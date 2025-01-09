Украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, ещё две — в 2027 году. Как рассказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пенсионные выплаты в следующем году будут увеличены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты увеличат на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.