Житель ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, служащим в ВСУ

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Пенсионер из ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, который служит в ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что отношения 66-летнего жителя Макеевки и его сына были очень тяжёлыми. Отец поддерживает Россию, проживает на новых территориях, а сын, тем временем, служит в рядах украинских войск.
Вечером 24 октября родственники разговаривали по телефону, и между ними вспыхнул очередной конфликт. Отец сильно загрустил, после чего решил покончить с собой. Когда тело мужчины обнаружили, рядом с ним лежало ружьё и предсмертная записка.
У погибшего остались две несовершеннолетние приёмные дочери.
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Вечером 24 октября родственники разговаривали по телефону, и между ними вспыхнул очередной конфликт. Отец сильно загрустил, после чего решил покончить с собой. Когда тело мужчины обнаружили, рядом с ним лежало ружьё и предсмертная записка.
У погибшего остались две несовершеннолетние приёмные дочери.
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Анастасия Чинкова