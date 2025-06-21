Украинская гимнастка Никольченко: русский язык родной для меня
Гимнастка из Украины Влада Никольченко заявила, что не использует мову, так как русский язык родной для нее. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram*.
«Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь? Нет!», — пишет Никольченко.
Свое сообщение спортсменка оставила в ответ на критику. Публика негативно отнеслась к тому, что гимнастка использует русский язык. Как объяснила Никольченко, она владеет и украиснким, но отдает предпочтение русскому языку, так как он для нее родной.
При этом насильственный переход на мову спортсменка считает негативным, так как это вызывает у людей лишь нежелание говорить на украинском. К тому же Никольченко с негодованием отнеслась к тому, что ее готовы «сжечь на костре» за использование русского.