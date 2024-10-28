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Житель ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, служащим в ВСУ

Baza: житель ДНР покончил с собой из-за разногласий с сыном, служащим в ВСУ
28 октября 2024, 16:31
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Пенсионер из ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, который служит в ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что отношения 66-летнего жителя Макеевки и его сына были очень тяжёлыми. Отец поддерживает Россию, проживает на новых территориях, а сын, тем временем, служит в рядах украинских войск.

Вечером 24 октября родственники разговаривали по телефону, и между ними вспыхнул очередной конфликт. Отец сильно загрустил, после чего решил покончить с собой. Когда тело мужчины обнаружили, рядом с ним лежало ружьё и предсмертная записка.



У погибшего остались две несовершеннолетние приёмные дочери.

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99-летняя мать экс-премьера России Егора Гайдара скончалась от несчастного случая
В Москве умерла 99-летняя мать Егора Гайдара
28 октября 2024, 16:57

Фото: iStock/Ruslan Danyliuk

Мать бывшего премьер-министра России, экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что с женщиной произошёл несчастный случай. Накануне вечером она встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. Сиделка находилась в этот момент на кухне и поспешила на помощь, услышав крик. Она пыталась поднять Бажову, но всё было тщетно. Тогда она позвонила родственникам подопечной.

Бажову экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у неё перелом шейки бедра и поставили обезболивающий укол. В районе девяти часов утра сиделка пришла навестить больную, но так к тому моменту уже была мертва.

Ариадна Бажова-Гайдар родилась в семье известного русского писателя Павла Бажова 10 августа 1925 года. Она была специалистом по отечественной истории и русско-югославским отношениям XVIII-XIX веков. Издала мемуары о своём отце.

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#премьер-министр
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Сыгравший в «Глухаре» актёр Пономаренко найден мёртвым у себя в квартире
28 октября 2024, 16:46

Фото: istockphoto/NetPix

В своей московской квартире найден мёртвым 49-летний актёр Юрий Пономаренко. Российским зрителям он наиболее известен по роли оперативника в телесериале «Глухарь», где он был партнёром Максима Аверина.
Смерть артиста наступила накануне, 27 октября, передаёт телеграм-канал Mash. По предварительным данным, Пономаренко оступился, упал, разбил голову и скончался от большой потери крови.

Оперативники не обнаружили никаких следов криминала, предсмертной записки также не было. Обстановка в квартире на Высоковольтном проезде не нарушена, из вещей ничего не пропало. Пока основной версией правоохранителей является смерть от несчастного случая. По словам близких покойного актёра, в последнее время он часто злоупотреблял алкоголем.

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Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника сил логистики ВСУ в коррупции
28 октября 2024, 16:38

Фото: iStock/alfexe

Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в коррупции на полсотни миллионов гривен. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бывший чиновник незаконным путём приобрел активы на общую сумму порядка 56 миллионов гривен. В неё входят автомобиль Toyota 2022 года выпуска, квартира в Киеве и 53 земельных участка в разных регионах Украины.

Имя подозреваемого не раскрывается. Однако местные СМИ уверяют, что речь идёт о полковнике ВСУ Александре Козловском, которого задержали в марте этого года.

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#украина
#коррупция
#всу
#логистика
#активы
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Родила из-за маткапитала и издевалась: под Омском младенца с травмами спасли от матери лишь после третьего избиения
28 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

За первые восемь месяцев своей жизни маленький Миша из деревни Халдеевка Омской области пережил множество страданий. Ребенок родился с патологией и мог питаться только через специальный зонд. Уже через месяц его состояние потребовало госпитализации, но по совершенно другой причине. Подробности – в материале «Радио 1».

Истязания ребенка


15 октября маленького Мишу в больницу доставила его мать Ирина. Отец мальчика позже объяснил, что не заметил ничего подозрительного и поверил жене, когда она сказала, что сын ударился, упав с дивана.

Малыш провел сутки без необходимой помощи. Ирина вызвала местного фельдшера только 16 октября, когда мальчик начал задыхаться. Медицинский работник настоял на госпитализации ребенка. Уже в больнице выяснилось, что одна из травм могла возникнуть только в результате того, что руку малыша скрутили и дернули с силой.


