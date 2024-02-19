Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале

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Украинское командование пребывает в растерянности, потому что никто не планировал, что Авдеевка будет потеряна уже в середине февраля, об этом пишет «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
«По поводу оборудования новых «укрепов» к западу от Авдеевки, то работа ведется, но в авральном режиме. Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля», — об этом изданию рассказали военные, которые сбежали с позиций под Авдеевкой.
Собеседники издания также подчеркнули, что украинской армии возводить новые укрепления не так просто, как Вооружённым силам РФ. Военные объяснили это тем, что у ВСУ нет достаточного количества необходимой для строительства окопов техники.
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Евгения Парфентьева