Кнайсль: Евросоюз работает над свержением власти в России

21 июня 2025, 05:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз работает над свержением власти в России. Об этом она рассказала на полях ПМЭФ для ТАСС.







«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — сказала Кнайсль.