Заявления в полицию

Фото: istockphoto/Eva HM
Медики, заподозрившие неладное, обратились в полицию с заявлением о возможном жестоком обращении с ребенком. Однако уголовное дело тогда не было возбуждено, и причастность матери к травмам малыша установить не удалось. Ирина утверждала, что ее младший сын Миша упал с дивана, пока она на минуту вышла в огород.

Миша находился в нейрохирургии до декабря. Вскоре после выписки его снова госпитализировали, на этот раз с сильной простудой. Свидетели сообщали, что Ирина издевалась над сыном на протяжении всего пребывания в больнице, оставляя его без присмотра и проявляя грубость при укладывании и одевании.

10 июня ребенок снова попал в больницу — на этот раз с серьезным переломом бедра. Следствие предполагает, что мать, устав укачивать плачущего малыша, могла потерять контроль и причинить ему вред. Ирина же настаивает, что уснула и случайно выронила сына из рук. После этой истории, семьей Бакулиных заинтересовались силовики. Мать сначала ограничили в родительских правах на Мишу, а спустя полгода лишили их.

Ирина родила сына ради маткапитала


На допросе женщина утверждала, что не планировала второго ребенка, а муж настоял на рождении Миши, чтобы получить материнский капитал. Семья живет в бедности, в доме родителей Ирины, и сама она никогда не имела стабильной работы.

«Я его ненавижу. Старшего сына люблю, а на этого глаза бы мои не смотрели! Я осознаю, что у нас дома ему плохо, лучше будет, если Мишу отправят в семью, где его полюбят», — заявила нерадивая мать.

Что известно о семье


У Ирины всего четыре класса образования. В детстве ее воспитанием также никто не занимался должным образом. После переезда из Казахстана в деревню рядом с начальной школой ее мать решила, что возить дочь на занятия в соседнее село слишком сложно, и отказалась от этой идеи. В результате к 31 году Ирина едва умеет читать и писать.

Ее муж работает оператором на агропредприятии, получает небольшую зарплату. Тем не менее, местные жители в целом хорошо отзываются о семье. Как это часто бывает, никто не замечал проблем. При проверках органы опеки отмечали, что в доме, хотя и бедно, но чисто. Однако это противоречит заключению врачей, обследовавших Мишу. Один из диагнозов мальчика при его изоляции от семьи — белково-энергетическая недостаточность, что указывает на его истощение и длительное голодание.

Ребенка истязали на протяжении 8 месяцев, его жизнь постоянно подвергались опасности.

Уже после того, как ребенка изъяли из семьи, Ирина призналась, что муж часто пьет и избивает ее.

«Сначала, когда мы только с ним познакомились, казался нормальным человеком. А потом, когда я забеременела еще первым ребенком, начал сильно пить и бить меня. И со вторым ребенком то же самое. Удивляюсь, как они у меня еще нормальными родились», — заявила женщина.

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Экс-участник шоу «Голос 60+» домогался 12-летней школьницы
28 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/juriskraulis

Экс-участника «Голоса 60+» из Уфы подозревают в домогательствах к 12-летней школьнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 66-летний Александр Корнейчук через соцсети связался с 12-летней девочкой и предложил её обмениваться интимными фотографиями и видео. Девочка согласилась и прислала первый ролик, мужчина отправил ей откровенные фотографии в ответ. Через некоторое время родители узнали, чем занимается их ребёнок и обратились в полицию.

Мужчину оперативно задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Свою вину Корнейчук полностью признал.

Александр Корнейчук является джазовым гитаристом. Он играл в различных коллективах в филармонии в Башкирии. В 2021 году принял участие в шоу «Голос 60 », однако никуда не прошёл. В последние годы давал онлайн-уроки игры на гитаре.

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Серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии
Серийный убийца и насильник Роман Бурцев умер от рака в пермской колонии
28 октября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/OlFedv

Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, известный как «Каменский Чикатило», скончался от онкологического заболевания в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске, Пермский край. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Бурцев был замешан в убийствах шести детей в возрасте от 7 до 12 лет в Ростовской области в период с 1993 по 1996 годы.

«Он скончался от онкологии (в исправительной колонии №2)», — рассказал источник.

Роман Бурцев родился 13 апреля 1971 года в семье, страдающей от алкоголизма. Его отец и старший брат были судимы за изнасилование.

