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Эрдоган обвинил военное лобби в блокировке переговоров по Украине

Эрдоган: военное лобби заблокировало стамбульские соглашения между РФ и Украиной
30 мая 2024, 16:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Военным лобби заблокированы и саботированы стамбульские инициативы турецкой стороны по урегулированию украинского конфликта. Об этом во время выступления в рамках финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024 заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», – сказал Эрдоган.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что достигнутые в Стамбуле договоренности по вопросам Украины должны быть в силе, это база.



В ноябре прошлого года член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявлял, что боевые действия в Незалежной могли закончиться весной 2022 года, но киевский режим не согласился на нейтралитет страны.

После переговоров с РФ в Стамбуле тогдашний британский премьер Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

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#мир
#россия
#украина
#турция
#реджеп тайип эрдоган
Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по РФ
30 мая 2024, 16:26

Фото: istockphoto/A-Basler

Дания разрешит Украине бить по России при помощи истребителей F-16 после их поставки киевскому режиму. Об этом журналистам перед встречей глав МИД стран Евросоюза сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Да. Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны», – сказал он.

Дания и Нидерланды первые согласились предоставить Незалежной истребители F-16. В Белом доме подтвердили, что украинская сторона получит технику от третьих стран после того, как завершится подготовка ее летного состава.

По заявлению главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, Гаага рассчитывает направить киевскому режиму первые самолеты уже в этом году.

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#мир
#украина
#россия
#оружие
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Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату
Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны стран ОДКБ
30 мая 2024, 16:13

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату для участия в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Министерство обороны России.
«В заседании примут участие министры обороны стран-членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ и начальник объединенного штаба ОДКБ. Во время мероприятия будет проведен обмен мнениями по вопросам вызовов и угроз военной безопасности в зоне ответственности Организации», — говорится в сообщении.
Кроме того, на полях заседания министр обороны РФ планирует провести несколько двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, добавляет ведомство.

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#министр
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WP: Зеленский отстранил близких к американской администрации чиновников
30 мая 2024, 16:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины Владимир Зеленский отстранил нескольких высокопоставленных чиновников Незалежной, наиболее близких к американской администрации. Об этом сообщили журналисты издания The Washington Post, ссылаясь на чиновников и дипломатов в Киеве.
«Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. <...> Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», – говорится в материале.

Также издание говорит о прямых нападках Зеленского на американского президента Джо Байдена. Так, украинский политик причислил хозяина Белого дома к остающимся в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

При этом, согласно данным The Washington Post, официальные лица американской стороны настаивают на прочности основных аспектов отношений Вашингтона и Киева.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.

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#мир
#украина
#сша
#владимир зеленский
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Захарова: Россия рассматривает Зеленского как «главаря киевского режима»
30 мая 2024, 15:27

Фото: сайт МИД РФ

Россия рассматривает бывшего президента Украины Владимира Зеленского как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Ранее отмечалось, что конституцией Украины предусмотрено продление полномочий парламента, но не президента. По словам президента России Владимира Путина, Украине надо бы провести выборы, но отменить для этого закон о военном положении.

Владимир Зеленский был президентом Незалежной с 2019 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт в Донбассе и наладить отношения с Россией. Однако свои обещания политик не выполнил, да и в целом был противоречив в своих заявлениях.

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#россия
#мид
#мид рф
#мария захарова
#украина
#владимир зеленский
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Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве
30 мая 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Актёр театра и кино Андрей Ургант заявил о большой потере в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк.
Он добавил, что артистка была знаковой фигурой в искусстве.

«Мы с ней снимались вместе. Она играла девушку, в которую влюбился взрослый мужчина, сходил по ней с ума. Могу сказать только одно — она была знаковой фигурой в искусстве. В нее была влюблена половина мужского населения страны, и абсолютно заслуженно», — поделился в беседе с «Известиями» Ургант.

Он отметил, что работать с ней было легко и приятно, она была настоящим профессионалом и очень красивой женщиной.

Актриса Екатерина Дубакина, снимавшаяся в популярном сериале «Моя прекрасная няня», также поделилась воспоминаниями об актрисе.

«Она стала, наверное, самой популярной актрисой. Я помню и наклейки с ней везде, и плакаты. Она никогда не показывала усталости, хотя, конечно, у неё были тяжёлые нагрузки. Смена могла длиться дольше 12 часов, а у Насти были и дети маленькие. Она всегда показывала готовность работать и была откликающимся человеком, всегда включалась и старалась как-то помочь», — прокомментировала в беседе с RT Дубакина.

До этого стало известно, что 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией.

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#дети
#кино
#онкология
#актриса
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В Германии высказались о предупреждении Путина густонаселенным странам НАТО
Генерал Виттман назвал предупреждения Путина густонаселенным странам НАТО блефом
30 мая 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Предупреждение главы государства Владимира Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны североатлантического альянса должны быть осторожнее, является блефом. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на немецкого отставного генерала Клауса Виттмана.
«Эти угрозы не должны нас впечатлять, когда он [Путин] сейчас говорит о небольших густонаселенных странах НАТО. Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине (...), а начал бы войну со странами НАТО», – сказал Виттман.

Со слов немецкого офицера, ядерные угрозы РФ являются пустыми, потому что иначе Москва лишится поддержки Пекина.

До этого президент России Владимир Путин высказался о призывах стран блока НАТО разрешить Украине бить по России. Российский лидер порекомендовал представителям маленьких европейских стран «отдавать себе отчет, с чем они играют».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что киевский режим уже может бить по российским военным объектам западным дальнобойным оружием. По словам Столтенберга, ряд натовских стран изначально не выступали против подобных мер.

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#мир
#россия
#германия
#владимир путин
#нато
#оружие
#ядерное оружие
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Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ
30 мая 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Racide

Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятый парламентом закон, позволяющий республике использовать замороженные активы РФ. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
«В качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены», — передает портал слова Криса.

15 мая парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных активов РФ для «восстановления Украины».

Ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. В сообщении ведомства говорится, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей. Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#парламент
#рф
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Проверка признала более 180 подмосковных пляжей готовыми к летнему сезону
30 мая 2024, 14:48

Фото: Минчистоты МО

Уже более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье готовы к летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В преддверии купального сезона инспекторы территориальных отделов ведомства провели выездные обследования 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания.
«Наши инспекторы оценивают качество уборки, покос травы, состояние малых архитектурных форм, завоз нового песка. Проверяют также приведение в порядок подъездных путей, автостоянок и элементов благоустройства. За прошлую неделю проведён мониторинг 149 объектов. В основном замечания касались ненадлежащего состояния объектов благоустройства, например, скамеек, отсутствия контейнеров под ТКО», - сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Так, на Иваньковском водохранилище в Дубне инспекторы заметили не окрашенные скамейки и повреждённые зонтики от солнца. Недочёты были быстро устранены.

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#подмосковье
#московская область
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Песков: альянс и США провоцируют Украину продолжать войну с Россией
30 мая 2024, 13:59

Фото: Сайт Кремля

Интересам стран, выбравшим поддержку эскалации украинского конфликта, в том числе странам НАТО, будет нанесен большой урон. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», – сказал Песков.

По мнению Пескова, страны альянса и в первую очередь США осознанно провоцируют Незалежную продолжать войну с РФ.

«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», – добавил пресс-секретарь российского президента.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевской власти.

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