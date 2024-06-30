В Турции в результате взрыва газа в жилом доме погибли четыре человека

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В Турецком городе Торбалы в провинции Измир в жилом доме произошёл взрыв бытового газа. В результате погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.
Об этом в эфире телеканала NTV сообщил глава муниципалитета Торбалы Овюнч Демир. По его словам, среди 20-ти пострадавших из-за взрыва десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Все они госпитализированы. Некоторые, получившие лёгкие ранения, смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь приезда скорой.
Взрыв произошёл на первом этаже жилого дома, где расположены пекарня и кондитерская. В результате детонации сильные повреждения получили помещения на первом этаже и весь фасад здания. Пострадали квартиры, расположенные на верхних этажах. В окнах домов напротив выбиты стёкла.
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