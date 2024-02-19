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Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале

19 февраля 2024, 19:17
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование пребывает в растерянности, потому что никто не планировал, что Авдеевка будет потеряна уже в середине февраля, об этом пишет «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

«По поводу оборудования новых «укрепов» к западу от Авдеевки, то работа ведется, но в авральном режиме. Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля», — об этом изданию рассказали военные, которые сбежали с позиций под Авдеевкой.

Собеседники издания также подчеркнули, что украинской армии возводить новые укрепления не так просто, как Вооружённым силам РФ. Военные объяснили это тем, что у ВСУ нет достаточного количества необходимой для строительства окопов техники.

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#сво
#вс рф
#всу
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Участники СВО смогут получить квалификацию воспитателей и учителей
19 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Движение «Ветераны России» и Государственный университет просвещения предложили бесплатное обучение участников спецоперации на курсе «Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми и молодёжью». Об этом сообщили в этих двух организациях.
Курс предоставляет уникальную возможность приобрести квалификацию «воспитатель» или «учитель» с последующим трудоустройством в сфере начального, основного и среднего общего образования. Обучение будет проходить на базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кафедры непрерывного образования Государственного университета просвещения.
«Цель инициативы – воспитание и поддержка молодого поколения, расширение деятельности в школах и среди подростковых детских коллективов. После завершения контракта в зоне СВО военнослужащие и добровольцы будут задействованы в социально ответственном деле, станут образцом поведения и наставниками для подрастающего поколения», – говорится в сообщении.
Для участия в курсе нужно заполнить анкету по ссылке и направить её на электронную почту: vpvr@veteransrussian.ru.

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#сво
#спецоперация
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#воспитатели
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В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
19 февраля 2024, 17:55

Фото: IStock/Standart

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал в своём телеграм-канале глава региона.
Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны Украины попало село Тишанка Волоконовского района и село Заречье-Первое Грайворонского городского округа. В нескольких частных домах выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь, но никто не пострадал.

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#белгород
#вячеслав гладков
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Командующий «Таврии» Тарнавский: После Авдеевки ВСУ отошли на новые рубежи
19 февраля 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Olena_Z

После отступления из Авдеевки части ВСУ закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Новые позиции украинских войск на Авдеевском направлении расположены в районе населённых пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское, написал он в своём телеграм-канале. По словам генерала, по новым позициям группировки «Таврия» уже было нанесено 26 авиационных ударов. Также они 803 раза подвергались артиллерийским обстрелам.

Ранее украинский военачальник признал, что часть солдат ВСУ сдалась в плен при отступлении из Авдеевки. Российские войска взяли город под свой полный контроль 17 февраля. Украинский президент Зеленский одобрил отход частей ВСУ из Авдеевки. По его словам, россияне теряли много бойцов при штурме, но у них было численное превосходство, поэтому украинцы не выстояли.

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Медведев рассказал, сколько человек приняли на военную службу с 1 января 2024 года
Медведев: С 1 января на военную службу в РФ поступили более 53 тысяч человек
19 февраля 2024, 17:37

Фото: iStock/DIMUSE

На военную службу с 1 января 2024 года поступили более 53 тысяч человек, об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями Северо-Кавказского федерального округа.
«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года», — заявил Медведев.

Российский политик также выразил надежду, что в нынешнем году будут реализованы цели по количеству набранных в ряды Вооружённых сил РФ солдат.

Ранее Медведев также заявил, что, по его убеждению, уже совсем скоро российские войска одержат победу на полях специальной военной операции на Украине.

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#дмитрий медведев
#сво
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«Не осталось сил»: В США раскрыли, через сколько ВСУ начнут масштабное отступление
Джонсон: У ВСУ нет времени на подготовку военных из-за наступления России
19 февраля 2024, 17:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинская армия не успевает восполнять потери из-за активных действий ВС РФ, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
По его словам, сейчас у Вооружённых сил Украины совсем не осталось профессиональных, натренированных солдат, а процесс обучениях новых военных займёт по меньшей мере три месяца.

«У Украины нет времени, потому что сейчас обстоятельства не позволяют им получить какую-либо помощь от США. А в ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также отметил, что совсем скоро Украина будет вынуждена начать отступление на всех участках специальной военной операции.

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#вс рф
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«Скоро»: Медведев ответил на вопрос о победе РФ в СВО
Медведев заявил, что победа России в СВО скоро придёт
19 февраля 2024, 16:28

Фото: kremlin.ru

Победа России в спецоперации скоро придёт, в этом выразил уверенность зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с чеченскими командирами.
«Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей — это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна», — заявил Медведев.

Ранее политик также заявил, что России необходимо ​наращивать производство беспилотных ​летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, в последнее время российский ОПК действительно совершил прорыв в производстве дронов, однако, Медведев считает, что выпуск БПЛА необходимо масштабировать, поскольку устройства уже отлично показали себя на полях СВО.

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#дмитрий медведев
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Артиллерия ВСУ обстреляла село Тишанка в Белгородской области
19 февраля 2024, 16:27

Фото: istockphoto/alexmak72427

Сегодня, 19 февраля, под обстрел ВСУ попало село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что в результате обстрела никто из жителей села не пострадал. В двух частных домовладениях осколками выбиты стёкла в окнах. Кроме того, повреждены кровля, фасад, а также дворовая изгородь и ворота. Кроме того, взрывы повредили местные линии электропередачи. Аварийные службы уже прибыли на место и в ближайшее время приступят к аварийно-восстановительным работам.

Не сумев добиться видимого успеха в ходе боевых действий, киевские власти всё чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные объекты и населённые пункты на территории России. Белгород и область уже несколько месяцев живут в режиме прифронтового региона.

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#всу
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В РФ утвердили правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии
19 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/???? ??????

Российское правительство утвердило условия выдачи удостоверения ветерана боевых действий тем, кто отправился на СВО в составе Росгвардии. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на сайте кабмина.
«Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, в ходе СВО», - говорится в постановлении.

При этом удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий, а также давать право на льготы, положенные участникам спецоперации, а также денежные выплаты. Чтобы получить данный документ гражданин должен подать заявление на имя командира своей воинской части.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство и признавать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны России.

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Медведев: Число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых
19 февраля 2024, 15:39

Фото: kremlin.ru

В Чеченской Республике много героев, включая её лидера Рамзана Кадырова, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых», — заявил Медведев в ходе встречи с чеченскими командирами.

Он также отметил, что сейчас перед Россией стоят весьма непростые задачи, которые определяют будущее России.

Напомним, 17 февраля российские войска освободили Авдеевку. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из Авдеевки. При этом, как сообщили в российском министерстве обороны, ВСУ начали бегство из города ещё за сутки до приказа Сырского.

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#дмитрий медведев
#сво
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