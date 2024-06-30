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Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Астане

30 июня 2024, 16:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в июле встретится с главами Китая и Турции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом заявили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».


Отмечается, что российский лидер будет присутствовать на саммите, который пройдёт в столице Казахстана 3-4 июля. Также на встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Вероятно, главы государств проведут двусторонние встречи, в рамках которых обсудят сотрудничество в различных сферах, а также затронут иные важные темы.

Ранее о планах встречи российского и турецкого лидеров сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Большинство американцев выступили против переизбрания Байдена
CBS: более 70% американцев выступили против борьбы Байдена за переизбрание
30 июня 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Более 70% американцев убеждены, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства. Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом CBS.
Отмечается, что такой позиции придерживаются 72% опрошенных. При этом остальные 27% считают, что Байден должен продолжить борьбу за президентское кресло.

Ранее 9 июня телеканал уже проводил подобный опрос, предшествовавший теледебатам Байдена и Дональда Трампа. Тогда за то, что Байдену следует покинуть предвыборную гонку выступали 65% респондентов, а вот обратной позиции придерживались 35% американцев.

Напомним, что дебаты двух кандидатов в президенты США состоялись в минувший четверг, 27 июня. А президентские выборы состоятся в США 5 ноября текущего года.

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Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции
Рекордная явка в 25,9% зафиксирована на парламентских выборах во Франции
30 июня 2024, 17:11

Фото: iStock/Olivier DJIANN

На внеочередных парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. Об этом сообщило МВД страны на странице в соцсети Х.
Отмечается, что по данным на 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка составила 25,9%. При этом в 2022 году в этот час было зафиксировано лишь 18,43% проголосовавших.

Подчеркнём, что в 2017 году, когда президентом Франции стал Эммануэль Макрон, явка составила 19,24%.

Голосование на территории Франции будет проводиться до шести часов вечера. При этом в крупных городах избирательные участки продляют время работы до 20:00 из-за большого потока избирателей.

Первые официальные результаты голосования будут оглашены после 20:00 30 июня.

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#парламент
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Появились кадры жёсткого перехвата российским Су-27 датского F-16 над Балтикой
30 июня 2024, 16:19

Фото: istockphoto/yykkaa

Российский лётчик из Калининградской области стал первым победителем конкурса красивых воздушных перехватов. Этот конкурс был объявлен владельцем и администратором телеграм-канала FighterBomber.
Конкурс перехватов был объявлен в связи с резко возросшей активностью самолётов НАТО вблизи российских границ. Кроме того, поведение Запада в районе воздушного пространства РФ отличается наглостью и вредоносностью. Например, стратегические разведывательные беспилотники США над Чёрным морем координируют ракетные атаки ВСУ на мирных жителей Крыма. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать способы реагирования на нахальство Запада.

Таких методов у нас в избытке, что и продемонстрировал пилот российского истребителя Су-27 по отношению к самолёту ВВС Дании. Случай, зафиксированный на видео и опубликованный в телеграм-канале FighterBomber, произошёл над Балтийским морем.

«Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — написал администратор канала.

Искусный российский лётчик не только резким манёвром отогнал датчанина от границы, но и качнул крыльями, показав тому ракеты класса «воздух - воздух». На языке пилотов такое действие равнозначно окрику «Стой! Стрелять буду!». Датский пилот поспешно направил свой самолёт подальше от российской воздушной границы.






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#сша
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#воздух
#калининград
#нато
#всу
#ракеты
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Орбан формирует новый политический альянс в Европарламенте
Глава АПС Кикль сообщил о формировании нового политического альянса в ЕП
30 июня 2024, 15:58

Фото: Сайт Кремля

В Европейском парламенте формируется новый политический альянс с партией «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешской партией ANO. Об этом в воскресенье объявил глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.
Новый политический альянс готов принять в свои ряды партии других стран Евросоюза, подчеркнул Кикль в ходе совместной пресс-конференции с участием Орбана, главой ANO Андреем Бабишем и главой АПС на выборах к Европарламент Харальдом Вилимски.

Кикль также подчеркнул, что Орбан является единственным на данный момент главой правительства в ЕС, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом саму военную операцию осуждают остальные члены НАТО.

Альянс получил название «Патриоты Европы».

