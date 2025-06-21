Кнайсль: Евросоюз работает над свержением власти в России
Бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз работает над свержением власти в России. Об этом она рассказала на полях ПМЭФ для ТАСС.
«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — сказала Кнайсль.
Свое заявление Кнайсль объяснила высказыванием австрийского госсекретаря по энергетике Элизабет Цехетнер. В ходе последнего совещания профильных министров она сказала, что после смены режима в России можно будет вновь начать обсуждение возобновления поставок газа из РФ. В связи с этим можно говорить о том, что Евросоюз работает над свержением власти в России.