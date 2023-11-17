Украинские беженцы массово покидают Польшу

Фото: iStock/Vera_Petrunina
Большая часть беженцев из Украины, которые въехали в Польшу, уже покинули страну и вернулись на родину или переехали в Германию. Такие данные приводит портал INTERIA Biznes.
«Число украинцев, находящихся в Польше, уменьшается с каждым кварталом. Большинство людей, пересекших польско-украинскую границу с 24 февраля 2022 года, уже находятся на родине», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что многие украинские беженцы, оставшиеся в ЕС, проживают в Германии, а не в Польше. Таким образом, в ФРГ находится примерно 1, 1 млн украинцев, а в Польше – 958 тысяч. Однако в материале подчеркивается, что население Германии почти в двое превышает население Польши.
Читайте также:
Если Запад не хочет платить за Украину, то заплатит за беженцев, заявили эксперты
РБК разобрался, как изменились проблемы беженцев с Украины в России
В ФРГ считают, что украинские беженцы злоупотребляют льготами
Элина Позднякова