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#венгрия
#евросоюз
#партия
#политика
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NI: Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину
National Interest: Путин направил недвусмысленное предупреждение Западу
30 июня 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск.
Об этом в статье для издания The National Interest написал обозреватель Бенджамин Гилтнер. Он напомнил, что в своём ежегодном послании Федеральному Собранию российский лидер предупредил страны-члены НАТО о том, что они должны понимать, что дальнейшее продолжение накачивания Киева оружием и, тем более, отправка войск альянса на Украину чревато конфликтом с применением ядерного оружия и концом цивилизации.

Автор публикации напомнил высказывание известного военного и ядерного стратега Бернарда Броуди, который утверждал, что страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы. Гилберт указал, что отсутствие понимания последствий эскалации может привести к ужасающему результату. Поэтому он призвал западных политиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов.

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Запад и Восток готовятся к масштабному вооружённому конфликту, заявил Вучич
Вучич: Запад и Восток готовятся к большому вооружённому конфликту
30 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Valentina Shilkina

Западные и восточные государства готовятся к масштабному конфликту, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, конфликт ливанского движения «Хезболлах» с Израилем, выбор антироссийского бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза, а также закупки вооружения государствами Запада и Востока указывают на готовящийся крупный конфликт.

Столкновения движения «Хезболлах» с Израилем невозможно избежать, а после него конфликты пойдут волной, задействуя весь Запад и Восток.

Вучич подчеркнул, что решение ЕС о назначении Каллас на пост главы дипломатии – это сигнал Европы о сопротивлении российской агрессии. Однако Россия в ответ на это, предположил сербский президент, заявит о борьбе до конца всеми имеющимися силами. Всё это лишь усугубит и так напряжённую обстановку.

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#страны
#запад
#вучич
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Депутат бундестага Котре: факты причастности США к подрыву «СП-2» неоспоримы
30 июня 2024, 13:32

Фото: istockphoto/guteksk7

Публичное высказывание члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США пытались воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока – 2», в очередной раз доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода.
Об этом в разговоре с «Известиями» заявил 30 июня депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Он отметил, что неправительственные организации (НПО) только делали вид, что занимаются вопросами экологии и сохранения окружающей среды, а на самом деле вели активную работу по срыву поставок российского газа.

По словам немецкого парламентария, благодаря этой ситуации полностью сошёлся пазл, доказывающий причастность США к подрыву газопровода, и эти доказательства являются неоспоримыми. Котре считает, что через несколько лет будет окончательно подтверждена вина тех, кто на самом деле в ответе за теракты на «Северных потоках», но к тому моменту на повестке дня будут совсем другие вопросы.

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#депутат
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#теракт
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Северная Корея обвинила США в создании «азиатской НАТО»
МИД КНДР обвинил США в создании азиатской НАТО после военных учений
30 июня 2024, 12:36

Фото: iStock/NatanaelGinting

США, Япония и Южная Корея оправдывают совершённые военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в региона, но на самом деле они создали военный блок наподобие «азиатской НАТО». Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.
В ведомстве уточнили, что все заявления США, Китая и Южной Кореи являются лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации нового агрессивного блока.

По словам представителей внешнеполитического ведомства КНДР, такие манёвры опасны, поскольку систематизируют и повышают уровень организованности «азиатской НАТО».

Также в МИД напомнили, что по итогам саммита США, Японии и Южной Кореи, прошедшего в августе 2023 года, страны договорились о совместном реагировании на возможные угрозы в регионе. Такой принцип работы напоминает коллективную оборону НАТО, отметили в Пхеньяне.

Напомним, что днём ранее США, Япония и Южная Корея завершили трёхдневные военные учения в Восточно-Китайском море.

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#китай
#южная корея
#нато
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Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
30 июня 2024, 12:24

Фото: istockphoto/SimonLukas

Во Франции начался первый тур голосования на досрочных парламентских выборах. Утром 30 июня свои голоса в избирательных округах отдали большинство лидеров левых и правых партий страны.
Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа. Национальный секретарь левой «Непокорившейся Франции» Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе. Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», которая входит в коалицию, поддерживающую действующего президента Эммануэля Макрона.

На европейской части Франции внеочередные выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) пройдут с 8:00 до 18:00 по местному времени (с 9:00 до 19:00 по Москве). В крупных городах работу избирательных участков могут продлить в зависимости от явки избирателей. При этом на заморских французских территориях в Азиатском регионе (включая Новую Каледонию) голосование уже практически завершено.

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