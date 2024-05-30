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Военным лобби заблокированы и саботированы стамбульские инициативы турецкой стороны по урегулированию украинского конфликта. Об этом во время выступления в рамках финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024 заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», – сказал Эрдоган.
До этого президент России Владимир Путин заявлял, что достигнутые в Стамбуле договоренности по вопросам Украины должны быть в силе, это база.
В ноябре прошлого года член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявлял, что боевые действия в Незалежной могли закончиться весной 2022 года, но киевский режим не согласился на нейтралитет страны.
После переговоров с РФ в Стамбуле тогдашний британский премьер Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».
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