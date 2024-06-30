Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Астане

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в июле встретится с главами Китая и Турции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом заявили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Отмечается, что российский лидер будет присутствовать на саммите, который пройдёт в столице Казахстана 3-4 июля. Также на встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Вероятно, главы государств проведут двусторонние встречи, в рамках которых обсудят сотрудничество в различных сферах, а также затронут иные важные темы.
Ранее о планах встречи российского и турецкого лидеров сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИД Турции Хакан Фидан.
Читайте также:
Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ
Ушаков: Путин пока не собирается контактировать с Вучичем
Анастасия Чинкова