Украинская гимнастка Никольченко: русский язык родной для меня

21 июня 2025, 06:41

Фото: iStock/Silent_GOS

Гимнастка из Украины Влада Никольченко заявила, что не использует мову, так как русский язык родной для нее. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram*.







«Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь? Нет!», — пишет Никольченко.