной, Тургенева и Московском проспекте. Было задействовано четыре передвижные электростанции. Выездные бригады обнаружили повреждения на кабельных линиях и оперативно провели ремонт», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Нарушения электроснабжения потребителей и социально значимых организаций посёлке Нахабино 3 и 6 января устранили путём оперативных переключений. Причиной отключений также стали повреждения кабельных линий.

Средняя длительность времени восстановительных работ в праздничные дни не превысила 60 минут.

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Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе
09 января 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Новогодняя ёлка «Богородский бал» и праздничное оформление на Фонтанной площади в Ногинске признаны лучшими в Московской области. Они набрали 31% голосов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона по итогам регионального этапа голосования в конкурсе «Ёлки России».
За звание лучшей новогодней ёлки состязались представители Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского городских округов.
«Теперь праздничное оформление Фонтанной площади в Ногинске будет представлять всю Московскую область на федеральном этапе конкурса и поборется за звание самой красивой ёлки страны. Ежегодно мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создавая пространства для прогулок и отдыха. Каждый новый парк, благоустроенные площадь или сквер – места, объединяющие людей для общения, отдыха и занятий спортом. Мы видим, как с каждым годом растет посещаемость этих пространств», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стартовавший 25 декабря 2024 года конкурс был организован при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В финальное голосование вышло по одной ёлке от каждого региона-участника.

Следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за «Ёлку России» – стартовал 9 и продлится до 11 января в соцсети «ВКонтакте» «ГородаМеняютсяДляНас». Поддержать Московскую область можно по ссылке. Для этого нужно кликнуть в опросе на название региона.

По итогам голосования, итоги которого станут известны 13 января, ценные призы вручат регионам, занявшим первые 10 мест.

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#богородский городской округ
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Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на индексацию пенсий в 2026-2027 годах
Эксперт по пенсионным вопросам Звенигородский: индексация коснётся обычных россиян
09 января 2025, 18:32

Фото: iStock/mars58

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, ещё две — в 2027 году. Как рассказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пенсионные выплаты в следующем году будут увеличены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты увеличат на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.
Эксперт в сфере пенсионного законодательства Сергей Звенигородский рассказал «Радио 1», что индексация коснётся тех граждан, которые являются «обычными пенсионерами» по закону.
«То есть это те граждане, которые не входят в списки номер один, номер два и так далее, то есть это основная масса наших граждан, которые вышли на заслуженный отдых», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что пенсия россиянина состоит из двух частей: страховой, то есть это то, что отчисляет работодатель, и накопительной, которую работодатель направляет в негосударственные пенсионные фонды или в Пенсионный фонд России, это «живые деньги», они накапливаются путём инвестирования в облигации, акции, а затем выплачиваются единовременно.
«Что касается страховой пенсии, она как раз считается в баллах для упрощения, т.е. 1 балл с 1 января стоит 142 рубля, т.е. человек, у которого зарплата 23 тысячи рублей, с 1 января за год накапливает 1 балл, т.е. 142 рубля у него прибавляется к страховой части пенсии», — объяснил Звенигородский новый принцип расчёта пенсионных баллов в 2025 году, о чём ранее рассказал парламентарий Чаплин.
Эксперт добавил, что если человек зарабатывает больше, например 46 тысяч в месяц, то и прибавка составит уже 284 рубля за год.

Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году
Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году

По его словам, у этой системы есть и минусы: в Россию надвигается демографический кризис, из-за этого работников будет меньше, и в итоге отчислений в Пенсионный фонд поступает меньше.
«Количество людей, которые вышли на пенсию, оно всё-таки большое. У нас сейчас больше 43 миллионов пенсионеров. Соответственно, те, кто работают, и те, кто являются пенсионерами, их количество сейчас примерно 15 человек работающих на 10 человек пенсионеров. И, соответственно, создать из вот этого количества работающих достаточное количество денег для пенсии, т.е. те самые 40% замещения утраченного заработка из тех процентов, что платят, а мы платим, если помните, в Пенсионный фонд России менее 30%, т.е. из 30 не сделать 40», — раскрыл суть проблемы Звенигородский.
Как ранее сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, важным критерием для пенсионных накоплений станет заработок: чтобы получить один пенсионный балл, граждане должны зарабатывать не менее 275 900 рублей в год, что составляет около 23 000 рублей в месяц.

Парламентарий подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.

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#пенсия
#индексация
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В Адыгее и Краснодарском крае объявили лавинную опасность
09 января 2025, 18:28

Фото: istockphoto/med_ved

В Краснодарском крае и Республике Адыгея в горах прогнозируется высокий уровень опасности схода лавин. Из-за этого в регионах объявлено штормовое предупреждение.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. По прогнозам синоптиков, сейсмологов и метеорологов, опасность схода лавин сохранится до вечера 12 января. Речь идёт о горной местности на высотах более 1,5 тысячи метров.

В МЧС отметили, что возможные сходы лавин легко могут перерасти в категорию опасных природных явлений. Спасатели обратились к местным жителям соблюдать необходимые меры предосторожности и без крайней надобности не отправляться в горы, особенно в снегопад и ветренную погоду.

