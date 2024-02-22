Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре

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Военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко предупредила, что украинские вооруженные силы (ВСУ) могут оказаться в тяжелом положении в Угледаре.
В Facebook* Кириенко написала, что ВСУ там ждет такая же судьба, как в Авдеевке, которая перешла под контроль Российской Федерации.
Она отметила, что направлению Угледара недостаточно уделялось внимания, и если войска РФ продвинутся туда, это может привести к повторению сценария Авдеевки.
Кириенко выразила опасения за украинские силы, отметив, что один батальон или бригада может оказаться в окружении, что повлечет за собой серьезные последствия.
Она призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить вторую линию обороны в Угледаре как можно скорее.
Угледар находится в Волновахском районе Донецкой народной республики и находится в 50 км к юго-западу от Донецка.
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*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Она отметила, что направлению Угледара недостаточно уделялось внимания, и если войска РФ продвинутся туда, это может привести к повторению сценария Авдеевки.
Она призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить вторую линию обороны в Угледаре как можно скорее.
Угледар находится в Волновахском районе Донецкой народной республики и находится в 50 км к юго-западу от Донецка.
Читайте также:
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Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале
*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артем Кузьмин