В 1984 году, будучи учеником средней школы, Бурцев попытался затащить девочку в подвал и заставить её раздеться. На ее счастье, в подвале появилась уборщица и предотвратила преступление.

Маньяк окончил восьмилетнюю школу и профтехучилище. После службы в армии устроился работать электросварщиком на машиностроительный завод в Каменск-Шахтинском и женился, однако столкнулся с серьезным разочарованием. Он хотел жениться на девственнице, но узнал, что у его невесты уже были интимные связи. Это подтолкнуло маньяка к поискам «девственности», он начал знакомиться со школьницами, стремясь совратить их.

Он выделялся среди других маньяков тем, что тщательно прятал тела своих жертв. Все останки, кроме одного, были обнаружены только после его ареста. В 1996 году его задержали, он был направлен в колонию «Белый лебедь», предназначенную для осужденных на пожизненное заключение.

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#преступление
#маньяк
#изнасилование
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Кот спалил квартиру в Мытищах
Кот случайно включил сенсорную плиту и спалил квартиру в Мытищах
28 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/Nils Jacobi

Кот случайно включил электронную сенсорную плиту и спалил квартиру в жилом комплексе «Датский квартал» в подмосковных Мытищах. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 28 октября. В одной из квартир кот случайно включил сенсорную плиту. На ней стояла кастрюля, которая загорелась.

Соседка хозяйки квартиры сообщила, что женщины вместе с питомцем эвакуировались вместе. Женщина подтвердила, что именно соседский кот стал виновником произошедшего.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что возгорание произошло в 0:45. Обстоятельства случившегося в ведомстве не раскрыли. Однако подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. Большинство жильцов самостоятельно эвакуировались из своих квартир до приезда пожарных. Общая площадь распространения огня достигла 25 квадратных метров.

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#возгорание
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Дедушка мастурбировал на глазах у школьниц в Ростовской области
Пожилой мужчина задержан за мастурбацию на глазах у школьниц под Ростовом
28 октября 2024, 15:44

Фото: iStock/ PURPLEANVIL

В Ростовской области мужчина преклонных лет мастурбировал на школьниц посреди улицы, сообщает Телеграм-канал «Don Mash».
Четыре ученицы девятого класса возвращались с уроков и увидели, что рядом с ними остановилась машина. Из транспортного средства вылез мужчина, снял штаны и начал онанировать.

Девочки рассказали о произошедшем родителям. Последние обратились в правоохранительные органы. Полицейские отыскали онаниста, им оказался 63-летний житель Аксайского района.

Некоторые жители Ростовской области считают, что история преувеличена.

«Мутная история... Вот шли четыре девятиклассницы, так просто перед ними остановилась машина, из которой вышел пожилой мужчина и спустил с себя штаны, гордо демонстрируя свой «инструмент». Не нам судить, пусть разбирается следствие. Но не буду сильно удивлена, что по итогу этого самого следствия выяснится, что история по большей части была выдумана», — комментирует жительница региона изданию «Панорама».
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. В правонарушении он признался. На пенсионера возбудили уголовное дело о развратных действиях.

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#педофилия
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Жительница Мытищ обвинила в пожаре в квартире собственного кота
28 октября 2024, 15:39

Фото: iStock / Henadzi Pechan

Жительница Подмосковья обвинила своего кота в пожаре в квартире, где она жила вместе с питомцем. Со слов женщины, животное самостоятельно включило сенсорную плиту, на которой стояла кастрюля.
По данным Главного управления МЧС по Московской области, пожар начался в ночь на 28 октября. Площадь возгорания составили 25 кв. м. Огонь тушили 15 пожарных и пять машин спецтехники. Жители эвакуировалась до приезда спасателей. Никто не пострадал. О причинах пожара в ведомстве не рассказали.

По информации «Российской газеты», инцидент произошел в ЖК «Датские Кварталы» в Мытищах. Хозяйка одной из квартир дома №5 по улице Полковника Романова рассказала соседям, что пожар возник из-за её кота.
«Мы спускались на первый этаж. Она шла с ним на плече и сказала: вот виновник, он включил плиту, из-за него всё сгорело», – сказала местная жительница по имени Мария.
Другие жильцы поведали изданию, что в ту ночь кот случайно включил сенсорную плиту, на которой стояла пустая кастрюля.

Точные причины случившегося назовут пожарные дознаватели.

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