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В России выделят 4,5 триллиона рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Файзуллин: 4,5 трлн руб выделят на модернизацию коммунальной инфраструктуры
09 января 2025, 18:03

Фото: iStock/sdigital

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил о выделении 4,5 триллиона рублей на реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе совещания, проведённого президентом РФ Владимиром Путиным с членами правительства.
В ходе мероприятия глава государства спросил у Файзуллина об объёмах финансирования нового федерального проекта. Министр в ответ назвал показатели в 4,5 триллиона.

Путин заявил, что модернизация объектов питьевого водоснабжения является важным элементом нового проекта, и попросил Файзуллина держать этот вопрос на особом контроле.

В заключение президент подчеркнул, что в ряде регионов России вопрос с обеспечением питьевого водоснабжения является наиболее острым.

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#коммунальные службы
#инфраструктура
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#ирек файзулин
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Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется с 9 января
09 января 2025, 17:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Казанского, Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений меняется с 9 января из-за строительных и ремонтных работ на пяти станциях и трёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«На Савёловском направлении работы будут проводиться на перегонах между станциями Каналстрой и Вербилки с 9 по 31 января, станциями Савёлово и Талдом с 13 по 21 января, на станции Икша по будням с 9 по 31 января и на станции Петровско-Разумовская по ночам 10–12, 17-19 и 24-26 января», — говорится в сообщении.
На Белорусском направлении работы будут идти на станции Можайск по будням с 10 по 17 января, а также на станции Тестовская по ночам до конца января.

На Горьковском направлении работы будут вестись на станции Железнодорожная с 9 по 31 января в первой половине дня. А на Казанском направлении с 10 до 31 января будут ремонтировать участок пути между станциями Люберцы-1 и Быково.

В связи с этим расписание электричек на указанных направлениях, а также поездов Московских центральных диаметров будет меняться. У некоторых составов изменят число остановок на маршруте, некоторые временно отменят.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сате РЖД и с помощью приложения «РЖД Пассажирам».

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В Подмосковье в праздники устранили 50 утечек на сетях водо- и теплоснабжения
09 января 2025, 17:44

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Подмосковные коммунальщики за первую неделю 2025 года устранили более 50 утечек на сетях холодного водоснабжения и теплотрассах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Помимо этого, ликвидировано свыше 400 засоров канализационных сетей, восстановлена проходимость девяти участков коллекторов. Основную часть работ выполнили без отключений или с минимальными неудобствами для жильцов.
«Для большей части сотрудников коммунальной сферы выходные прошли в режиме готовности. Работа не останавливалась ни на день. Аварийно-восстановительные бригады и руководители круглосуточно заступали на дежурство для оперативного выполнения работ, требующих неотложного реагирования, чтобы в домах жителей было тепло, подавалась вода, а настроение оставалось праздничным», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В новогодние каникулы в Восточном Подмосковье традиционно возросло водопотребление, увеличив нагрузку на сети водоснабжения. С повышенной интенсивностью работала канализационная система.

На водозаборных узлах, очистных сооружениях, насосных станциях и объектах теплоснабжения проводились работы по текущему ремонту и техобслуживанию.

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#подмосковье
#московская область
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#антон велиховский
#коммунальные службы
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В экс-главу Минфина Германии бросили муляж торта на предвыборном мероприятии
09 января 2025, 17:38

Фото: iStock/macky_ch

Экс-министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии Кристиану Линднеру бросили в лицо муляж торта в ходе предвыборного мероприятия. Об этом сообщает местное издание Bild.
Отмечается, что неизвестная молодая женщина просила муляж торта в политика во время его выступления в Грайфсвальде. Предмет попал прямо в лицо экс-главе Минфина. После нападения Линднер продолжил своё выступление.

Очевидцы произошедшего уверяют, что муляж десерта был сделан из пены для бриться. Сам министр, попробовал пену на вкус, констатировал, что это ненастоящий крем.

В конце прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение распустить бундестаг (парламент) и назначить проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года.

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Жители Котельников смогут сдать новогодние ёлки на переработку
09 января 2025, 17:29

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жители Котельников могут сдать на переработку живые хвойные деревья, оставшиеся после новогодних праздников. Принимать их будут с 15 января по 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сдать деревья в Котельниках можно по двум адресам: ул. Сосновая, дом № 5 и микрорайон Белая Дача, дом № 25к1. Принимаются ели и сосны. Важно помнить, что деревья должны быть очищены от игрушек, мишуры, искусственного снега, блёсток, скотча и верёвок», – отметили в пресс-службе.
Все собранные деревья отправят на переработку. С помощью спецтехники они будут превращены в щепу.
«Полученное сырьё будут использовать, например, в сельском хозяйстве, в качестве отсыпки троп и клумб, а также для обустройства вольеров для животных», – пояснили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Там добавили, что выбрасывать ёлки и сосны после праздников в контейнеры для мусора не рекомендуется. Они забивают контейнеры и затрудняют погрузку в мусоровозы. Кроме того, при захоронении древесина выделяет в атмосферу от 13 до 20 кг углекислого газа.

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#котельники
#экология
#новый год
#ёлка
#подмосковье
#московская область
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